延べ160台以上のキッチンカーが集合するグルメイベントが高槻市の安満遺跡公園で開催

高槻市

高槻市の安満遺跡公園で、令和8年2月14日（土曜日）・15日（日曜日）、2月21日（土曜日）・22日（日曜日）・23日（月曜日・祝日）の5日間、延べ160台以上が集合する「キッチンカーグランプリ」が開催。過去のグルメイベントで入賞経験がある店舗、日本全国のご当地グルメを扱う店舗などの多彩なメニューが楽しめるイベントにぜひお越しください。

このイベントは、人気・実力ともに認められたキッチンカーが安満遺跡公園に大集合する人気の食イベントで、昨年は約6000人が来場。5回目の開催となる今回は開催日を1日増やし、2週連続・計5日間開催されます。肉汁あふれる食べ応え抜群の豪快なハンバーガー、寒い季節にぴったりのあったかグルメ、たこ焼き・餃子など思わず食べ歩きしたくなるメニューに加え、子どもたちに人気のクレープやワッフルポテト、チュロスなどのスイーツを扱う店舗などが1日当たり35台、延べ160台以上のキッチンカーで大集合します。また、キッチンカーの人気ナンバーワンを決める人気投票、子どもたちも楽しめる縁日コーナーや大道芸、景品がもらえるスタンプラリーなどの企画もご用意。お腹も心も満たされる“食の祭典”にぜひご家族そろって、お越しください。

【キッチンカーグランプリ概要】

開催日時：

1週目 令和8年2月14日（土曜日）・15日（日曜日）、2週目 令和8年2月21日（土曜日）・22日（日曜日）・23日（月曜日・祝日）

※いずれも10時から16時まで

入場料：無料

アクセス：

阪急京都線「高槻市駅」から徒歩約10分、JR京都線「高槻駅」から徒歩約13分

高槻市営バス「安満遺跡公園(子ども未来館)」または「安満遺跡公園東」すぐ

【関連ホームページ】

安満遺跡公園ホームページ

https://www.seibu-la.co.jp/park/ama-sitepark/event/%e7%ac%ac5%e5%9b%9e-%e3%82%ad%e3%83%83%e3%83%81%e3%83%b3%e3%82%ab%e3%83%bc%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%83%97%e3%83%aain%e5%ae%89%e6%ba%80%e9%81%ba%e8%b7%a1%e5%85%ac%e5%9c%92