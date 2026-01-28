【ふるさと納税お礼品トレンド】福岡県産「あまおう」が人気の「いちご」として不動の1位

株式会社さとふる

ふるさと納税ポータルサイト「さとふる(https://www.satofull.jp/)」を運営する株式会社さとふる（本社：東京都中央区、代表取締役社長 兼 CEO：藤井 宏明）は、サイトに掲載しているふるさと納税お礼品情報をもとに、お礼品のトレンド情報をお届けします。

TOPIC1 産地・品種ランキングにおいて、福岡県・「あまおう」がそれぞれ1位を獲得

2025年の「いちご」カテゴリにおける寄付件数をもとにした人気ランキングでは、産地・品種において、福岡県・「あまおう」がそれぞれ1位となりました。福岡県は9年連続、「あまおう」は4年連続の1位となり、根強い人気をみせています。さらに、「いちご」カテゴリの寄付件数のうち福岡県産が全体の6割以上にのぼり、「いちご」カテゴリの人気お礼品ランキングでは、TOP10のうち9品を「あまおう」が占めました。お礼品掲載数に目を向けると、福岡県は2,000品以上と全国でも突出しており、選択肢の豊富さが高い支持につながっているといえます。

「あまおう」は2025年1月に育成者権が切れ、以降の対策として苗の県外流出を防ぐ方針が服部知事より発表されました。さらに福岡県では、収穫ロボットなどの生産技術開発やPR活動といった「あまおう」関連事業の経費を年度予算に計上し、県全体で生産基盤を整えています。こうした取り組みが品質の安定やブランド価値の維持につながり、寄付者からの信頼獲得に結びついていると考えられます。

「あまおう」の生産農家数が人口当たりで最も多い福岡県大木町では、産地としてのブランドイメージ低下への懸念を抱き、さとふるのお礼品開発専門チームと連携した実績があります。地域情報サイト「ふるさとこづち」では、専門チームとともに対策を検討し、複数のいちご農家が共同で1つのお礼品を提供できる仕組みを活用した結果、寄付件数が前年同期比で11倍以上に増加した事例が紹介されています。

▶ふるさとこづち「『あまおう』を軸に寄付額18億円を突破(https://www.satofull.jp/koduchi/2026/01/260120.html)」

【2025年いちご人気お礼品ランキングTOP10】

1位 【さとふる限定】【2026年発送先行受付】『春あまおう』5パック(1.2kg以上)

[福岡県宇美町] 寄付金額：12,000円

https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1094214

あかい・まるい・おおきい・うまいの4拍子が揃った「あまおう」を生産・出荷できるのは、福岡県だけです。ご自宅用として、食べ応え十分な1.2kg以上が届きます。フルーツソムリエが厳選し、口の中で果汁があふれ出る濃厚な味わいと食感を楽しめる、自然の恵みが詰まったいちごです。

お礼品レビュー

ボリュームたっぷりでおいしかったです。大粒で食べ応えがありました。

2位 【さとふる限定】2026年3月～発送開始 あまおう約300g×4パック(約1,200g)

[福岡県久留米市] 寄付金額：10,000円

https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1210211

ブランドいちごである「あまおう」をたっぷり味わえるよう、4パックお届けします。一度食べたら忘れられない、大粒で濃厚な甘さが特長です。色の濃さ・大きさ・甘さ、どれをとっても大満足のいちごを、ふるさと納税でぜひご堪能ください。

3位 【2026年発送先行受付】 ふくおか産【春】あまおう4パック(筑紫野市)

[福岡県筑紫野市] 寄付金額：10,000円

https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1289942

フルーツソムリエが厳選した、肉厚で食べ応えも十分ないちごです。口の中で果汁があふれ出し、濃厚な味わいと食感を楽しめます。自然の恵みが詰まったおいしさです。「あまおう」は九州を中心に栽培されてきた「とよのか」の後継品種であり、長い年月をかけて改良を重ねて作り上げられた自慢の品種です。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/25119/table/1249_1_b54996ce4187bdbf2a4d1dd67cccbcf7.jpg?v=202601280751 ]

※ 集計期間：2025年1月1日～2025年12月31日までの「さとふる」における寄付申込み数から「いちご」カテゴリお礼品に絞って算出

※ お礼品情報は2026年1月22日時点のものです。一部のお礼品で受付期間外・取り扱い終了の場合があります

TOPIC2 人気品種ランキングで、前年TOP5圏外から3位へ初ランクインした埼玉県産「あまりん」

2025年の人気品種ランキングでは、2024年にTOP5圏外だった埼玉県オリジナル品種の「あまりん」が3位に初めてランクインしました。「さとふる」における、2025年の「いちご」カテゴリお礼品の寄付件数が前年比で横ばいなのに対し、「あまりん」は2.5倍以上、特に12月は3.2倍以上に増加しました。「あまりん」は、第1回全国いちご選手権（2023年2月）から3大会連続で最高金賞を受賞しており、年々人気が高まっているといえます。「さとふる」では、「あまりん」のお礼品登録件数が前年比で2.3倍以上に増加しており、お礼品数が増えてきたことも人気の一因と考えられます。

