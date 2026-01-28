【イオンリテール】「キッズフォーマル２０２６」本格展開

イオン株式会社

イオンリテールは１月２８日（水）より、「イオン」「イオンスタイル」約２００店舗※１）と「イオンスタイルオンライン」にて、２０２６年卒業・入学シーズンに向けて、キッズフォーマルのセットスーツ最大１４５種類※２）を本格展開します。

近年のキッズフォーマルでは着回しできるカジュアルスタイルの需要が増えています。こうしたなか、当社では「着るだけでもう、おしゃれ見え！ “こなれスタイル”」と「王道ルックで凛々しくととのう。 “きちんとスタイル”」の２つのスタイルでセットスーツを提案します。

こなれスタイルでは、フォーマルシーンからデイリーまで幅広く活躍するノーカラーセットアップやジャンパースカートなど、着回しができるアイテムや、大人顔負けのきれいなシルエットでトレンド感のあるアイテムを取り揃えています。

きちんとスタイルでは、トレンドの蝶ネクタイやクレリックシャツを使ったセットアップスーツや、トレンドカラーのベージュ・ブラウンを基調にしたジャケットスーツなど、王道きれいめスタイルにトレンドの要素を取り入れたアイテムを取り揃えています。

これからも当社は、お客さまのニーズの変化にあわせた商品の企画をしてまいります。

【販売概要】

本格展開日：２０２６年１月２８日（水）

販売店舗：「イオン」「イオンスタイル」約２００店舗※１）

商品数：セットスーツ最大１４５種類※２）（こなれスタイル５５種類・きちんとスタイル９０種類）

ＷＥＢ販売：イオンスタイルオンライン

https://aeonretail.com/Form/Product/ProductList.aspx?gspscol=100020040&psc=5&utm_source=prtime&utm_medium=ad_article&utm_campaign=k_cel_202601_22(https://aeonretail.com/Form/Product/ProductList.aspx?gspscol=100020040&psc=5&utm_source=prtime&utm_medium=ad_article&utm_campaign=k_cel_202601_22)

【商品一例】

こなれスタイル

■男の子

ワルツ ｂｙ ビームスデザイン ライトブラウンスーツ

価格：本体１２,８００円（税込１４,０８０円）

サイズ：１１０・１２０・１３０ｃｍ

カラー：ベージュ

ベージュのセットアップスーツに同色のギンガムチェックシャツを合わせて柔らかいカラートーンにまとめました。車モチーフのレジメンタルタイがアクセントとなっています。

■男の子

ワルツ ｂｙ ビームスデザイン ノーカラージャケットスーツ

価格：本体１２,８００円（税込１４,０８０円）

サイズ：１４０・１５０・１６０・１７０ｃｍ

カラー：グレー・ネイビー

リラックス感のあるセットアップスーツ。インナーをＴシャツやフーディに変えてカジュアルダウンした着こなしも楽しめます。

■女の子

ワルツ ｂｙ ビームスデザイン ネイビージャンスカコンポ

価格：本体９,８００円（税込み１０,７８０円）

サイズ：１１０・１２０・１３０ｃｍ

カラー：ネイビー

上品なフリル使いのブラウスにビックカラーのジャンパースカートの組み合わせです。単品使いができ、様々なシーンで活躍します。

■女の子

ワルツ ｂｙ ビームスデザイン グレーセットアップスーツ

価格：本体１２,８００円（税込１４,０８０円）

サイズ：１５０・１６０・１６５ｃｍ

カラー：グレー

シンプルなノーカラージャケットに大きめフリルブラウスがポイントに。ハイソックスやブーツなどのスタイリング次第で何通りのコーディネイトも楽しめます。

きちんとスタイル

■男の子

ワルツ ｂｙ ビームスデザイン ２つボタンジャケットスーツ

価格：本体１２,８００円（税込１４,０８０円）

サイズ：１１０・１２０・１３０ｃｍ

カラー：ブラック・ネイビー

トレンドに左右されないベーシックスーツです。クレリックシャツが清涼感を演出。オリジナルピンバッチがポイントです。

■男の子

２つボタンベーシックスーツ

価格：本体１２,８００円（税込１４,０８０円）

サイズ：１４０・１５０・１６０・１７０ｃｍ

カラー：ブラック・ネイビー

ややタイトめな２つボタンジャケットできれいななシルエットです。

無地シャツ＆レジメンタルタイがＶゾーンを引き立てます。

■女の子

ワルツ ｂｙ ビームスデザイン ベージュジャケットスーツ

価格：本体１７,８００円（税込１９,５８０円）

サイズ：１１５・１２０・１３０ｃｍ

カラー：ベージュ

モカブラウンのパイピングを施したベージュのジャケットにトレンドのチェックスカートを合わせた制服スタイルです。クラシカルなフラワーコサージュがアクセントになっています。

■女の子

ショートジャケットチェックスーツ

価格：本体１２,８００円（税込１４,０８０円）

サイズ：１４０・１５０・１６０・１６５ｃｍ

カラー：グレー・ネイビー

すっきりとした１つボタンのショート丈ジャケットに上品な格子柄のワンピースです。白えりが清楚で軽やかな制服スタイルです。

※１：関東・北陸信越・東海・近畿・中四国エリアの店舗です。店舗によって品揃えは異なります。

※２：種類とはデザイン×カラーの数のことです。

以上