【名城大学】新理事長に小原章裕専務理事を選定
学校法人名城大学は1月28日の理事会で、小原 章裕（おはら あきひろ）専務理事（67）＝写真 を新理事長として選定しました。
小原専務理事は2019年4月1日から2025年3月31日までの6年間、名城大学学長を務め、2025年4月1日に学校法人名城大学専務理事に就任。今回の理事会で理事長に選定され、任期は2026年1月28日（当該理事会終結の時）から2027年6月定時評議員会終結の時までとなります。
■1月28日現在の略歴は下記の通りです。
昭和33年4月20日生まれ（満67歳）、兵庫県姫路市出身、専門は食品科学
【学歴】
昭和57年3月 名城大学農学部農芸化学科卒業
昭和59年3月 神戸大学大学院農学研究科農芸化学専攻修士課程修了
昭和62年3月 神戸大学大学院自然科学研究科資源生物科学専攻博士課程修了
【学位】
昭和62年3月 学術博士（神戸大学学博い第102号）
【職歴】
昭和62年4月 大阪青山短期大学専任講師
平成６年4月 兵庫女子短期大学助教授
平成10年4月 名城大学農学部農芸化学科助教授
平成11年4月 名城大学大学院農学研究科修士課程准教授
平成11年4月 名城大学農学部応用生物化学科准教授
平成20年4月 名城大学農学部応用生物化学科教授
平成20年4月 名城大学大学院農学研究科修士課程及び博士課程教授
平成21年4月 名城大学農学部応用生物化学科学科長
平成25年4月 名城大学農学部協議員、農学研究科主任教授
平成27年4月 名城大学農学部長、農学研究科長
学校法人名城大学評議員
平成31年4月 名城大学学長
学校法人名城大学理事（常勤）
令和７年4月 学校法人名城大学業務執行理事・専務理事
【公職等】
平成11年4月 日本栄養・食糧学会中部支部参与（現在に至る）
平成17年4月 日本食品科学工学会中部支部企画委員（現支部役員）（現在に至る）
平成26年4月 日本食品科学工学会中部支部支部長（平成28年3月まで）
平成26年4月 抗酸化・機能研究会（旧Anti Oxidant Unit研究会）評議員（現在に至る）
平成27年4月 （公社）日本農芸化学会JABEE対応委員（現在に至る）
▼本件に関する問い合わせ先
名城大学渉外部広報課
住所：愛知県名古屋市天白区塩釜口1-501
TEL：052-838-2006
FAX：052-833-9494
メール：koho@ccml.meijo-u.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
