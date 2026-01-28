プロ野球キャンプin宮崎キャンペーン
九州旅客鉄道株式会社
※このキャンペーンは、宮崎県観光協会の補助金事業により実施しております。
※ICカードをご利用される際にはエリアをあらかじめご確認ください
ＪＲ九州宮崎支社では、２０２６年２月に宮崎県内で開催されるプロ野球春季キャンプに合わせ、 宮崎県への誘客キャンペーンとしてＪＲ九州アプリ内でデジタルスタンプラリーを実施します。 各賞の対象となるチェックインを３つ達成すると賞に応じた商品を抽選でプレゼントします。 ぜひＪＲでキャンプ地宮崎を巡りながらスタンプラリーをお楽しみください！
１ キャンペーン期間
２０２６年１月３１日（土）～２０２６年２月２８日（土）
２ 概要
２０２６年２月に宮崎県内で開催されるプロ野球春季キャンプを観覧するために宮崎県の対象駅 及び対象のキャンプ球場を制覇するキャンペーンです。
３ 応募条件
各賞の対象１.、対象２.、対象３.でチェックインを３つ達成することが条件です。
４ JR九州アプリについて
ダウンロードはコチラから
https://www.jrkyushu.co.jp/app/lp/