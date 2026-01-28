MODMNT（モドメント）脱着による可変構造がテーマの2026年春夏コレクションを発表
MODMNT（モドメント）は、2026年春夏コレクションを2月6日（金）より順次発売いたします。
今シーズンでは、MODMNTのブランドコンセプトである「Modulement」を新たな視点で捉え、「組み合わせによる拡張」に「脱着による可変構造」を加えたスタイルを提案。
袖や裾のパーツを取り外せる可変構造を採用し、ひとつのアイテムがシーンに応じて姿を変えることで、多様な着こなしを実現できる柔軟性と実用性を兼ね備えたコレクションとなっています。
“旅”をインスピレーションに、ヴィンテージのミリタリーやアウトドアのディテールを取り入れた全24型を展開。航空会社のユニフォームから着想を得た“TRAVEL JKT”や、写真家のために作られた“PHOTOGRAPHER JKT”など、機能とムードを併せ持つラインナップが揃います。
詳細を見る :
https://modmnt.jp/?srsltid=AfmBOork-Ez0f64pmROrcoXHB6l_wOR3U0KydbT11FtgZSQjOtwRFaZd
鈴木大器 / スズキ ダイキ
NEPENTHES AMERICA INC.代表
ENGINEERED GARMENTS（エンジニアド ガーメンツ）ファウンダー
1962年生まれ。89年渡米。ボストンーニューヨークーサンフランシスコを経て、97年より再びニューヨークに拠点を置き、99年にENGINEERED GARMENTSをスタート
08年にCFDAベストニューメンズウェアデザイナー賞受賞
09年からは、日本人初のCFDAの正式メンバーとなっている
MODMNTとは
「Module（組み合わせ）」「Mode（流行）」「Equipment（装備／道具）」「Element（要素）」を組み合わせた造語「Modulement」の略称。
デザイン提供を務めるのはNEPENTHES アメリカ代表で、ニューヨークを拠点に活躍するデザイナー・鈴木大器氏。
アメリカン・アウトドア・ミリタリー・ヴィンテージといった要素を現代的な視点で解釈し、独自の感性から生み出されたユニットを自由に組み合わせ、拡張できる“道具のようなウェア”を展開します。
【会社概要】
社名：株式会社ナンガ （NANGA Co.,Ltd）
本社所在地：〒521-0223 滋賀県米原市本市場182-1
設立：1993年（平成5年）
代表者：代表取締役 横田 智之（よこた ともゆき）
事業内容：アウトドア製品・アパレル製品の企画、開発、生産、販売
公式ホームページ：https://modmnt.jp/
公式インスタグラム：https://www.instagram.com/modmnt_official/