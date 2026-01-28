ENEX2026で「NEDO省エネルギー技術開発賞」として6テーマ9事業者を表彰しました

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構

NEDOは、省エネルギーに寄与する優れた成果をあげた事業者を表彰する2025年度「NEDO省エネルギー技術開発賞」で、6テーマ9事業者を本日、東京ビッグサイトで開催中の「ENEX2026 第50回地球環境とエネルギーの調和展」で表彰しました。

最優良テーマに贈る理事長賞には「熱可塑性薄層プリプレグシートを用いた革新的一貫製造プロセスの開発」を選出し、事業に取り組んだフクビ化学工業株式会社を表彰しました。

NEDOは技術開発にとどまらず、開発成果の社会実装までを積極的に推進し、省エネルギー社会の実現を目指します。

図1 NEDO斎藤理事長によるNEDO省エネルギー技術開発賞 理事長賞（フクビ化学工業）表彰の様子

1．概要

NEDOは経済成長と両立する持続可能な省エネルギーの実現のため、民間企業などから省エネルギーに寄与する技術開発テーマを公募して開発費の一部を補助する「戦略的省エネルギー技術革新プログラム※1」（2012年度～2024年度）、「脱炭素社会実現に向けた省エネルギー技術の研究開発・社会実装促進プログラム※2」（2021年度～2035年度）を実施しています。

さらに、同プログラムによる支援終了後も事業者が研究開発を継続し当該技術の迅速な社会実装を後押しすることを目的に、研究開発目標の達成度や開発成果の意義など、外部有識者からなる委員会審査で一定以上の評価が得られたテーマを「NEDO省エネルギー技術開発賞」として表彰しています。本年度は同プログラムで2024年度まで支援したテーマ（一部テーマ除く）から6テーマ9事業者を選出し、本日、東京ビッグサイトで開催中の「ENEX2026 第50回地球環境とエネルギーの調和展」で表彰式を行いました。

このうち最優良テーマに贈る「NEDO省エネルギー技術開発賞 理事長賞」として、「熱可塑性薄層プリプレグシートを用いた革新的一貫製造プロセスの開発」を選出し、フクビ化学工業に表彰状を授与しました。表彰式後は、受賞したフクビ化学工業によるプレゼンテーションも行われました。

また、理事長賞の他に特別賞として、中小・スタートアップ企業の中で優れた成果のあったテーマを「中小・スタートアップ賞」、成果普及に向けて事業者間だけでなく、エンドユーザーらとも積極的な連携をとったテーマに贈る「ベストコラボレーション賞」、成果物の独自性・先進性や普及効果が高いテーマに贈る「イノベーティブプロダクト賞」として表彰しました。

図2 理事長賞受賞者によるプレゼンテーションの様子

2．NEDO省エネルギー技術開発賞 受賞者一覧

[表: https://prtimes.jp/data/corp/135644/table/239_1_93ff069bd4c3ae7555153d532f93ed84.jpg?v=202601280621 ]

※上記、各「テーマ概要」については、以下のURLよりご確認ください。

https://www.nedo.go.jp/news/press/AA5_101906.html

※受賞者は、採択時のテーマ概要資料に記載されている事業者と異なる場合があります。

優良事業者賞のNeutrix Cloud Japan株式会社は株式会社オプテージに事業を承継しています。

※過年度の受賞者については、以下のリリースをご参照ください。

2024年度：ENEX2025で「NEDO省エネルギー技術開発賞」として9テーマを表彰しました

https://www.nedo.go.jp/news/press/AA5_101806.html

2023年度：ENEX2024で「NEDO省エネルギー技術開発賞」として18テーマを表彰

https://www.nedo.go.jp/news/press/AA5_101722.html

2022年度：「NEDO省エネルギー技術開発賞」として11テーマを表彰

https://www.nedo.go.jp/news/press/AA5_101607.html

本賞のロゴマークにつきまして、詳細は以下リンクをご覧ください。

脱炭素社会実現に向けた省エネルギー技術の研究開発・社会実装促進プログラム

https://www.nedo.go.jp/activities/ZZJP_100197.html

省エネルギー技術開発賞の受賞事業者はロゴマークを使用することが可能です。

図3 「NEDO 省エネルギー技術開発賞」のロゴマーク

【注釈】

※1 戦略的省エネルギー技術革新プログラム

事業概要：戦略的省エネルギー技術革新プログラム

https://www.nedo.go.jp/activities/ZZJP_100039.html

※2 脱炭素社会実現に向けた省エネルギー技術の研究開発・社会実装促進プログラム

事業概要：脱炭素社会実現に向けた省エネルギー技術の研究開発・社会実装促進プログラム

https://www.nedo.go.jp/activities/ZZJP_100197.html