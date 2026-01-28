こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
千葉工業大学、OpenAI社と契約を締結〜昨年末より専任教職員、専任研究員を対象に「ChatGPT Edu」の提供を開始〜
千葉工業大学（所在地：千葉県習志野市、学長：伊藤穰一）は、OpenAI社と契約を締結し、昨年末より、専任教職員、専任研究員（約470名）を対象に教育機関向け生成AIサービス「ChatGPT Edu」の提供を開始いたしました。
ChatGPT Eduは、教育機関での利用を前提に設計された生成AIサービスであり、入力データが学習に利用されない高度なデータ保護やセキュリティ管理を備えています。本学では、この特性を活かし、教育・研究活動の高度化や事務業務の効率化など、さまざまな場面での活用を想定しています。
昨年12月と今年1月には、ChatGPTの活用に関心を持つ専任職員を対象に、活用方法に関する勉強会を実施しており、今後も第3回の開催を予定しています。これらの勉強会では、ChatGPTの基礎的な使い方に加え、事務業務における具体的な活用例などを共有し、参加者同士の意見交換を通じて、生成AIの活用可能性を広げています。教員向けの勉強会についても、今後の実施に向けて計画を進めており、教育・研究分野での生成AI活用を段階的に拡充していく予定です。こうした教職員の実践は、授業設計や研究指導へと還元され、学生教育の質向上につながっています。生成AIを前提とした新しい学びの形を、教職員の主体的な取り組みを起点として構築している点が、本学の特徴です。
また、本学では、生成AIを活用した教育の高度化を目指し、「AI大学講師」の取り組みも進めています。「AI大学講師」は、学習履歴データや学生生活のデータなどとChatGPTを連携し、学生一人ひとりに最適化された対話型教育支援を実現する国内初の取り組みであり、教育効果の定量的検証も進めています。
さらに、生成AIに関する学びを学内に閉じることなく、外向けの授業としても展開しています。「web3/AI概論」などの科目では、学生に加えて社会人も参加可能な形で、生成AIやWeb3といった最先端技術を体系的かつ実践的に学ぶ教育を実施しています。
千葉工業大学は今後、生成AIを活用した教育・研究の知見を、企業や自治体との連携、社会人教育、共同研究などへと展開し、社会と接続した人材育成に貢献してまいります。
▼本件に関する問い合わせ先
入試広報部
住所：〒275-0016 千葉県習志野市津田沼2-17-1
TEL：047-478-0222
FAX：047-478-3344
メール：cit@chibatech.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
ChatGPT Eduは、教育機関での利用を前提に設計された生成AIサービスであり、入力データが学習に利用されない高度なデータ保護やセキュリティ管理を備えています。本学では、この特性を活かし、教育・研究活動の高度化や事務業務の効率化など、さまざまな場面での活用を想定しています。
また、本学では、生成AIを活用した教育の高度化を目指し、「AI大学講師」の取り組みも進めています。「AI大学講師」は、学習履歴データや学生生活のデータなどとChatGPTを連携し、学生一人ひとりに最適化された対話型教育支援を実現する国内初の取り組みであり、教育効果の定量的検証も進めています。
さらに、生成AIに関する学びを学内に閉じることなく、外向けの授業としても展開しています。「web3/AI概論」などの科目では、学生に加えて社会人も参加可能な形で、生成AIやWeb3といった最先端技術を体系的かつ実践的に学ぶ教育を実施しています。
千葉工業大学は今後、生成AIを活用した教育・研究の知見を、企業や自治体との連携、社会人教育、共同研究などへと展開し、社会と接続した人材育成に貢献してまいります。
▼本件に関する問い合わせ先
入試広報部
住所：〒275-0016 千葉県習志野市津田沼2-17-1
TEL：047-478-0222
FAX：047-478-3344
メール：cit@chibatech.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/