コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス、CDP「水セキュリティ」の「Aリスト」に3年連続選定

コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス株式会社

コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス株式会社（本社:東京都港区、代表取締役社長:カリン・ドラガン、以下 当社）は、国際的な非営利団体CDPが実施した2025年度の企業のサステナビリティ調査において、「水セキュリティ」の分野で最高評価の「Aリスト」企業に選定されました。「水セキュリティ Aリスト」選定は３年連続となります。

CDPが年次で実施する企業のサステナビリティ調査は、企業の環境情報開示におけるグローバルスタンダードになっており、2025年度は、全世界で22,100社を超える企業が回答しました。今回の「水セキュリティ」分野における「Aリスト」選定は、以下の取り組みが評価されたものと考えています。なお、「気候変動」分野においては「Bリスト」に選定されています。

■水の取り組み

当社は、工場の水源を専門機関による科学的な調査を通じて特定し、コカ・コーラシステム独自の源水脆弱性評価（SVA: Source Vulnerability Assessment）を実施したのち、水管理計画（WMP: Water Management Plan）を策定、災害対策や工場水源での涵養活動を実施しています。また、全17工場、15周辺流域で27自治体を含む61の団体と水資源保全を目的とした協定を締結し、水源涵養活動に取り組んでいます。

コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス サステナビリティの取り組み

https://www.ccbji.co.jp/csv/



※ニュースリリースに記載された情報は、発表日現在のものです。最新の情報と異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。