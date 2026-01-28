Ä·¤ó¤Ç¡¢À°¤¦¡£µ¤Ê¬¤Þ¤Ç·Ú¤¯¤Ê¤ë¡£°Å°Ç¥È¥é¥ó¥Ý¥ê¥ó¡ß¥Þ¥·¥ó¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¤ÎÂç·¿Ê£¹çÅ¹¡Öjump one Nishi-Kumamoto¡×¤¬1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢¥¤¥ª¥ó¥¿¥¦¥óÀ¾·§ËÜ¤Ë¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó¡ª
¡¡Á´¹ñ¤Ë700Å¹ÊÞ°Ê¾å¤Î¥Û¥Ã¥È¥è¥¬¥¹¥¿¥¸¥ªLAVAÅù¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒLAVA International¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÏÉ¸«µ®É§¡¿°Ê²¼¡¢LAVA¡Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ½é¤Î°Å°Ç¥È¥é¥ó¥Ý¥ê¥óÀìÌç¥¹¥¿¥¸¥ªjump one¡Ê¥¸¥ã¥ó¥×¥ï¥ó¡Ë¤Î·§ËÜ¸©2Å¹ÊÞÌÜ¤È¤Ê¤ë¡Öjump one Nishi-Kumamoto¡×¤ò¡¢2026Ç¯1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡jump one¤Ï¡¢2016Ç¯3·î¤Ë°Å°Ç¥È¥é¥ó¥Ý¥ê¥óÀìÌç¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¤È¤·¤ÆÅìµþ¡¦¶äºÂ¤Ë1¹æÅ¹¤ò¥ªー¥×¥ó¡£¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤Î1.7ÇÜ¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤ë¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¸ú²Ì¤Ë²Ã¤¨¡¢Ç÷ÎÏ¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤Èßê¤Ó¤ä¤«¤Ê¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤È¤¤¤¦ÈóÆü¾ï¶õ´Ö¤Ç¤Î¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¤Ï¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤¬È¯»¶¤Ç¤¤ë¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î½÷À¤«¤é¹â¤¤»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Ä·¤ó¤Ç¡¢À°¤¦¡£2¤Ä¤Î¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¤ò°ìÅÙ¤Ë³Ú¤·¤á¤ëÂç·¿Ê£¹ç¥¹¥¿¥¸¥ª
¡¡¡Öjump one Nishi-Kumamoto¡×¤Ï¡¢°Å°Ç¥È¥é¥ó¥Ý¥ê¥ó¤È¥Þ¥·¥ó¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¤ò°ì¤Ä¤Î¶õ´Ö¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡¢½÷À¤Î¤¿¤á¤ÎÂç·¿Ê£¹ç¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤¹¡£¥È¥é¥ó¥Ý¥ê¥ó¤Ç»×¤¤¤¤ê¿ÈÂÎ¤òÆ°¤«¤·¡¢µ¤Ê¬¤Þ¤Ç·Ú¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸å¤Ï¡¢¥Þ¥·¥ó¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¤ÇÂÎ´´¤ä»ÑÀª¤òÃúÇ«¤ËÀ°¤¨¤ë--°Û¤Ê¤ëÆÃÀ¤ò»ý¤Ä2¤Ä¤Î¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ã»»þ´Ö¤Ç¤â¸úÎ¨¤è¤¯¡¢Èþ¤·¤¯¤·¤Ê¤ä¤«¤Ê¿ÈÂÎ¤Å¤¯¤ê¤ò³ð¤¨¤Þ¤¹¡£
¢£½÷À¤Î¥¥ì¥¤¤ò³ð¤¨¤ë¡¢¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¤ÎÁê¾è¸ú²Ì
¡¡¥È¥é¥ó¥Ý¥ê¥ó¤Ë¤è¤ëÍ»ÀÁÇ±¿Æ°¤Ç»éËÃÇ³¾Æ¤ÈÂå¼Õ¤òÂ¥¿Ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Þ¥·¥ó¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¤ÇÂÎ´´¤Î°ÂÄêÀ¤È°ú¤Äù¤á¸ú²Ì¤ò¶¯²½¡£°Û¤Ê¤ëÆÃÀ¤ò»ý¤Ä2¤Ä¤Î¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢±¿Æ°¸úÎ¨¤ò¹â¤á¡¢¤è¤êÃ»´ü´Ö¤ÇÍýÁÛÅª¤Ê¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤ØÆ³¤¤Þ¤¹¡£
