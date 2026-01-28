¡Ú¥¹¥Ý¥Ã¥È±ÇÁü²ò¶Ø¡ª¡Û¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡Ø¥Ç¥£¥¢¡¦¥¨¥ô¥¡¥ó¡¦¥Ï¥ó¥»¥ó¡Ù2·î1Æü(Æü)¤Þ¤ÇºÇÂ®ÃêÁªÀè¹Ô¼õÉÕÃæ¡ª¡Ú2026Ç¯7·î³«Ëë¡¿¼ç±é¡§³Áß·Í¦¿Í¡¦µÈÂô Î¼ ¢¨W¥¥ã¥¹¥È¡¦¸Þ½½²»½ç¡Û
2016Ç¯¤Ë¥Ë¥åー¥èー¥¯¡¦¥Ö¥íー¥É¥¦¥§¥¤¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤ë¤ä¤¤¤Ê¤ä¡¢¼Ò²ñ¸½¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤É¥Á¥±¥Ã¥È¤¬Ï¢Æü´°Çä¤È¤Ê¤Ã¤¿Âç¥Ò¥Ã¥È¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡Ø¥Ç¥£¥¢¡¦¥¨¥ô¥¡¥ó¡¦¥Ï¥ó¥»¥ó¡Ù¤¬¡¢ÆüËÜÈÇ±é½Ð¤Ç¤Ä¤¤¤Ëº£²Æ7·î¤Ë¾å±é·èÄê¡ª¼ç±é¤Î¥¨¥ô¥¡¥ó¡¦¥Ï¥ó¥»¥ó¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢³Áß·Í¦¿Í¤ÈµÈÂô Î¼¡ÊW¥¥ã¥¹¥È¡¦¸Þ½½²»½ç¡Ë¡£Î¾¼Ô¤È¤â¤Ë¡¢¥Ö¥íー¥É¥¦¥§¥¤¤ÇËÜºî¤ò´Ñ·à¤·¡¢ÆüËÜÈÇ¤Ø¤Î½Ð±é¤òË¾¤ó¤Çº£²ó¤Î½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢¥¹¥Ý¥Ã¥È±ÇÁü¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£Åìµþ¸ø±é¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¥Û¥ê¥×¥í¥¹¥Æー¥¸¤Ë¤ÆºÇÂ®2·î1Æü(Æü)23:59¤Þ¤ÇÃêÁª¼õÉÕÃæ¡£
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=zun9xVi5Fcc ]
ËÜºî¤ÎÁ¡ºÙ¤Ê¶õµ¤´¶¤ä¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Êú¤¨¤ëÁÛ¤¤¤¬³À´Ö¸«¤¨¡¢ºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ÈÊª¸ì¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Ã»¤¤»þ´Ö¤ÎÃæ¤Ë¶Å½Ì¤µ¤ì¤¿¿´¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ë³Ú¶Ê¤ä¡¢°õ¾ÝÅª¤ÊÉ½¾ð¤Î°ì½Ö°ì½Ö¤Ë¤â¡¢¤¼¤ÒÃíÌÜ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
