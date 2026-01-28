株式会社Mavericksは動画生成AI「NoLang」に領収書・請求書の宛名変更機能をリリース。マイページからの即時更新に対応し、法人・個人ユーザーの経理管理を効率化

株式会社Mavericks



日本発の生成AIスタートアップとして、独自アルゴリズムを用いたリアルタイム動画生成技術をリードする株式会社Mavericks（本社：東京都文京区、代表者：Founder CEO 奥野 将太）は、動画生成AI「NoLang（ノーラン）」において、領収書および請求書の宛名をユーザー自身で即時に変更・反映できる新機能をリリースいたしました。本アップデートは、15万人を超える個人ユーザーのみならず、導入社数60社を突破した法人の厳格なコンプライアンスおよび会計要件に応えるものであり、プロダクトの実用性と信頼性を一層強固なものにします。

動画生成AI「NoLang」について

動画生成AI「NoLang」は、テキストやPDF・pptx資料、WebサイトのURL、さらには画像や音声・動画ファイルを入力するだけで、最短数秒で動画を生成できる日本発の動画生成AIサービスです。2024年7月のリリース以来、登録ユーザー数は15万人を突破。ニュース記事の要約動画作成、SNS向けコンテンツ制作、社内研修資料の動画化など、幅広い用途で活用されており、日本発の生成AIプロダクトとして日本最大級の規模を誇ります（2026年1月時点）（当社調べ）。100体以上のアバターや感情豊かな音声合成機能を備え、専門知識がなくても誰でも瞬時に情報を動画化できるインフラを目指しています。

ユーザー自身による宛名変更が可能に。管理画面からの操作で、次回発行分への即時反映を実現

NoLangを使ってみる :https://no-lang.com/

動画生成AI「NoLang」は、最短数秒で高品質な解説動画を生成できるサービスとして、現在15万人以上のユーザーおよび60社以上の法人に導入されています。特に法人での利用拡大に伴い、適切な宛名が記載された支払い書類の重要性が高まっていました。

今回追加された新機能により、以下の手順で領収書・請求書に記載される宛名をいつでも自由に変更できます。

宛名変更の手順

1. マイページから支払い情報更新を選択

NoLangにログイン後、「マイページ」内の「プラン情報」タブを開きます。画面右下にある「支払い情報更新」ボタンをクリックしてください。

支払い情報更新のボタンを選択





2. 請求先情報の「情報を更新」をクリック

自動的に外部の決済管理画面に遷移します。「請求先情報」のセクションにある「情報を更新」をクリックします。

請求先情報の情報を更新を選択



3. 宛名を編集して保存

「名前」の欄に、新しい宛名（会社名や個人名など）を入力し、保存してください。

請求先情報に宛名が登録されます

変更された宛名は、次回以降に発行されるすべての領収書・請求書に自動的に反映されます。これにより、サービス内での手続きのみで、組織変更や経理規定に合わせた適切な書類作成が完結します。

発行済み書類の再発行にも対応。Premium・法人プラン限定で専任サポートが個別対応

既に発行された過去の領収書や請求書の宛名変更（再発行）についても、Premiumプランおよび法人プランをご利用のお客様を対象に、個別対応を開始いたしました。



再発行を希望される場合は、Stripeから送付された対象の領収書・請求書のファイルを添付し、新しく指定したい宛名を明記の上、NoLangに登録しているメールアドレスから support.nolang@mvrks.co.jp までメールでご依頼ください。専任のサポートスタッフが確認を行い、通常2営業日を目安に修正済みの書類を送付いたします。

今後の展望

NoLangは、ユーザーの皆様からいただいた具体的なフィードバックを迅速にプロダクトへ反映し、情報の伝達を効率化するインフラとして、サービスの利便性向上に努めてまいります。また、動画生成AIとしての基本機能についても、AIアバターの動作の自然さの向上や、生成スピードのさらなる高速化を継続的に行いますので、引き続き、サービス改善に努めてまいりますので変わらぬご支援ご愛顧の程、どうぞよろしくお願いいたします。

資料請求、お問い合わせ

NoLang for Business 公式サイト：https://corp.no-lang.com

NoLang法人プランの即日申し込み：https://no-lang.com/biz-form/apply

資料請求：https://no-lang.com/biz-form/request-doc

NoLangに関する問い合わせ：https://no-lang.com/biz-form/contact

「NoLang」の導入支援をはじめ、PoC（概念実証）の実施、AI研修のご相談、貴社の課題に合わせたシステム開発に至るまで、AI開発の最前線を走る我々が直接ご提案します。まずはお気軽にお問い合わせください。

会社概要

会社名：株式会社 Mavericks

本社所在地：〒113-0033 東京都文京区本郷三丁目 43-16 コア本郷ビル1階A室

代表者：奥野 将太

設立：2023年9月12日

事業内容：リアルタイム動画生成AI「NoLang」の開発・運用、超解像化技術「カクダイ」などの提供

最新のAI情報を届けるメルマガ「Mavericks AI ニュース」の提供

URL：https://www.mvrks.co.jp/

株式会社Mavericksは、プロダクトアウト型の生成AIスタートアップです。リアルタイム動画生成AI「NoLang」や超解像化技術「カクダイ」など、先端的な自社プロダクトを多数保有しています。

生成AI時代の開発現場の先端をキャッチアップしている、開発力に特化したチームです。

NoLangにご興味をお持ちの方はもちろん、事業会社関係者の方、顧客基盤へのAIサービス導入を考えていらっしゃる方、組織におけるDX担当者様など、以下のメールアドレスよりご連絡くださいませ。

お問い合わせ先：nolang-corporate@mvrks.co.jp