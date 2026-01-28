運賃改定等に伴う「えきねっと」限定商品およびおトクなきっぷの見直しについて

東日本旅客鉄道株式会社

JR東日本では、2026年3月14日（土）に実施する運賃改定に伴い、「えきねっと」で発売する商品（「新幹線eチケット」等）や、主に指定席券売機や駅窓口で発売する「おトクなきっぷ」の価格等を見直します。

１ 運賃改定に伴う価格の見直し等について

⑴ 改定時期

2026年3月14日（土）ご購入分から

⑵ 価格見直しの対象商品 ※対象商品の一覧は別紙参照

１.「えきねっと」限定で発売する一部の商品

・新幹線eチケット

・特急トクだ値

２.「おトクなきっぷ」の一部商品

【参考】価格改定対象商品（一例）

<新幹線eチケット 通常期：普通車指定席・おとな1名・片道で利用する場合の価格>

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/17557/table/1340_1_da972d05af2c51e34c6b24b751613b5e.jpg?v=202601280621 ]

⑶ ご利用時の注意事項および価格等

2026年3月14日（土）の運賃改定に伴う「えきねっと」およびおトクなきっぷに関するご案内のデジタルパンフレットを、当社ホームページにて公開しています。改定後の価格などの詳細は、こちらのパンフレットをご覧ください。

URL： https://www.jreast.co.jp/2026unchin-kaitei/pamphlet2/

２ その他

⑴ お手持ちのモバイルSuicaやSuica等の交通系ICカードを登録すると、自動改札機にタッチするだけで新幹線の自由席にご乗車いただけるサービス「タッチでGo！新幹線」においても運賃改定を反映した価格の改定がございます。※運賃改定後の所定額と同額

【参考】「タッチでGo!新幹線」の価格表 https://www.jreast.co.jp/touchdego/price/

⑵ 往復割引の取扱い終了に伴い、2026年3月13日ご購入分をもって「新幹線eチケット（往復

割）」の発売を終了します。

【参考】2025年10月8日プレスリリース 往復乗車券及び連続乗車券の発売終了日等について

https://www.jreast.co.jp/press/2025/20251008_ho02.pdf

【別紙】

【参考】価格見直しの対象商品

1 「えきねっと」限定で発売する一部の商品

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/17557/table/1340_2_7906707170f15290ad19c22653d8e110.jpg?v=202601280621 ]

2 「おトクなきっぷ」の一部商品

⑴ 回数券タイプ

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/17557/table/1340_3_468d87790aaf035a8d1a84730a5e4b82.jpg?v=202601280621 ]

⑵ フリーパスタイプ

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/17557/table/1340_4_66c56baece32db5d57d67505647fe5da.jpg?v=202601280621 ]

※改定後の価格等、詳細については下記デジタルパンフレットをご覧ください。

○2026年3月14日運賃改定に伴う「えきねっと」およびおトクなきっぷに関するご案内パンフレット

URL： https://www.jreast.co.jp/2026unchin-kaitei/pamphlet2/