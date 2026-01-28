宝石の輝きを、味わいへ。ザ・ウィンザーホテル洞爺が創り上げた、限定ショコラの結晶。卓越の技が生む、ひと粒の芸術。
期間限定ボンボン BLUE TOYA
明海グループ株式会社のグループ企業・株式会社ザ・ウィンザー・ホテルズ インターナショナルが運営する「ザ・ウィンザーホテル洞爺リゾート＆スパ」（北海道虻田郡洞爺湖町）では、2026年1月21日（水）～3月14日（土）まで、ホテル公式オンラインショップ 及び、ホテル内1階「パティスリー ウィンザー」にて、期間限定スイーツを販売致します。
ザ・ウィンザーホテル洞爺リゾート＆スパ 2026年のバレンタインデー＆ホワイトデーは、製菓長のこだわりの「2026年限定ボンボンショコラ4個入」をはじめ、ギフトにも最適なウィンザーホテル洞爺オリジナルギフトセット「Sweet Invitation」など様々な商品をご用意しております。
商品詳細
ボンボンショコラ4個入り 1,500円（税込）
期間限定ボンボン BLUE TOYA
2026年限定のオリジナルボンボンショコラをご用意致しました。
１.the au miel（テ オ ミエル）
アッサムティーと蜂蜜のリキュールガナッシュ
２.pomme d’ epice（ポム デピス）
リンゴのパートドフリュイとスパイスのガナッシュ
３.framboise et pistache
（フランボワーズ エ ピスターシュ）
フランボワーズのキャラメルとピスタチオのガナッシュ
４.citron vert et passion
（シトロンベール エ パッション）
パッションフルーツとライムのガナッシュ
オリジナルクッキー缶8種21個入り 3,500 円（税込）
オリジナルクッキー缶 ローズ
香り高いチョコレートとナッツ、スパイスが織りなすクッキー詰め合わせ。
１.フロランタンショコラ ２.ショコラ エピス
３.ロンドゥール ４.ミニョン ウルスローズ
５.ヴィエンヌ ６.ヌガーモンテリマール
７.ヌガーモンテリマール ショコラ ８.パフューム
ヌガー詰め合わせ 4,320円（税込）
ヌガー ショコラ＆モンテリマール
ヴァローナ社カカオに、マルコナ種アーモンド等のビターな香りとナッツのコクが楽しめる"ショコラ"
フランス産百花蜜とオレンジやフリーズドライいイチゴの華やかな香りと軽やかさが特徴の"モンテリマール"
スイーツ4種入り 6,500円（税込）
スイート インビテーション
ヌガー、ボンボンショコラ、ロッシェなどの豪華な詰め合わせ。
１.ヌガー詰め合わせ
２.ボンボンショコラ6個入
３.ロッシェ レ
４.ロッシェ ノワール
オリジナルクッキー缶2種入り 4,320円（税込）
アムール サブレ
ホテルロゴ入りのオリジナルクッキー缶2種を詰め合わせにしました。
・オリジナルクッキー缶 ブルー
（1缶：2種28枚入り）
・オリジナルクッキー缶 ローズ
（1缶：8種21個入り）
贅沢ショコラ 2026限定発売 :
大切な方への贈り物にふさわしい、上質な甘美。大切な人に、旅するような甘さを。
その他にもレギュラーメニューのボンボンショコラ（4個入/6個入/10個入）やパウンドケーキ、マカロンなどをご用意しております。
販売概要
ボンボンショコラ販売期間：2026年1月21日（水）～3月14日（土）
販売場所：ザ・ウィンザーホテル洞爺リゾート＆スパ 1階「パティスリー ウィンザー」
公式オンラインショップ：https://windsorhotel1.shop-pro.jp/
※商品の発送エリアにより、送料が別途かかります。
■ ザ・ウィンザーホテル洞爺 リゾート＆スパ
ザ・ウィンザーホテル洞爺 リゾート＆スパ
2002年6月開業。洞爺湖と太平洋内浦湾を見渡す山頂に位置し、360度の大パノラマが広がるロケーションが訪れる人々に大きな感動を与えている。デラックスリゾートとして充実した施設は、ミシュランガイド2017北海道版にて唯一の5つ星を獲得。
館内には同ガイドで、1つ星獲得の「ウィンザー アウト オブ アフリカ」など様々な料飲施設をはじめ、スパ、屋内プール、施設内ゴルフ場やスキー場などのアウトドアアクティビティ施設、ショップ、ウェディング施設など、ゆったりとリゾートスティを満喫できる施設を完備している。2008年の北海道洞爺湖サミットでは主会場及び宿泊施設として世界の首脳陣を迎えた。
【施設概要】
施設名 ： ザ・ウィンザーホテル洞爺 リゾート＆スパ
所在地 ： 〒049-5722 北海道虻田郡洞爺湖町清水336
公式サイト： https://www.windsor-hotels.co.jp/
instagram： https://www.instagram.com/windsorhoteltoya/
