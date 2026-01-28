「ITreview Grid Award 2026 Winter」プレゼンテーション部門の『総合部門』でHigh Performerを初受賞したことをお知らせします。

株式会社イルシル

AI搭載スライド自動生成サービス「イルシル」を提供する株式会社イルシル（本社：東京都新宿区、代表取締役：宮崎有貴）は、BtoB向けIT製品/SaaSのレビュープラットフォーム「ITreview」が発表した「ITreview Grid Award 2026 Winter」において、プレゼンテーション部門の『総合部門』でHigh Performerを受賞したことをお知らせします。

本アワードは、ITreviewに投稿されたユーザーレビューをもとに、満足度・認知度の観点からユーザーに支持された製品を表彰するものです。今回の受賞は、実際の利用者の評価により、「イルシル」がプレゼンテーション領域で高いユーザー満足度を獲得していることが評価された結果となります。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 受賞内容━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

受賞名：ITreview Grid Award 2026 Winter

受賞部門：プレゼンテーション

受賞区分：High Performer

製品名：イルシル（株式会社イルシル）



・ITreview Grid Award 2026 Winter 受賞一覧はこちらから

https://www.itreview.jp/award/2026_winter.html

・プレゼンテーション部門ページはこちらから

https://www.itreview.jp/award/2026_winter/presentation.html

・イルシルの口コミ（ITreview）はこちらから

https://www.itreview.jp/products/irusiru/reviews

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ ITreview Grid Awardとは━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

ITreviewで投稿されたレビューをもとに、四半期に一度、ユーザーに支持された製品を表彰する場です。

【ITreview Grid Award】では、ITreview Grid掲載製品のうち、満足度と認知度の高い製品を「Leader」に、満足度が高い製品を「High Performer」とし、それぞれの評価を受賞していることの証明としてバッジを提供しております。

アワードの詳細は下記専用ページをご参照ください。

URL：https://www.itreview.jp/award/2026_winter.html

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 受賞の背景（ユーザーから評価されたポイント）━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

ITreview上では、以下のような観点が評価され、日々の資料作成業務における効率化・品質向上に寄与している点が支持されています。

・資料のたたき台を短時間で作成できる

テキストを起点にスライドの初稿を作り、そこから編集して仕上げていく運用がしやすい点が評価されています。

・用途に合わせてテンプレートを選びやすい

提案書や営業資料など、目的に応じたテンプレートを選択し、業務用途に合わせて整えやすい点が評価されています。

・PowerPoint形式で出力でき、調整がしやすい

生成したスライドをPowerPointで出力し、最終調整や社内ルールに合わせた編集が行いやすい点が評価されています。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 今後について━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

株式会社イルシルは、引き続きユーザーの皆さまの声をもとに、資料作成の生産性向上と品質向上を支援するプロダクト開発・改善に取り組んでまいります。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ イルシルについて━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

AI搭載スライド自動生成サービス「イルシル」は、生成AIでスライド資料作成を自動化し、誰でも簡単にスライドやパワポが作れるサービスです。入力したテキストからスライドを自動生成できるだけでなく、3,000種類以上のデザインテンプレートからオリジナルで作成することも可能です。

URL：https://irusiru.jp/

