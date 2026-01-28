映画『ウィキッド 永遠の約束』とのコラボレーションステイプラン 「WICKED: FOR GOOD STAY in Prince Gallery」を販売 ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイドWICKED: FOR GOOD STAY in Prince Gallery イメージ（ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町）

ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町（所在地：東京都千代田区紀尾井町1-2 総支配人：芝田尚子）は、映画『ウィキッド 永遠の約束』の日本公開を記念し、コラボレーションステイプラン「WICKED: FOR GOOD STAY in Prince Gallery」を2026年3月6日（金）から5月31日（日）まで販売いたします。

当ホテルでは、昨年春に映画『ウィキッド ふたりの魔女』と初めてのコラボレーション企画としてステイプランなどを販売しご好評をいただきました。今回は、その第2弾として『ウィキッド 永遠の約束』をイメージしたアイテムでデコレーションを施したコラボレーションルームで過ごすステイプランをご用意しました。

プラン限定スペシャルスイーツ イメージ

本プランでは、作品の世界観を表現してエルファバをイメージしたグリーンやイエローの草木やグリンダをイメージしたピンクに咲き誇る桜や黄色の蝶をあしらい、イエローブリックロードが東京の景色につながるような映画のメインビジュアルを絶景が広がる客室の窓一面にデザインしました。客室では、エルファバとグリンダ、ふたりの魔女の物語からインスパイアされた抹茶とピスタチオのグリーンのケーキとバブルをイメージした飴細工の球体が特徴的なスペシャルスイーツや、本プラン利用者限定のスペシャル映像に加え、お持ち帰りいただけるアイテムをご用意いたします。

これから桜の季節から新緑へと美しい季節が訪れる紀尾井町。強い友情で結ばれた2人の物語とともに、当ホテルならではの心地よい季節をお楽しみいただけます。

映画『ウィキッド 永遠の約束』コラボレーションステイプラン

WICKED: FOR GOOD STAY in Prince Gallery

デコレーション エルファバとグリンダの物語に迷い込んだかのような客室

スイーツ ふたりの魔女をイメージしたグリーンとピンクのスペシャルスイーツをお部屋にお届け

スペシャル映像 客室でお楽しみいただけるステイプランのためのスペシャル映像をご用意

プレゼント キーチャームとプレミアムポストカードをプレゼント

ステイプラン「WICKED： FOR GOOD Stay in Prince Gallery」

エルファバとグリンダ、ふたりの魔女の物語の世界を体感できる、特別なコラボレーションルームをご用意しました。美しい緑や東京の景色を望める西向きの客室の窓一面には、映画のメインビジュアル、デイベッドにはふたりの魔女をイメージしたデコレーションで、お出迎えいたします。客室でお楽しみいただけるスペシャル映像と共にまるで映画に入り込んだような世界をご体験いただけます。

エルファバは、深い森で過ごすイメージで草木やキーアイテムであるほうきやエメラルドの小瓶、帽子などをご用意。

グリンダは、桜や蝶に加えてピンク色のドレスや華やかなボックス、パンプス、ティアラなどのアイテムが空間を彩ります。

期 間： 2026年3月6日（金）～5月31日（日）

※ご予約受付開始 2026年2月5日（木）9：30A.M.より

※１日１室限定。電話予約にて承ります。

料 金： 1名さま \59,197より

※コラボレーションルーム（ツイン）1室2名さまご利用時

内 容： コラボレーションルーム1泊

プラン限定スペシャルスイーツ（紅茶付き）

スペシャル映像

特 典： WICKED: FOR GOOD キーチャーム（1名さまにつき１個）

プレミアムポストカード（1名さまにつき1枚）

W E B ： https://www.princehotels.co.jp/kioicho/fair/wicked_2/

ご予約・お問合せ： 宿泊予約係 TEL:03-3234-1111（9:30A.M.～6:00P.M.）

プラン限定スペシャルスイーツ

映画『ウィキッド 永遠の約束』に登場するエルファバとグリンダを表現したスイーツプレート。抹茶とピスタチオで仕上げたエルファバをイメージしたケーキ、グリンダのバブルをモチーフにした丸い飴細工にマスカルポーネクリームを絞ったスイーツ、そしてチョコレート製のイエローブリックロードをご用意いたしました。窓の外に広がる東京の絶景と、ふたりの魔女をイメージした客室で、「スペシャル映像」とともにスイーツをお楽しみいただけます。

（お届け時間 3:30P.M.～6：00P.M.）

プラン限定スペシャルスイーツ イメージプラン限定特典

ステイプランをご利用のお客さま限定で、お持ち帰りいただける特典をご用意しました。

「WICKED: FOR GOOD キーチャーム」

ユニバーサル・スタジオ・シンガポールで限定販売されているオリジナルキーチャームをプレゼントいたします。

WICKED: FOR GOOD キーチャーム イメージ

「プレミアムポストカード」

映画『ウィキッド 永遠の約束』×プリンスホテルのコラボレーション企画を記念した

「プレミアムポストカード」をお持ち帰りいただけます。

※宿泊料金には、消費税・サービス料が含まれております。（宿泊税別）

※上記内容は、リリース時点（1月28日）の情報であり、営業内容や仕入れ状況により、変更がある場合がございます。

※写真はイメージです。

※当社のレストランなどにおける食物アレルギー対応につきましては、8品目（えび・かに・くるみ・小麦・そば・卵・乳・落花生）のみとさせていただきます。8品目の対応をご希望のお客さまは事前にお申し出ください。なお、同プランのスイーツについては、商品の性質上、乳、卵、小麦の対応はいたしかねます。