Åìµþ¸ø±é¤Ï2026Ç¯7·î25Æü(ÅÚ)～8·î23Æü(Æü)EX¥·¥¢¥¿ーÍÌÀ(Åìµþ¥É¥êー¥à¥Ñー¥¯Æâ)¤Ë¤Æ¾å±é¡¢¤½¤Î¸å°¦ÃÎ¡¦Âçºå¤Ë¤Æ¾å±éÍ½Äê¡£Åìµþ¸ø±é¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¥Û¥ê¥×¥í¥¹¥Æー¥¸¤Ë¤Æ2·î1Æü(Æü)23:59¤Þ¤ÇºÇÂ®ÃêÁª¼õÉÕÃæ¡£
¥Û¥ê¥×¥í¥¹¥Æー¥¸²ñ°÷¤Î¤´°ÆÆâ¤Ï¤³¤Á¤é¡ä¡ä
https://horipro-stage.jp/member/
¡Ú2·î1Æü(Æü)¤Þ¤Ç¡Û¸òÄÌ¹¹ðÅ¸³«Ãæ¡ª
¡¦´ü´Ö¡§2·î1Æü(Æü)¤Þ¤Ç
¡¦·Ç½Ð¾ì½ê¡§Åì²£Àþ½ÂÃ«±Ø¥¹ー¥Ñー¥Üー¥É(A-1)
¢¨¹¹ð¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ëºÝ¤Ï¼þ¤ê¤ÎÊý¤Î¤´ÌÂÏÇ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦½½Ê¬¤ªµ¤¤ò¤Ä¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë±Ø·¸°÷¤Ø¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ê±Áõ¥½¥í¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡ÊºÆ·Ç¡Ë
¢£³Áß·Í¦¿Í¡¿µÈÂô Î¼¡Ê¥¨¥ô¥¡¥ó¡¦¥Ï¥ó¥»¥óÌò¡Ë¢¨W¥¥ã¥¹¥È
¥¨¥ô¥¡¥ó¡¦¥Ï¥ó¥»¥óÌò¡§³Áß·Í¦¿Í¡ÊW¥¥ã¥¹¥È¡Ë
¥¨¥ô¥¡¥ó¡¦¥Ï¥ó¥»¥óÌò¡§µÈÂô Î¼¡ÊW¥¥ã¥¹¥È¡Ë
¢£°ÂÍö¤±¤¤¡¿ËÙÆâ·É»Ò¡Ê¥Ï¥¤¥Ç¥£¡¦¥Ï¥ó¥»¥óÌò¡Ë¢¨W¥¥ã¥¹¥È
¥Ï¥¤¥Ç¥£¡¦¥Ï¥ó¥»¥óÌò¡§°ÂÍö¤±¤¤¡ÊW¥¥ã¥¹¥È¡Ë
¥Ï¥¤¥Ç¥£¡¦¥Ï¥ó¥»¥óÌò¡§ËÙÆâ·É»Ò¡ÊW¥¥ã¥¹¥È¡Ë
¢£ÌÚ²¼À²¹á¡¿¾¾²¬çýÍ¥¡Ê¥¾ー¥¤¡¦¥Þー¥Õ¥£ーÌò¡Ë¢¨W¥¥ã¥¹¥È
¥¾ー¥¤¡¦¥Þー¥Õ¥£ーÌò¡§ÌÚ²¼À²¹á¡ÊW¥¥ã¥¹¥È¡Ë
¥¾ー¥¤¡¦¥Þー¥Õ¥£ーÌò¡§¾¾²¬çýÍ¥¡ÊW¥¥ã¥¹¥È¡Ë
¢£Î©ÀÐ½Ó¼ù¡¿×¢À¥Í§Í´¡Ê¥³¥Êー¡¦¥Þー¥Õ¥£ーÌò¡Ë¢¨W¥¥ã¥¹¥È
¥³¥Êー¡¦¥Þー¥Õ¥£ーÌò¡§Î©ÀÐ½Ó¼ù¡ÊW¥¥ã¥¹¥È¡Ë
¥³¥Êー¡¦¥Þー¥Õ¥£ーÌò¡§×¢À¥Í§Í´¡ÊW¥¥ã¥¹¥È¡Ë
¢£¾å¸ý¹ÌÊ¿¡¿¿Ü²ì·òÂÀ¡Ê¥¸¥ã¥ì¥Ã¥ÉÌò¡Ë¢¨W¥¥ã¥¹¥È
¥¸¥ã¥ì¥Ã¥ÉÌò¡§¾å¸ý¹ÌÊ¿¡ÊW¥¥ã¥¹¥È¡Ë
¥¸¥ã¥ì¥Ã¥ÉÌò¡§¿Ü²ì·òÂÀ¡ÊW¥¥ã¥¹¥È¡Ë
¢£¹âÌîºÚ¡¹¡¿µÜß·º´¹¾¡Ê¥¢¥é¥ÊÌò¡Ë¢¨W¥¥ã¥¹¥È
¥¢¥é¥ÊÌò¡§¹âÌîºÚ¡¹¡ÊW¥¥ã¥¹¥È¡Ë
¥¢¥é¥ÊÌò¡§µÜß·º´¹¾¡ÊW¥¥ã¥¹¥È¡Ë
¢£À¥Æà¤¸¤å¤ó¡¿¥Þ¥ë¥·¥¢¡Ê¥·¥ó¥·¥¢¡¦¥Þー¥Õ¥£ーÌò¡Ë¢¨W¥¥ã¥¹¥È
¥·¥ó¥·¥¢¡¦¥Þー¥Õ¥£ーÌò¡§À¥Æà¤¸¤å¤ó¡ÊW¥¥ã¥¹¥È¡Ë
¥·¥ó¥·¥¢¡¦¥Þー¥Õ¥£ーÌò¡§¥Þ¥ë¥·¥¢¡ÊW¥¥ã¥¹¥È¡Ë
¢£ÀÐ°æ°ì¹§¡¿¿·Ç¼¿µÌé¡Ê¥é¥êー¡¦¥Þー¥Õ¥£ーÌò¡Ë¢¨W¥¥ã¥¹¥È
