ラクス、共通ID基盤「楽楽従業員ポータル」提供開始 「楽楽クラウド」サービス間連携を強化

株式会社ラクス

株式会社ラクス（本社：東京都渋谷区、代表取締役：中村崇則、以下：ラクス）は、「楽楽クラウド」を通じて継続的かつシームレスに企業の業務効率化を支援するため、特定業務に特化して便益提供を行う「ベストオブブリード」戦略から「統合型ベストオブブリード」戦略へ進化させるにあたり、共通ID基盤「楽楽従業員ポータル」の提供を開始し、「楽楽精算」や「楽楽明細」などの各サービス間連携を順次強化してまいります。

2026年3月2日（月）に共通ID基盤「楽楽従業員ポータル」を提供開始し、7月には「楽楽明細」と「楽楽請求」の連携、8月以降には「楽楽精算」と「楽楽電子保存」の連携を予定しており、企業の業務課題をワンストップで解決するソリューションの提供を目指してまいります。

■ 「楽楽従業員ポータル」について

「楽楽従業員ポータル」は、IDや社員マスタを一元管理することで、従業員が複数のサービスをシームレスに利用でき、管理部門の運用負荷軽減にもつながる共通ID基盤です。

＜主な特長＞

・シングルサインオン：1つのIDで「楽楽クラウド」内の各サービスへシームレスにログイン可能

・外部SaaSとの連携：SAML対応の他社SaaSへシームレスにログイン可能

・社員情報・ID管理の一元化：ID管理に必要な社員情報を集約し、管理業務の効率化を支援

■ サービス間連携について

「サービス間連携」は、「楽楽クラウド」内の各サービスを連携させることでデータの受け渡しをスムーズにし、手作業や転記の手間を削減し、業務全体をシームレスにつなぐ仕組みです。

＜「楽楽明細」×「楽楽請求」＞（2026年7月予定）

「楽楽明細マイページ」で受領した請求書データが「楽楽請求」へ自動連携され、後続の請求書処理業務へのシームレスなつながりを実現。

＜「楽楽精算」×「楽楽電子保存」＞（2026年8月以降予定）

「楽楽精算」の伝票に添付した支払関連の証憑を「楽楽電子保存」に自動連携し、電子帳簿保存法対応と証憑の一元管理・検索を実現。

■ 製品概要

製品名： 楽楽従業員ポータル

対象企業： 楽楽クラウドシリーズの主要顧客層である従業員100～500名規模企業

提供開始日：2026年3月2日（月）

料金： 基本料金：最小単位50ユーザー＝月額2,000円～

「楽楽クラウド」について

「楽楽クラウド」は、株式会社ラクスが提供する業務支援クラウドサービスの統合ブランドです。特定業務に特化したクラウドサービスを通じて、業務が継続的に改善される仕組みを提供し、企業の生産性向上を支援しています。

ラクスのクラウドサービスは、2025年3月末時点で累計95,000社以上の企業に利用されています。

「楽楽クラウド」製品サイト(https://www.rakus.co.jp/rakurakucloud/)

会社概要

株式会社ラクス

本社： 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-5 リンクスクエア新宿7階

設立： 2000年11月1日

資本金： 3億7,837万円

代表者： 代表取締役社長 中村崇則

事業内容：クラウドサービス事業

会社HP： https://www.rakus.co.jp/

※掲載のデータは発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご了承ください。

※文中の会社名、製品名などは各社の商標または登録商標です。