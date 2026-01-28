《ZETT》軟式野球に挑戦する君に 使って欲しい理由(ワケ)がある。軟式グラブ【ネオステイタスシリーズ 】登場！

ゼット株式会社


「ベースボールを科学する。」ゼット株式会社（本社/大阪市天王寺区、代表取締役社長/渡辺裕之）は、軟式野球に挑戦するプレーヤーが安心して使用できる設計を施し高品質・リーズナブル感も実現した軟式グラブ【ネオステイタス シリーズ】を発売しました。



リリースページはこちら :
https://zett-baseball.jp/blogs/news/2601281


【ネオステイタスシリーズ】4つの「使って欲しい理由(ワケ)」

1.M号球に負けない！

親指芯4層構造＋背面2本紐通し＋表平当て革補強により大きく重たいM号球に負けない高いポテンシャルを実現！(グラブのみ)




2.掴みやすい！

オーソドックスで癖のないパターンを使用し、ボックス型構造を施すことでポケット形成がしやすい！(グラブのみ)






3.レザーの質感に満足！

耐久力と柔軟性を兼ね備えたステアレザーを使用し、レザーのしっかり感としっとり感を実感できる！




4.全8モデル LH(右投用)RH(左投用)対応！

グラブ、ファーストミット、キャッチャーミットの合計8モデル全てにLH/RHを対応！





【ネオステイタス シリーズ 】が軟式野球に挑戦する君に安心感と満足感を提供します。



[動画: https://www.youtube.com/watch?v=DsPLBsbAJFo ]


[表: https://prtimes.jp/data/corp/17505/table/543_1_1b3be321743b9e615190382bc89e3de2.jpg?v=202601280821 ]
ネオステイタス　特集ページ :
https://zett-baseball.jp/pages/neostatus


ネオステイタス　グラブ特集ページ :
https://zett-baseball.jp/pages/neostatus_glove




・ゼット ベースボールオフィシャルサイト


https://zett-baseball.jp/


・ゼットオンラインショップ【BASEBALL】


https://zettshop.net/brand/baseball