¥é¥êー¡¦¥Þー¥Õ¥£ーÌò¡§ÀÐ°æ°ì¹§¡ÊW¥¥ã¥¹¥È¡Ë
¥é¥êー¡¦¥Þー¥Õ¥£ーÌò¡§¿·Ç¼¿µÌé¡ÊW¥¥ã¥¹¥È¡Ë
Åìµþ¸ø±é¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó
¡ã¸ø±é¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡ä
´ü´Ö¡§2026Ç¯7·î25Æü(ÅÚ)～8·î23Æü(Æü)[35²ó]
²ñ¾ì¡§EX¥·¥¢¥¿ーÍÌÀ(Åìµþ¥É¥êー¥à¥Ñー¥¯Æâ)
ºÂÀÊÉ½¡ä¡ä(https://new-horipro-stage-jp.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/uploads/2025/12/DEH2026_seatmap_gold.png)
¡ã¾å±é»þ´Ö¡ä
3»þ´Ö(µÙ·Æ¹þ¤ß)¢¨ÊÑ¹¹¤Î²ÄÇ½À¤¢¤ê
¡ã¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â¡ä
SÀÊ¡§Ê¿Æü14,000±ß¡¿ÅÚÆü½Ë15,000±ß
AÀÊ¡§Ê¿Æü9,000±ß¡¿ÅÚÆü½Ë10,000±ß
Y¥·ー¥È¡Ê20ºÐ°Ê²¼ÅöÆü°ú´¹·ô¡Ë¡§2,000±ß¡ö
U-25¡Ê25ºÐ°Ê²¼ÅöÆü°ú´¹·ô¡Ë¡§5,500±ß
¡ö¡á¥Û¥ê¥×¥í¥¹¥Æー¥¸¤Î¤ß¼è°·¤¤
¢¨3³¬ÀÊºÇÁ°Îó¤Ï°ÂÁ´³ÎÊÝ¤Î¼ê¤¹¤ê¤¬»ë³¦¤ËÆþ¤ë¤¿¤á¡¢±é½Ð¤Î°ìÉô¤¬¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤´Î»¾µ¤Î¾å¡¢¤ªÇã¤¤µá¤á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã¥Û¥ê¥×¥í¥¹¥Æー¥¸¡¡¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡ä
¡ÚÃêÁªÀè¹Ô¡Û
2026Ç¯1·î24Æü(ÅÚ)12:00～2·î1Æü(Æü)23:59
¡ÚÀèÃåÀè¹Ô¡Û
¥´ー¥ë¥É²ñ°÷¡§2·î28Æü(ÅÚ)12:00～3·î15Æü(Æü)23:59
¥ì¥®¥å¥éー²ñ°÷¡§2·î28Æü(ÅÚ)13:00～3·î15Æü(Æü)23:59
¡Ú°ìÈÌÈ¯Çä¡Û3·î18Æü(¿å)11:00～
¡ÚY¥·ー¥È¡Ê20ºÐ°Ê²¼ÅöÆü°ú´¹·ô¡Ë¡Û3·î23Æü(·î)17:00～3·î29Æü(Æü)23:59
¡ÚU-25¡Ê25ºÐ°Ê²¼ÅöÆü°ú´¹·ô¡Ë¡Û5·î31Æü(Æü)10:00～
¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://horipro-stage.jp/news/dearevanhansen2026_ticket/
¡ã¤Û¤«¥Á¥±¥Ã¥È¼è°·¤¤¡ä
¡¦¥Æ¥ìÄ«¥Á¥±¥Ã¥È¡¡https://ticket.tv-asahi.co.jp/ex/project/dearevanhansen2026
¡¦¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢¡¡https://w.pia.jp/t/dearevanhansen2026/
