日本のドライアイス市場における需要、シェア、動向、成長、機会およびインサイト分析（2025年～2035年）
Survey Reports LLCは、2026年1月に「日本のドライアイス市場：タイプ別（ペレット、ブロック、その他のタイプ）、用途別（食品・飲料、保管・輸送、ヘルスケア、工業用洗浄、その他）―市場分析、動向、機会および予測、2025年～2035年」と題する調査レポートを発行したと発表した。本レポートは、日本のドライアイス市場に関する予測評価を提供するものであり、成長要因、市場機会、課題、脅威など、同市場における主要な市場ダイナミクスを明らかにしている。
日本ドライアイス市場概要
日本のドライアイス市場は、信頼性の高い低温冷却および洗浄ソリューションを必要とする幅広い産業を支えている。二酸化炭素の固体形態であるドライアイスは、食品の保存・輸送、医薬品、医療物流、コールドチェーン流通において広く利用されている。日本における強固な冷凍食品産業、先進的な医療システム、ならびに成長するEC食品宅配サービスは、主要な需要促進要因である。ドライアイスはまた、ドライアイスブラストによる工業用洗浄にも使用されており、水や化学薬品を使用せずに汚染物質を除去できる点が特長である。さらに、エンターテインメント、イベント演出、研究所用途も安定した需要に寄与している。市場成長は、物流イノベーション、衛生基準の高度化、温度管理型サプライチェーンの拡大と密接に関連している。
Surveyreportsの専門家による分析によれば、日本のドライアイス市場規模は2025年に1,870万米ドルを創出したことが明らかになった。さらに、日本ドライアイス市場は2035年末までに3,030万米ドルの収益に達すると予測されている。同市場は、2025年から2035年の予測期間において、約5.4％の年平均成長率（CAGR）で成長すると見込まれている。
Surveyreportsのアナリストによる定性的な日本ドライアイス市場分析によれば、利便性に対する需要の高まり、生産および取り扱いにおける技術進歩、コールドチェーン物流の拡大、ならびに工業用途および洗浄用途の拡大を背景として、データセンター設備の市場規模は拡大すると考えられる。データセンター設備市場における主要企業には、エア・ウォーター株式会社、Air Products and Chemicals Inc（米国）、Linde plc（アイルランド）、Praxair Inc（米国）、Continental Carbonic Products Inc（米国）、Dry Ice Corp（米国）、Polar Ice（米国）、Cryo-Cell International Inc（米国）、Sierra Dry Ice（米国）、大陽日酸株式会社、ならびに日本酸素ホールディングス株式会社が含まれる。
目次
● 日本ドライアイス市場の市場規模、成長分析、および各国における主要市場プレイヤーの評価
● 2035年までの日本ドライアイス市場における需要および機会分析
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：タイプ別、用途別
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析
● 戦略的な競争機会
● 投資家向け競争モデル
日本ドライアイス市場のセグメンテーション
● タイプ別：
○ ペレット、ブロック、その他のタイプ
● 用途別：
○ 食品・飲料、保管・輸送、ヘルスケア、工業用洗浄、その他
について Survey Reports合同会社
Survey Reports は、20年以上にわたって先進的な企業の卓越した成長を支援してきた市場調査およびコンサルティングサービスのプロバイダーです。当社は世界中のクライアントと協力し、破壊的なエコシステムの先を行くお手伝いをしています。あらゆる主要産業における主要セグメントとニッチに関する専門知識により、適切なタイミングで適切なアドバイスを提供し、クライアントが市場での競争に打ち勝つことを支援します。
