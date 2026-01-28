バッテリー安全ベント市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年01月19に「バッテリー安全ベント市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。バッテリー安全ベントに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
バッテリー安全ベント市場の概要
バッテリー安全ベント市場に関する当社の調査レポートによると、バッテリー安全ベント市場規模は 2035 年に約 31.3億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の バッテリー安全ベント市場規模は約 12.1億米ドルとなっています。バッテリー安全ベントに関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 9.8%の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、市場の成長は、輸送手段の急速な電動化が高度なバッテリー安全ベントのニーズを高めていることに起因しています。消費者の意識の高まりと各国政府の低排出ガスモビリティへの注力により、電気自動車（EV）の生産と販売は急増しています。国際エネルギー機関（IEA）の報告によると、2024年に販売された新車の20%以上が電気自動車でした。自動車メーカーは、厳格な自動車安全基準に準拠するため、高度な換気システムを採用しています。これがバッテリー安全ベントの需要を押し上げています。
バッテリー安全ベントに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/battery-safety-vent-market/590642110
バッテリー安全ベントに関する市場調査によると、高エネルギーバッテリー技術へのニーズの高まりと安全性の重視が進んでいることから、市場シェアは拡大すると予測されています。さらに、厳格な規制基準や安全基準、そして高度なバッテリー安全ベントの開発への投資増加も市場成長を後押ししています。
しかし、一部の高度なバッテリー安全ベントには特殊なポリマー、耐腐食性合金、精密なエンジニアリングが必要となるため、これが今後数年間の市場成長を抑制する要因となる可能性があります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340271/images/bodyimage1】
バッテリー安全ベント市場セグメンテーションの傾向分析
バッテリー安全ベント市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、バッテリー安全ベントの市場調査は、製品タイプ別、材質別、アプリケーション別、販売チャネル別, と地域別に分割されています。
バッテリー安全ベント市場のサンプルコピーの請求:
https://www.sdki.jp/sample-request-590642110
製品タイプ別に基づいて、バッテリー安全ベント市場は、コイン電池の安全ベント、円筒形セル安全ベント、プリズマティックセル安全ベント、パウチセル安全ベント、その他に分割されています。これらのうち、円筒形セル安全ベントセグメントは、電気自動車、民生用電子機器、エネルギー貯蔵システムにおける円筒型リチウムイオン電池の高い採用率に牽引され、予測期間中に42%の市場シェアを占めると予想されています。さらに、主要なEVメーカーやバッテリーメーカーが、特に大量生産ラインで円筒型セルを積極的に使用していることも、このセグメントの成長を後押ししています。