¡¦¥¤ー¥×¥é¥¹¡¡https://eplus.jp/dearevanhansen2026/
¡¦¥íー¥½¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¡¡
¡ã¸ø±éÃæ¥¤¥Ù¥ó¥È¡ä
¡Ú¥Û¥ê¥×¥í¥¹¥Æー¥¸²ñ°÷ÂßÀÚ¸ø±é¡Û
¡¦8·î1Æü(ÅÚ)12:00
W¥¥ã¥¹¥È½Ð±é¼Ô¡§µÈÂô Î¼¡¢ËÙÆâ·É»Ò¡¢ÌÚ²¼À²¹á¡¢Î©ÀÐ½Ó¼ù¡¢¿Ü²ì·òÂÀ¡¢¹âÌîºÚ¡¹¡¢¥Þ¥ë¥·¥¢¡¢¿·Ç¼¿µÌé
¡¦8·î1Æü(ÅÚ)17:00
W¥¥ã¥¹¥È½Ð±é¼Ô¡§³Áß·Í¦¿Í¡¢°ÂÍö¤±¤¤¡¢¾¾²¬çýÍ¥¡¢×¢À¥Í§Í´¡¢¾å¸ý¹ÌÊ¿¡¢µÜß·º´¹¾¡¢À¥Æà¤¸¤å¤ó¡¢ÀÐ°æ°ì¹§
ÆÃÅµ¡§
¡¦¡Î12:00²ó¡Ï½ª±é¸å¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥«ー¥Æ¥ó¥³ー¥ë¼Â»Ü
¡¦¡Î17:00²ó¡Ï½ª±é¸å¡¢¥¢¥Õ¥¿ー¥Èー¥¯¼Â»Ü
¥¢¥Õ¥¿ー¥Èー¥¯ÅÐÃÅ¼Ô¡§³Áß·Í¦¿Í¡¢°ÂÍö¤±¤¤¡¢¾®»³¤æ¤¦¤Ê¡ÊËÝÌõ¡¦±é½Ð¡Ë
¡¦¡Î¶¦ÄÌ¡ÏÍè¾ì¼ÔÁ´°÷¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡§¥¹¥Æ¥Ã¥«ー
¢¨¥Û¥ê¥×¥í¥¹¥Æー¥¸²ñ°÷ÂßÀÚ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¢¥Õ¥¿ー¥Èー¥¯¤Ï½ª±é¸å¡¢Ìó20Ê¬´Ö¼Â»ÜÍ½Äê¡£
¢¨¥¢¥Õ¥¿ー¥Èー¥¯¤ÎÅÐÃÅ¼Ô¤ÏµÞî±ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÂÐ¾Ý¸ø±é²ó¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤ª»ý¤Á¤Î³§ÍÍ¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¢¥Õ¥¿ー¥Èー¥¯¡Û
¡¦7·î30Æü(ÌÚ)18:00
ÅÐÃÅ¼Ô¡§Î©ÀÐ½Ó¼ù¡¢µÜß·º´¹¾¡¢À¥Æà¤¸¤å¤ó
¡¦8·î4Æü(²Ð)18:00
ÅÐÃÅ¼Ô¡§ÌÚ²¼À²¹á¡¢¿Ü²ì·òÂÀ¡¢¿·Ç¼¿µÌé
¡¦8·î5Æü(¿å)13:00
ÅÐÃÅ¼Ô¡§³Áß·Í¦¿Í¡¢¾¾²¬çýÍ¥¡¢¹âÌîºÚ¡¹
¡¦8·î13Æü(ÌÚ)18:00
ÅÐÃÅ¼Ô¡§°ÂÍö¤±¤¤¡¢¾å¸ý¹ÌÊ¿¡¢ÀÐ°æ°ì¹§
¡¦8·î18Æü(²Ð)18:00
ÅÐÃÅ¼Ô¡§ËÙÆâ·É»Ò¡¢×¢À¥Í§Í´¡¢¥Þ¥ë¥·¥¢
¢¨½ª±é¸å¡¢Ìó20Ê¬´Ö¼Â»ÜÍ½Äê¡£
¢¨¥¢¥Õ¥¿ー¥Èー¥¯¤ÎÅÐÃÅ¼Ô¤ÏµÞî±ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÂÐ¾Ý¸ø±é²ó¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤ª»ý¤Á¤Î³§ÍÍ¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
ºîÉÊ¾Ò²ð
¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Ï¡¢ËÍ¤¬ËÍ¤Ë°¸¤Æ¤¿1ÄÌ¤Î¼ê»æ¤È¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î±³¤À¤Ã¤¿¡£
ËÜºî¤Îºî»ì¡¦ºî¶Ê¤Ï¡Ö¥é¡¦¥é¡¦¥é¥ó¥É¡×¡Ö¥°¥ì¥¤¥Æ¥¹¥È¡¦¥·¥çー¥Þ¥ó¡×¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¥Ù¥ó¥¸¡¦¥Ñ¥»¥Ã¥¯¤È¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ýー¥ë¡¢¤½¤·¤ÆµÓËÜ¤Ï¡¢Ì¾ºî¡ØRENT¡Ù¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¥¹¥Æ¥£ー¥ô¥ó¡¦¥ì¥ô¥§¥ó¥½¥ó¡£ÆüËÜÈÇ±é½Ð¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢Âè25²óÆÉÇä±é·àÂç¾ÞÍ¥½¨±é½Ð²È¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¿ô¡¹¤ÎÉñÂæ¡¦¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¤Î±é½Ð¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¾®»³¤æ¤¦¤Ê¡£
»Ä¹ó¤Çº®ÆÙ¤È¤·¤¿SNS»þÂå¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Îµï¾ì½ê¤òÀÚ¼Â¤Ëµá¤á¤ëÀÄÇ¯¤Î¸ÉÆÈ´¶¤ä³ëÆ£¡¢Â¾¿Í¤ÎÈáÃ²¤ò¼«Ê¬¤ÎÊª¸ì¤È¤·¤Æ¶¦Í¤·¤¿¤¬¤ë¿´Íý¡¢Âç¿Í¤¿¤Á¤ÎÉÔ´ïÍÑ¤ÊÁÓ¼º¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤Ê¤É¤ò¸«»ö¤ËÉÁ¤½Ð¤·¤¿ËÜºî¤ò¡¢¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤È¤â¤ËÆüËÜ¤Ç¿·¤¿¤ËÁÏ¤ê¾å¤²¤ë¡£
¼ç±é¤Î¥¨¥ô¥¡¥ó¡¦¥Ï¥ó¥»¥ó¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢³Áß·Í¦¿Í¤ÈµÈÂô Î¼¡£¼Ò¸òÉÔ°Â¾ã³²¤òÊú¤¨¸ÉÆÈ¤ÊÆü¡¹¤òÁ÷¤ë¥¨¥ô¥¡¥ó¤¬¡¢¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤Î»à¤È¤È¤Ã¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤¿±³¤¬¤¤Ã¤«¤±¤ÇËÜÅö¤Î¼«Ê¬¤Ëµ¤¤Å¤¯¤Þ¤Ç¤Î²áÄø¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£¥¥ã¥Ã¥Áー¤ÇÊ¹¤¯¿Í¤Î¿´¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ëÌ¾¶Ê¤È¤È¤â¤Ë¡¢°ì¿Í¤ÎÀÄÇ¯¤Î¸ÉÆÈ¤È³ëÆ£¤òÉñÂæ¾å¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¨¥ô¥