海鮮居酒屋「地魚屋」如月のおすすめ 7メニュー 2月1日（日）～ 2月28日（土）販売いたします

株式会社焼肉坂井ホールディングス

東京と埼玉で展開する海鮮居酒屋「地魚屋」では毎月、季節の旬な素材を使用した限定メニューを販売しています。2月は7種類。冬こそ旨み際立つ「さんまのぬか漬け焼き」に旬の牡蠣をピーマンで包んだ「牡蠣ピー天」。日本の早春の美味しさを楽しんでいただく「白魚と春菊の天ぷら」など旬の味覚を存分にご用意いたしました。どうぞ、この機会にご利用ください。皆様のご来店をスタッフ一同、心よりお待ちしております。

地魚屋 如月のおすすめ

販売期間： 2月1日（日） ～ 2月28日（土）

・さいたま大宮店 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-5-7 ホームリイ5ビル3F 048-648-1151

・東京三田店 東京都港区芝5-34-7 田町センタービル3F 03-5442-1791

・東京浜松町店 東京都港区浜松町1-25-13 浜松町NHビルB1・1F・2F 03-5401-0648

◎如月のおすすめ メニュー

■ 牡蠣ピー天

590円（税込649円）

最も美味しい時期といわれるプリプリ食感の冬の牡蠣をピーマン

で包みました。天ぷらのサクサク感が美味しさを引き立てます。

牡蠣ピー天■ 白魚と春菊の天ぷら

690円（税込759円）

春菊のほろ苦さをアクセントに衣に包んだ白魚のシンプルな美味

しさをお楽しみください。インバウンドのお客様にも最適で、ま

るで「日本式のフィッシュ & チップス」の様です（As if it was

Japanese style Fish & Chips ！）

白魚と春菊の天ぷら■ ニラの味噌ユッケ

490円（税込539円）

香り豊かなニラを味噌で和えました。卵黄と絡めてお楽しみくださ

い。お酒のおつまみにぴったりです。

ニラの味噌ユッケ■ じゃがバター塩辛添え

550円（税込605円）

ほくほく食感のじゃがいもとバターの調和、そして塩辛がやみつき

感を演出いたします。

じゃがバター塩辛添え■ さんまのぬか漬け焼き

790円（税込869円）

糠（ぬか）の旨みがさんまに加わり熟成した美味しさを醸し出しま

す。塩味もまろやかになり、味わい深い風味をご堪能ください。

さんまのぬか漬け焼き■ 里芋の味噌ポテト

490円（税込539円）

里芋を揚げ焼きしてカリッとした食感に仕上げました。味噌の甘み

ダレの風味とともにお召し上がりください。

里芋の味噌ポテト■ やみつき蓮根から揚げ

490円（税込539円）

表面はサクサク、中身はもちもちの食感で、蓮根の甘みと旨みが凝

縮された美味しさです。

地魚屋について

やみつき蓮根から揚げお食事メニュー :https://ys-holdings.co.jp/jizakanaya/?page_id=1374

「地魚」とは？

江戸時代、「地元で獲れた自慢の旨い魚を是非食べてみて欲しい！」と、年貢とは別に漁村の人々が地元の魚を殿様に献上していたことが由来とされています。

そんな各地自慢の魚達を取り寄せ、都心で味わえる場所がここ、「地魚屋」。鮮度の高い海の食材を熟練の職人の技により、調理し、皆さまの卓上へお届けいたします。

【会社概要】

社名：株式会社焼肉坂井ホールディングス（東証 Standard2694）

代表：代表取締役社長 高橋 仁志

本社所在地：愛知県名古屋市北区黒川本通 2-46 URL：https://ys-holdings.co.jp/

設立年： 1959年11月 資本金： 100百万円 従業員数：4,583名（臨時雇用社員含む）

事業内容：外食レストランチェーンの直営による経営とフランチャイズチェーン展開

地魚屋 HP https://ys-holdings.co.jp/jizakanaya/

地魚屋 浜松町店インスタグラム https://www.instagram.com/jizakana_hamamatucho/

地魚屋 三田店インスタグラム https://www.instagram.com/jizakanaya_kakuuchi_tamachi/

地魚屋 大宮店インスタグラム https://www.instagram.com/jizakanaya?igsh=c2Jxbm9jNTc2eGpt