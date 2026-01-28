¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆüËÜÂç³Ø¡ÛÆüËÜÂç³ØÈ¯¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¡ÖLINEA¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¡×Forbes JAPAN¡ØÆüËÜÈ¯¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×100Áª¡Ù¤ËÁªÄê
¡Ú³µ Í×¡Û
¡¡ËÜ³Ø¤ÎÀõ°æÊþÉ§¶µ¼ø¤¬ÁÏ¶È¤·¡¢ÆüËÜÂç³ØÈ¯¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¤È¤·¤ÆÇ§Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë³ô¼°²ñ¼ÒLINEA¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Ìî¿¬ ÍªÂÀ¡¢°Ê²¼¡ÖLINEA¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¡×¡Ë¤¬¡¢À¤³¦Åª¤Ê·ÐºÑ»ï¤ÎÆüËÜÈÇ¡ØForbes JAPAN¡Ù¤¬È¯É½¤·¤¿¡ÖÆüËÜÈ¯¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×100Áª¡×¤ËÁªÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ Forbes JAPAN¡ÖÆüËÜÈ¯¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×100Áª¡×¤È¤Ï
¡¡ËÜÁªÄê¤Ï¡¢Forbes JAPAN¤¬¡ÖÆüËÜÈ¯¤ÎÈó¾å¾ì¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¡×¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢»ö¶È¤Î¿·µ¬À¤ä¼Ò²ñÅª¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡¢º£¸å¤ÎÀ®Ä¹¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò´ð¤Ë¡¢¼¡Âå¤òÃ´¤¦´üÂÔ¤Î100¼Ò¤òÁª½Ð¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡º£²ó¤ÎÁªÄê¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î´ð½à¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿´ë¶È¤ÎÃæ¤«¤é¡¢2026Ç¯°Ê¹ß¤Î³èÌö¤¬ÆÃ¤Ë´üÂÔ¤µ¤ì¤ë´ë¶È¤È¤·¤ÆÁª½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦ÆüËÜÈ¯¤ÎÈó¾å¾ì¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¡Ê»Ò²ñ¼Ò½ü¤¯¡Ë¤òÂÐ¾Ý
¡¦2021Ç¯1·î°Ê¹ß¤ËÀßÎ©¤·¡¢Ä¾¶á1Ç¯´Ö¤Ç1²¯±ß°Ê¾å¤«¤ÄÎß·×5²¯±ß°Ê¾å¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¤ò¼Â»Ü¡ÊSTARTUP DBÄ´¤Ù¡Ë¤·¤¿¥·¥ê¡¼¥ºA¥é¥¦¥ó¥É¤Þ¤Ç¤Î´ë¶È¤ò´ðËÜÂÐ¾Ý
¡¦»ö¶È¤Î¿·µ¬À¤ä¼Ò²ñÅª¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¤É¤ò¤â¤È¤Ë26Ç¯°Ê¹ß¤Î³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë100¼Ò
¢£ LINEA¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡LINEA¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢ÆüËÜÂç³ØÍý¹©³ØÉô¤ÎÀõ°æ ÊþÉ§¶µ¼ø¤Î¸¦µæÀ®²Ì¤ò¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿Âç³ØÈ¯¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¤Ç¤¹¡£2025Ç¯¤ËÆüËÜÂç³ØÈ¯¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÇ§Äê¤ò¼õ¤±¡¢ÆÈ¼«¤Îµ»½Ñ¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿³×¿·Åª¤Ê¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤Î³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤ÎÁªÄê¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤Î»ý¤Ä¹â¤¤µ»½ÑÎÏ¤È¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ²ò·è¤òÌÜ»Ø¤¹¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î½ÅÍ×À¤¬¡¢µÒ´ÑÅª¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿·ë²Ì¤Ç¤¢¤ë¤È¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ ³ô¼°²ñ¼ÒLINEA¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó ²ñ¼Ò³µÍ×
¡¦ÂåÉ½¼Ô¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡¡Ìî¿¬ ÍªÂÀ
¡¦½êºßÃÏ¡§ ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄ¾®ÀîÄ®°ìÃú10ÈÖÃÏ2 VORT¿ÀÅÄ¾®ÀîÄ®¶ 501
¡¦ÀßÎ©¡§ 2023Ç¯9·î29Æü
¡¦»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ Àè¿ÊÇ³ÎÁ³ËÍ»¹çÈ¿±þ¤Ë¤è¤ë¾¦ÍÑÏ§¤Î¼Â¸½¤È´ØÏ¢µ»½Ñ¤ÎÍøÍÑ
¡¦¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§ https://linea-innovations.com/
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¡¡ÆüËÜÂç³Ø¸¦µæ¿ä¿ÊÉôÃÎºâ²Ý
¡¡Email¡§ chizai@nihon-u.ac.jp
¡¡TEL¡§03-5275-8139
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
ÆüËÜÂç³Ø¸¦µæ¿ä¿ÊÉôÃÎºâ²Ý
TEL¡§03-5275-8139
¥á¡¼¥ë¡§chizai@nihon-u.ac.jp
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ https://www.u-presscenter.jp/
