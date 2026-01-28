【山陰ツーリズム人材育成塾】最終発表会ならび閉講式の開催

【山陰ツーリズム人材育成塾とは？】

株式会社ARKカンパニー

（一社）山陰ツーリズム人材育成塾・島根大学。鳥取短期大学が連携し、事務局 （株）ARK

カンパニーが運営し、本年度で第５期目（５年目）を迎えた観光人材育成事業です。

本塾は、山陰地域の活性化において重要な役割を担う「観光」を実践できる人材を育成する

ことを目的とし、地域資源の価値化、観光地域づくり、観光ビジネスの展開など、多岐にわ

たる課題に応えるため約5ヶ月間の教育プログラムです。

【カリキュラム概要】

１）専門家から成功事例やノウハウを学ぶ知識習得講座（全８回）

２）講座で得た学びを受講生とディスカッションし、アウトプットするゼミナール（全10回）

３）先進地の事例を知りワークショップにて、実践的な知識として理解を深める視察調査（1泊2日）

【最終発表会の概要】

約5ヶ月間、18名の受講生が各プログラムで学びを深め、自身の観光事業・商品開発、役割や方向性の整理等に取り組んで参りました。

本発表会では、各自の学びの成果をポスター形式にて発表いたします。

日時：2026年2月13日（金）14:00 ～ 17:40

会場：島根大学 大集会（〒690-0823 松江市西川津町1060）

＜タイムスケジュール＞

受付開始13:30～

[表: https://prtimes.jp/data/corp/172671/table/8_1_1bb82c7acc23e6481365358328e82f56.jpg?v=202601280621 ]

＜昨年度最終発表会並びに閉講式の様子＞

本件に関するお問い合わせ先

運営事務局：（株）ARKカンパニー

〒699-0205

島根県松江市玉湯町大谷299-3

TEL 0852-67-8383

MAIL info@ark-c.co.jp