¢£³Ú¤·¤¯Â³¤±¤é¤ì¤ë¡ª·ÑÂ³Î¨96¡ó¢¨¤Î¿·´¶³Ð¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹
¡¡±¿Æ°¤Ç¸ú²Ì¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤ÎºÇÂç¤Î¸°¤Ï¡È·ÑÂ³¡É¤Ç¤¹¡£¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÄÌ¤¦Ãæ¤Ç¡¢¡Ö¼þ°Ï¤Î»ëÀþ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¡ÖË°¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÍýÍ³¤«¤é¡¢½¬´·²½¤Ç¤¤Ê¤¤¥±ー¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£jump one¤Ç¤Ï¡¢Ã»»þ´Ö¤Ç¤â¹â¤¤±¿Æ°¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¥È¥é¥ó¥Ý¥ê¥ó±¿Æ°¡ÊNASA¤Î¸¦µæ¤Ç¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë±¿Æ°ÆÃÀ¡Ë¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢°Å°Ç¶õ´Ö¤È²»³Ú¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿Ë×Æþ·¿¥×¥í¥°¥é¥à¤Ø¤È¿Ê²½¡£³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éÂ³¤±¤é¤ì¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤¿·ë²Ì¡¢·ÑÂ³Î¨96¡ó°Ê¾å¢¨¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â¿¤¯¤Î½÷À¤ËÁª¤Ð¤ì¤ëÍýÍ³¤Ï¡¢¼¡¤Î3¤Ä¤Ç¤¹¡£
- Ã»»þ´Ö¤Ç¹â¸úÎ¨
1¥ì¥Ã¥¹¥ó45Ê¬¤ÇÌó450～800kcal¾ÃÈñ¤¬´üÂÔ¤Ç¤¡¢Ã£À®´¶¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¡£
- °Å°Ç¡ß²»³Ú¤Ç¤ÎÈóÆü¾ïÂÎ¸³
¼þ°Ï¤Î»ëÀþ¤òµ¤¤Ë¤»¤ºÆ°¤±¤Æ¡¢¥¹¥È¥ì¥¹²ò¾Ã¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£
- 150¼ïÎà°Ê¾å¤ÎÂ¿ºÌ¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à
ÌÜÅª¤äµ¤Ê¬¤ÇÁª¤Ù¤ë¤«¤é¡¢Ë°¤¤º¤ËÂ³¤±¤é¤ì¤ë¡£
¢¨·ÑÂ³Î¨¡§¼«¼ÒÄ´¤Ù
¢£ËèÆü¤ÎÍ½Äê¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¡¢2¥¹¥¿¥¸¥ªÍøÍÑ¤È¤¤¤¦ÁªÂò
¡¡¡Öjump one Nishi-Kumamoto¡×¤Ë¤´Æþ²ñ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢°Å°Ç¥È¥é¥ó¥Ý¥ê¥óÀìÌç¥¹¥¿¥¸¥ª¡Öjump one Kumamoto¡×¤â¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Î¹ç´Ö¤ä½µËö¤Ë¤ÏÀ¾·§ËÜÅ¹¤Ç¥È¥é¥ó¥Ý¥ê¥ó¤È¥Þ¥·¥ó¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¤ò¡¢»Å»öµ¢¤ê¤ä³°½Ð»þ¤Ë¤Ï·§ËÜÅ¹¤Çµ¤·Ú¤Ë¥È¥é¥ó¥Ý¥ê¥ó¤ò³Ú¤·¤à¤Ê¤É¡¢¤½¤ÎÆü¤ÎÍ½Äê¤äµ¤Ê¬¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÄÌ¤¤Ê¬¤±¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£À¸³èÆ°Àþ¤Ë¼«Á³¤Ë¥ì¥Ã¥¹¥ó¼õ¹Ö¤òÁÈ¤ß¹þ¤á¤ë¤¿¤á¡¢ÌµÍý¤Ê¤¯±¿Æ°¤ò½¬´·²½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£1/30¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó¡ª¡Öjump one Nishi-Kumamoto¡×Å¹ÊÞ¾ðÊó
¡¦½êºßÃÏ¡§·§ËÜ¸©·§ËÜ»ÔÆî¶èÅçÄ®1-55 ¥¤¥ª¥ó¥¿¥¦¥óÀ¾·§ËÜC³¹¶è
¡¦URL¡§https://www.jumpone.jp/lp/SC23/nishi_kumamoto.html
¡¦ÄêµÙÆü¡§¿åÍËÆü
¡¦±Ä¶È»þ´Ö¡§¡ÚÊ¿Æü¡Û9:00～21:00¡ÚÅÚÆü½Ë¡Û9:00～21:00
¡¦¥¢¥¯¥»¥¹¡§¡ÚÅÅ¼Ö¡ÛJR¼¯»ùÅçËÜÀþ¡ÖÀ¾·§ËÜ¡×±Ø ÅÌÊâ1Ê¬
