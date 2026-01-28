江戸時代から続く高槻市の冬の風物詩「寒天づくり」が最盛期

高槻市

令和8年1月28日（水曜日）、江戸時代から続く高槻市の伝統産業「寒天づくり」が最盛期を迎え、同市内で唯一製造を行う株式会社タニチでは、ところてんを「天筒」という容器に入れて押し出す「天突き」の作業が行われ、寒空の下、天日干しの光景が広がっています。

高槻市の寒天づくりは、天明7、8（1787、8）年頃、同市出身の宮田半平が、伏見で習得した寒天づくりの技術を郷里に持ち帰ったことから始まったとされています。

本市は、原料や製品を運ぶための交通の便がよく、中でも山間部は、冬の乾燥した寒い気候や寒天づくりに必要な広い土地など、寒天の生産条件に恵まれていました。そのため、江戸時代後期までは国内屈指の生産量を誇っていましたが、近年は生産が減少。今では市内で寒天を作っているのは「株式会社タニチ」のみで、伝統の製法を守り、市内でも一段と寒さが厳しい樫田地区の田能で昼夜の寒暖差を生かして、寒天づくりを行っています。同社では、例年1月中旬から海藻を煮て寒天成分を取り出す「抽出」を行ったあと、不純物を取り除き冷却して「ところてん」を製造。1月下旬から、ところてんを「天日干し」して乾燥する作業が行われます。

この日、吐く息が白くなる寒空の下、同社の福田耕平センター長が、ところてんを「天筒」という容器に入れて押し出す「天突き」を実施。よしずを敷いた縦約12メートル・横約1.5メートルの台の上が、ところてんで埋め尽くされ、昔ながらの「天日干し」の光景が広がりました。この後ところてんは、夜間の厳しい冷気で凍らせ、日中には太陽光によって溶け出した水分を蒸発させる「天日干し」を約2週間行い、寒天にしていきます。福田センター長は、「昨年は11月・12月に気温が高い日があり、寒天づくりができるか心配していましたが、年が明けてぐっと冷え込み安堵しています。伝統産業を絶やさないよう寒天づくりをこれからも続けていきたい」と話していました。