TOPIC3 ふるさと納税で注目を集める「いちご」関連のお礼品

「さとふる」に掲載されている「いちご」関連のお礼品は、2026年1月時点で10,000品以上にのぼります。青果以外にも、「いちご狩り」やいちごを使った「スイーツ」など、さまざまな方法でいちごを楽しめるお礼品が掲載されています。

(農場直送)ミガキイチゴ・レギュラー(250g×4パック)

[宮城県山元町] 寄付金額：12,000円

https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1339603

2011年の東日本大震災により、東北のいちご産地である宮城県では、いちごの生産体制が壊滅的な被害を受けました。そんななか、震災復興をミッションとして誕生したのが「ミガキイチゴ」です。「ミガキイチゴ」は複数の品種からなるブランドであり、“食べる宝石”をコンセプトに掲げ、甘さと酸味のバランスが特徴です。

いちごの里 BerryGoodのきらぴ香 約280g×4パック【さとふる限定】

[静岡県裾野市] 寄付金額：13,000円

https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1062899

静岡県生まれの「きらぴ香」は甘みと香りの強さが特徴であり、「章姫」や「紅ほっぺ」と並ぶ人気の品種ですが、生産者がまだ少ない希少品種です。収穫のタイミングをぎりぎりまで見極め、糖度を高めた希少な「きらぴ香」をお届けします。

いちご食べ比べセット いちごさん さがほのか 計480g(吉野ヶ里町)

[佐賀県吉野ヶ里町] 寄付金額：8,000円

https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1681593

佐賀県が誇るいちご「いちごさん」と「さがほのか」の2種を食べ比べできます。「いちごさん」は濃厚で甘みの強い味わいで、そのまま食べてもおいしく、デザートにしてもぴったりです。一方の「さがほのか」は酸味が控えめで上品な甘さを楽しむことができ、滑らかな舌触りも魅力のひとつです。

さわらリバー・ファーム「いちご狩り」入園券(大人2名)

[千葉県香取市] 寄付金額：13,000円

https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1101717

さわらリバー・ファームはバリアフリー農園であり、通路幅が広く高設多段式を採用しているため、お子さまから車椅子の方まで、誰もが気軽に「いちご狩り」を楽しめます。服や靴が土で汚れる心配が少ないのも魅力です。土づくりにもこだわり、糖度の高い3種のいちご（かおり野、紅ほっぺ、章姫）を食べ比べできます。

※生育状況により、いちごの品種が変更となる場合があります

鈴鹿ブランド認定品 トリックス完熟とちおとめアイスクリーム 80g 8個詰め合わせ

[三重県鈴鹿市] 寄付金額：17,000円

https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1108178

トリックスいちご園は、東海地域では珍しい「とちおとめ」を栽培しています。糖度の高い状態を保った完熟「とちおとめ」を使用し、砂糖の量を大幅に減らしています。2019年には、鈴鹿ブランドとして公式認定されました。

湯郷美人なめらか生クリーム大福〈完熟いちご〉12個入り

[岡山県美作市] 寄付金額：9,000円

https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1142652

湯郷温泉女将の会と美作農園がコラボして誕生した「湯郷美人ブランド」です。クリーム大福に使用する美作農園の朝採りいちごで作ったジャムは、いちご本来の甘みと酸味を生かし、果肉たっぷりでジューシーな味わいです。美作産のヒメノモチを使った餅生地は、もち米100%のもっちりとした弾力が特徴です。

※ お礼品情報は2026年1月22日時点のものです

■株式会社さとふるについて

株式会社さとふるは、ふるさと納税（自治体への寄付）を通して地域活性化を推進しています。「ふるさとの元気を“フル”にする、ふるさとの魅力が“フル”に集まる ふるさと応援、ふるさと納税ポータルサイト」をコンセプトに、寄付者向けに「さとふる」で寄付先の自治体やお礼品の選定、寄付の申込み、寄付金の支払いなどができるサービスを提供しています。自治体向けには寄付の募集や申込み受け付け、寄付金の収納、お礼品の在庫管理や配送など、ふるさと納税の運営に必要な業務を一括代行するサービスを提供しています。また、ふるさと納税を活用した地域活性化の取り組みを掲載する、地域情報サイト「ふるさとこづち(https://www.satofull.jp/koduchi/)」を運営しています。