¢¨¤ª¼Ö¤Ç¤ª±Û¤·¤Î¾ì¹ç¡¢¥¤¥ª¥ó¥¿¥¦¥óÀ¾·§ËÜ¤ÎÃó¼Ö¾ì¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£¡Öjump one Kumamoto¡×Å¹ÊÞ¾ðÊó
¡¦½êºßÃÏ¡§·§ËÜ¸©·§ËÜ»ÔÃæ±û¶è¾åÄÌÄ®1-22 Âç¿Ê¥×¥é¥¶¥Ó¥ë B1F
¡¦ÄêµÙÆü¡§¿åÍËÆü
¡¦±Ä¶È»þ´Ö¡§¡ÚÊ¿Æü¡Û6:30～22:30¡ÚÅÚÆü½Ë¡Û7:15～19:00
¡¦¥¢¥¯¥»¥¹¡§¡ÚÅÅ¼Ö¡Û·§ËÜ»ÔÅÅA·ÏÅý¡¦B·ÏÅý¡ÖÄÌÄ®¶Ú¡×±Ø ÅÌÊâ1Ê¬
¢¨¤ª¼Ö¤Ç¤ª±Û¤·¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢1ÅÙ¤ÎÍèÅ¹¤ËÂÐ¤·¡¢Äó·ÈÃó¼Ö¾ì¡Ö¾åÄÌ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯Ãó¼Ö¾ì¡Ê¥¢¥ó¥Ôー¥ë¥Ñー
¥¥ó¥°¾åÄÌ¤ê¡Ë¡×Â¾¤ò1»þ´ÖÌµÎÁ¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£ÀèÃå200Ì¾ÍÍ¸ÂÄê¡ª¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¡¡¡Öjump one Nishi-Kumamoto¡×¤Î¥ªー¥×¥ó¤òµÇ°¤·¡¢ÀèÃå200Ì¾ÍÍ¸ÂÄê¤Ç¤ªÆÀ¤ÊÆþ²ñ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¤´°ÆÆâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¢¨Å¬ÍÑ¾ò·ï¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤ÏWeb¤Þ¤¿¤ÏÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ãÆþ²ñ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×¡ä
☑Æþ²ñ¶â5,500±ß¤ÈÅÐÏ¿ÎÁ4,400±ß ¤¬¤É¤Á¤é¤â0±ß
☑·î²ñÈñ2¥ö·îÊ¬32,560±ß¡Ê16,280±ß/·î¡Ë¤¬ 0±ß
☑3¥ö·îÌÜ°Ê¹ß¤â¤ªÆÀ¤ÊÎÁ¶â¤ÇÄÌ¤¤ÊüÂê
<ÂÎ¸³Í½ÌóURL>
https://www.jumpone.jp/lp/SC23/nishi_kumamoto.html(https://www.jumpone.jp/lp/SC23/nishi_kumamoto.html)
¡ã¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡ä
https://faq.yoga-lava.com/?site_domain=jumpone
¡¡°Å°Ç¥È¥é¥ó¥Ý¥ê¥ó¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹ÀìÌç¥¹¥¿¥¸¥ª¡£´ØÅì¤òÃæ¿´¤Ë17Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤·¡¢45Ê¬´Ö¤ÇºÇÂç800kcal¤ò¾ÃÈñ¤Ç¤¤ë±¿Æ°¸úÎ¨¤Î¹â¤µ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¥È¥é¥ó¥Ý¥ê¥ó¤Î¾å²¼±¿Æ°¤Ë¤è¤ëÂÎ´´¶¯²½¡¦Âå¼Õ¥¢¥Ã¥×¤Ë²Ã¤¨¡¢ÈþÈ©¡¦¤à¤¯¤ß²ò¾ÃÅù¤ÎÈþÍÆÌÌ¤Ç¤Î¸ú²Ì¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://www.jumpone.jp/
¡¡¡Ö¥è¥¬¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ò¹¬¤»¤Ë¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤Î¤â¤È¡¢Á´¹ñ¤Ë700Å¹ÊÞ°Ê¾å¤Î¥Û¥Ã¥È¥è¥¬¥¹¥¿¥¸¥ªLAVAÅù¤ò±¿±Ä¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÎß·×280Ëü¿Í°Ê¾å¢¨¤ÎÊý¤ËÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¿Í¡¹¤ÎÈþ¤È·ò¹¯¤òÉý¹¤¯¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥Þ¥·¥ó¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¡ÖRintosull¡×¤ä°Å°Ç¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡ÖBurnesStyle¡×¡¢°Å°Ç¥È¥é¥ó¥Ý¥ê¥ó¡Öjump one¡×¡¢¥Ø¥ë¥¹¥ê¥¾ー¥È»ÜÀß¡ÖÅ·¶õ¤ÎÄí¡¡Å·ÇÏÌ´¡×¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥µー¥Ó¥¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒLAVA International¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://lava-intl.co.jp/
¢¨2025Ç¯5·î»þÅÀ¡ÊÎß·×¡Ë