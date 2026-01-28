株式会社タンソーマンGX、AIを活用した再生可能エネルギー導入支援事業でさいたま市と協定を締結

株式会社タンソーマンGX

株式会社タンソーマンGX（本社：東京都品川区、代表取締役：福元 惇二、以下「当社」）は、本日、さいたま市（市長：清水 勇人）と「AIを活用した再生可能エネルギー導入支援事業」に係る協定を締結したことをお知らせいたします。

本協定は、さいたま市が推進する「2050年二酸化炭素排出実質ゼロ」の実現に向けた取り組みの一環として、当社が持つAI技術を活用し、市内事業者の再生可能エネルギー導入を支援することを目的としています。



当社は、AIを活用したエネルギー使用状況の分析・診断サービス「デンキチェック」を提供しております。本サービスを通じて、事業者はエネルギーコストの最適化を図りながら、各社の状況に応じた最適な再生可能エネルギー導入計画（自家消費型太陽光発電、PPAモデルなど）の策定が可能となります。今回の協定により、さいたま市内の事業者に対して、より円滑な導入支援と、それに伴うCO2排出量の削減、さらには持続可能な経営への転換を強力にサポートしてまいります。



さいたま市との連携を通じて、当社は地域社会の脱炭素化に貢献するとともに、企業のGX（グリーン・トランスフォーメーション）を推進し、経済性と環境性の両立を実現する社会の構築を目指します。

【協定の概要】

・協定名称

AIを活用した再生可能エネルギー導入支援事業に係る協定

・締結日

2026年1月28日（水）

・締結者

さいたま市、株式会社タンソーマンGX

・目的

さいたま市内事業者への再生可能エネルギー導入を促進し、地域のゼロカーボンシティ実現に貢献する

【株式会社タンソーマンGXについて】

当社は、「脱炭素を、もっと身近に。」をミッションに掲げ、AI技術を活用したGXソリューションを提供する企業です。エネルギー診断サービス「デンキチェック」を軸に、企業の環境経営を総合的に支援しています。

・代表者

代表取締役 福元 惇二

・本社所在地

東京都品川区上大崎3丁目2-1 目黒センタービル8階

・事業内容

AIを活用したGXソリューション事業、再生可能エネルギー導入支援事業

・ウェブサイト

https://corp.tanso-man.com/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社タンソーマンGX 担当：福元

電話番号：03-6555-8314

メールアドレス：junji.fukumoto@tanso-man.com