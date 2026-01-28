こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【鎌倉女子大学】教育メディアクリエーション学環がチエル株式会社と連携協力を開始 〜 実社会と結びついた学びを実現 〜
鎌倉女子大学（神奈川県鎌倉市、学長：福井一光）は、2026年4月に開設する「教育メディアクリエーション学環」において、学校教育向けICT活用を支援するチエル株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役：川居 睦）と連携協力することで合意しました。
鎌倉女子大学では、新学環の設置にあたり、学生が教育学・児童学・心理学とICT・メディア表現を横断的に学ぶとともに、教育現場や関連産業と結びついた実践的な学修に取り組むことができる学修環境の構築を進めています。本連携は、そうした本学の産学連携の取り組みの一環として、教育メディアクリエーション学環における学びをより実践的なものへと発展させ、将来、学校現場や関連企業など、幅広い分野で活躍できる人材の育成を目指してまいります。
【連携協力の内容】
教育現場に特化したICTソリューションを提供するチエル株式会社との連携を通じて、以下の取り組みを進めていきます。
◆教育向けICT環境の活用
初等中等教育の学校現場における1人1台端末環境を前提とした学習環境を大学内等に再現し、学校現場を想定したICT活用の実践的な学びを展開します。
◆AI・クラウドを活用した学習環境の導入
AIを活用した語学学習や学習データ活用に関する実証・実践を通じて、次世代の学びの在り方を探究します。
◆インターンシップ等によるキャリア形成支援
教育ICTに関わる企業の業務体験を通して、関連分野における多様なキャリア形成を実現します。
【教育メディアクリエーション学環について】
「教育メディアクリエーション学環」は、教育学・児童学・心理学とICTを融合的・学際的に学ぶことができる学部相当の教育組織です。卒業時には、学士（教育メディアクリエーション）の学位が授与されます。ICTの急激な進化に伴い、学びの手法も、学びの教材も、学びの世界も多様に変わりゆく今、未来の教育環境のクリエイターを育成します。
▼教育メディアクリエーション学環特設サイト
https://www.kamakura-u.ac.jp/emc/index.html
【チエル株式会社について】
チエル株式会社は、「私たちチエルは、子供たちの未来のために世界中の先生の授業をICTで支えます」を企業理念に掲げ、1997年に設立された教育市場に特化したICT専業メーカーです。
シェアNo.1のフルデジタルCALLシステムをはじめ、BYOD対応授業支援システムやクラウド型教材配信サービスなど、学校教育現場のニーズに即した製品の開発・提供を行っています。
▼チエル株式会社公式ウェブサイト
https://www.chieru.co.jp
▼本件に関する問い合わせ先
入試・広報センター
TEL：0467-44-2117
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