¡¥ó¤ÎÊì¿Æ¤Ç¤¢¤ë¥Ï¥¤¥Ç¥£Ìò¤Ë°ÂÍö¤±¤¤¤ÈËÙÆâ·É»Ò¡¢¥¨¥ô¥¡¥ó¤¬¿´Ì¥¤«¤ì¤ë¥¾ー¥¤Ìò¤ËÌÚ²¼À²¹á¤È¾¾²¬çýÍ¥¤Ê¤É¡¢¿Íµ¤¤È¼ÂÎÏ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥¥ã¥¹¥È¤¬³ÆÌòW¥¥ã¥¹¥È¤Ç½Ð±é¤¹¤ë¡£¤½¤·¤ÆÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ÎÆâÌÌ¤òÉ½¸½¤¹¤ë¡È±Æ¡É¤ò¥À¥ó¥µー¤¬±é¤¸¡¢²¿ÅÙ´Ñ¤Æ¤â¿·¤¿¤ÊÈ¯¸«¤È¹âÍÈ´¶¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¸½Âå¤ËÀ¸¤¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤¬Êú¤¨¤ëÍýÁÛ¤È¸½¼Â¤Î¥¸¥ì¥ó¥Þ¤ò¥¹¥È¥ìー¥È¤ËÉ½¸½¤·¡¢¡Öµï¾ì½ê¡×¤òµá¤á¤ëÁ´¤Æ¤Î¿Í¤ØÂ£¤ë´õË¾¤ËËþ¤Á¤¿¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¤Ë¸ð¤¦¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡Ø¥Ç¥£¥¢¡¦¥¨¥ô¥¡¥ó¡¦¥Ï¥ó¥»¥ó¡Ù¸ø±é¾ðÊó
¡ã¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡ä
µÓËÜ¡§¥¹¥Æ¥£ー¥ô¥ó¡¦¥ì¥ô¥§¥ó¥½¥ó¡¡
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§¥Ù¥ó¥¸¡¦¥Ñ¥»¥Ã¥¯¡¿¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ýー¥ë
ËÝÌõ¡¦±é½Ð¡§¾®»³¤æ¤¦¤Ê
Ìõ»ì¡§¹â¶¶ÃÎ²À¹¾
²»³Ú´ÆÆÄ¡¦²Î¾§»ØÆ³¡§À¶¿å·Ã²ð
¿¶ÉÕ¡§¾¾ÅÄ¾°»Ò
Èþ½Ñ¡§Ð«Ê÷²í´²
¾ÈÌÀ¡§¾¡¼Æ¼¡Ï¯
²»¶Á¡§»³ËÜ¹À°ì
±ÇÁü¡§¾åÅÄÂç¼ù
°áÁõ¡§°ËÆ£º´ÃÒ»Ò
¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¡§³ùÅÄÄ¾¼ù
²»³Ú´ÆÆÄ½õ¼ê¡¦·Î¸Å¥Ô¥¢¥Î¡§ÀõÌîÄ¾»Ò
±é½Ð½õ¼ê¡§²Ï¹çÈÏ»Ò
ÉñÂæ´ÆÆÄ¡§¹¬¸÷½çÊ¿
¡ã¥¥ã¥¹¥È¡ä ¢¨³ÆÌò¸Þ½½²»½ç
¥¨¥ô¥¡¥ó¡¦¥Ï¥ó¥»¥ó¡§³Áß·Í¦¿Í¡¿µÈÂô Î¼*
¥Ï¥¤¥Ç¥£¡¦¥Ï¥ó¥»¥ó¡§°ÂÍö¤±¤¤¡¿ËÙÆâ·É»Ò*
¥¾ー¥¤¡¦¥Þー¥Õ¥£ー¡§ÌÚ²¼À²¹á¡¿¾¾²¬çýÍ¥*
¥³¥Êー¡¦¥Þー¥Õ¥£ー¡§Î©ÀÐ½Ó¼ù¡¿×¢À¥Í§Í´*
¥¸¥ã¥ì¥Ã¥É¡§¾å¸ý¹ÌÊ¿¡¿¿Ü²ì·òÂÀ*
¥¢¥é¥Ê¡§¹âÌîºÚ¡¹¡¿µÜß·º´¹¾*
¥·¥ó¥·¥¢¡¦¥Þー¥Õ¥£ー¡§À¥Æà¤¸¤å¤ó¡¿¥Þ¥ë¥·¥¢*
¥é¥êー¡¦¥Þー¥Õ¥£ー¡§ÀÐ°æ°ì¹§¡¿¿·Ç¼¿µÌé*
Èø´Ø¹¸Êå¡¢ß·Â¼ Î¼¡¢À¥ºêÃèÇµ¡¢½½ÀîÂç´õ¡¢Ê¡Åç¶ê±§Ìé¡¢Æ£ÅÄ¼ÂÎ¤¡¢ÅÏîµ Æî
*¡áW¥¥ã¥¹¥È
¡ã¤¢¤é¤¹¤¸¡ä
¥¨¥ô¥¡¥ó¡¦¥Ï¥ó¥»¥ó¡Ê³Áß·Í¦¿Í¡¿µÈÂô Î¼¡Ë¤Ï³Ø¹»¤ËÍ§Ã£¤¬¤ª¤é¤º¡¢Í£°ì¤Î²ÈÂ²¤Ç¤¢¤ëÊì¿Æ¥Ï¥¤¥Ç¥£¡Ê°ÂÍö¤±¤¤¡¿ËÙÆâ·É»Ò¡Ë¤Ë¤â¿´¤ò³«¤±¤º¤Ë¤¤¤ë¡£¼Ò¸òÉÔ°Â¾ã³²¤Î¼£ÎÅ¤Î¤¿¤á°å»Õ¤Ë´«¤á¤é¤ì¡¢½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡ÖDear Evan Hansen¡Ê¿Æ°¦¤Ê¤ë¥¨¥ô¥¡¥ó¡¦¥Ï¥ó¥»¥ó¤Ø¡Ë¡×¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¼«Ê¬°¸¤Î¼ê»æ¤ò¡¢¤¢¤ëÆü¡¢³Ø¹»¤ÇÆ±µéÀ¸¤Î¥³¥Êー¡ÊÎ©ÀÐ½Ó¼ù¡¿×¢À¥Í§Í´¡Ë¤Ë»ý¤Áµî¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ì¤ÏÃ¯¤Ë¤â¸«¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¥¨¥ô¥¡¥ó¤Î¿´¤ÎÀ¼¤¬½ñ¤«¤ì¤¿¼ê»æ¤À¤Ã¤¿¡£
¸åÆü¡¢¹»Ä¹¼¼¤Ë¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¤¿¥¨¥ô¥¡¥ó¤Ï¡¢¥³¥Êー¤ÎÉã¥é¥êー¡ÊÀÐ°æ°ì¹§¡¿¿·Ç¼¿µÌé¡Ë¤ÈÊì¥·¥ó¥·¥¢¡ÊÀ¥Æà¤¸¤å¤ó¡¿¥Þ¥ë¥·¥¢¡Ë¤«¤é¥³¥Êー¤¬¼«¤éÌ¿¤òÀä¤Ã¤¿»ö¤òÃÎ¤é¤µ¤ì¤ë¡£Èá¤·¤ß¤ËÊë¤ì¤ë¥³¥Êー¤ÎÎ¾¿Æ¤ÏÂ©»Ò¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼ê»æ¤ò¸«¤Ä¤±¡¢¥³¥Êー¤È¥¨¥ô¥¡¥ó¤¬¿ÆÍ§¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¹þ¤ß¡¢Æó¿Í¤ÎÍ§¾ð¤ò¾Ü¤·¤¯ÃÎ¤ë¤¿¤á¤Ë¥¨¥ô¥¡¥ó¤òÍ¼¿©¤Ë¾·ÂÔ¤¹¤ë¡£Í¼¿©¤ÎÀÊ¤ÇËå¤Î¥¾ー¥¤¡ÊÌÚ²¼À²¹á¡¿¾¾²¬çýÍ¥¡Ë¤«¤éµ¿¤¤¤ÎÌÜ¤ò¸þ¤±¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥¨¥ô¥¡¥ó¤ÏÎ¾¿Æ¤ÎÈá¤·¤ß¤ËÂÑ¤¨¤¤ì¤º¡¢¤È¤Ã¤µ¤Ë±³¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤µ¤é¤Ë¥¨¥ô¥¡¥ó¤Ï¡¢Í§¿Í¤Î¥¸¥ã¥ì¥Ã¥É¡Ê¾å¸ý¹ÌÊ¿¡¿¿Ü²ì·òÂÀ¡Ë¤ÎÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤Æ¡¢Í§¾ð¤Î¾Úµò¤Ç¤¢¤ë¥áー¥ë¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¤Ç¤Ã¤Á¾å¤²¤ë¡£¥³¥Êー¤ÎÎ¾¿Æ¤Ë¥áー¥ë¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¸«¤»¡¢¡È¥³¥Êー¤È¤Î³Ú¤·¤«¤Ã¤¿»×¤¤½Ð¡É¤ò¸ì¤ê¡¢±³¤òÅÉ¤ê½Å¤Í¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¥¨¥ô¥¡¥ó¤È¥¸¥ã¥ì¥Ã¥É¡¢Æ±µéÀ¸¤Î¥¢¥é¥Ê¡Ê¹âÌîºÚ¡¹¡¿µÜß·º´¹¾¡Ë¤Ï¡¢¥³¥Êー¤ÎÂ¸ºß¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¥³¥Êー¡¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò³Ø¹»¤ÇÎ©¤Á¾å¤²¤ë¡£¥¨¥ô¥¡¥ó¤Î´¶Æ°Åª¤Êºî¤êÏÃ¤Î¥¹¥Ôー¥Á¤¬SNS¤ÇµÞÂ®¤Ë³È»¶¤µ¤ì¡¢Èà¤È¼þ°Ï¤Î¿Í¡¹¤Î¿ÍÀ¸¤òÂç¤¤¯Æ°¤«¤¹¡£
¤ä¤¬¤Æ¡Ò¤È¤Ã¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤¿±³¡Ó¤Î¿¿¼Â¤¬¾¯¤·¤º¤ÄÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢»öÂÖ¤Ï»×¤¤¤â¤è¤é¤ÌÊý¸þ¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯―――¡£
¡ãÅìµþ¸ø±é¡ä
´ü´Ö¡§2026Ç¯7·î25Æü(ÅÚ)～8·î23Æü(Æü)
²ñ¾ì¡§EX¥·¥¢¥¿ーÍÌÀ(Åìµþ¥É¥êー¥à¥Ñー¥¯Æâ)
¼çºÅ¡§¥Û¥ê¥×¥í¡¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü
¡ã°¦ÃÎ¸ø±é¡ä
´ü´Ö¡§2026Ç¯8·î29Æü(ÅÚ)～9·î6Æü(Æü)
²ñ¾ì¡§¸æ±àºÂ
¼çºÅ¡§¸æ±àºÂ
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§¸æ±àºÂ 052-222-8222¡ÊÊ¿Æü10:00～18:00¡Ë
URL¡§https://www.misonoza.co.jp/lineup/month260829.html
¡Ú¥¢¥Õ¥¿ー¥Èー¥¯¡Û
¡¦8·î31Æü(·î)17:00
ÅÐÃÅ¼Ô¡§³Áß·Í¦¿Í¡¢ËÙÆâ·É»Ò¡¢À¥Æà¤¸¤å¤ó
¡¦9·î3Æü(ÌÚ)17:00
ÅÐÃÅ¼Ô¡§¾¾²¬çýÍ¥¡¢×¢À¥Í§Í´¡¢¿·Ç¼¿µÌé
¡ãÂçºå¸ø±é¡ä
´ü´Ö¡§2026Ç¯9·î10Æü(ÌÚ)～21Æü(·î)
²ñ¾ì¡§ÇßÅÄ·Ý½Ñ·à¾ì¥á¥¤¥ó¥Ûー¥ë
¼çºÅ¡§ÇßÅÄ·Ý½Ñ·à¾ì
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§ ÇßÅÄ·Ý½Ñ·à¾ì 0570-077-039¡Ê10:00～13:00¡¿14:00～18:00¡Ë
URL¡§https://www.umegei.com/schedule/1357/
¡Ú¥¢¥Õ¥¿ー¥Èー¥¯¡Û
¡¦9·î14Æü(·î)18:00
ÅÐÃÅ¼Ô¡§°ÂÍö¤±¤¤¡¢ÌÚ²¼À²¹á¡¢Î©ÀÐ½Ó¼ù
¡¦9·î17Æü(ÌÚ)18:00
ÅÐÃÅ¼Ô¡§³Áß·Í¦¿Í¡¢¥Þ¥ë¥·¥¢¡¢ÀÐ°æ°ì¹§
´ë²èÀ©ºî¡§¥Û¥ê¥×¥í
¸ø¼°HP¡áhttps://horipro-stage.jp/stage/dearevanhansen2026
¸ø¼°Instagram¡áhttps://www.instagram.com/dearevanhansen_jp/
#dearevanhansenjp