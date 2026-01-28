CAGR10.1％、2031年11.59億ドルへ：NIRFイメージング装置が切り拓く次世代手術支援市場
近赤外蛍光イメージング装置は、波長760?nm以上の近赤外光で投与済み蛍光剤を励起し、組織表面から放射される蛍光をリアルタイムで検出・画像化する技術である。高感度検出器とノイズ低減アルゴリズムを組み合わせ、外科医が血管やリンパ流路、腫瘍境界を直感的に把握できる点が特長である。さらに、手術室内の既存機器とシームレスに統合可能なモジュール設計が普及を後押ししており、クリニカルワークフローへの適合性が高い。
業界全体では、装置の小型化と多機能統合化が顕著である。近赤外LED光源とCMOSセンサーの進化により、従来より低コストかつ省スペースで高性能なシステムが実現されつつある。また、FDAやCEマーク取得による規制対応が整備され、学術論文や臨床試験での有用性評価が進むことで、医療機関における採用ハードルが着実に下がっている。今後はAIによる画像解析支援や遠隔モニタリング機能の実装が次の成長ドライバーとして期待される。
LP Information調査チームの最新レポートである「世界近赤外蛍光（NIRF）イメージング装置市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/57610/near-infrared-fluorescence--nirf--imaging-device）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが10.1%で、2031年までにグローバル近赤外蛍光（NIRF）イメージング装置市場規模は11.59億米ドルに達すると予測されている。
図. 近赤外蛍光（NIRF）イメージング装置世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340237/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340237/images/bodyimage2】
図. 世界の近赤外蛍光（NIRF）イメージング装置市場におけるトップ10企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、近赤外蛍光（NIRF）イメージング装置の世界的な主要製造業者には、Shimadzu、Stryker、Karl Storzなどが含まれている。2024年、世界のトップ3企業は売上の観点から約54.0%の市場シェアを持っていた。
開発戦略は、まず独自の高感度受光モジュールを基盤に据え、手術中の微小血管描出能力をさらに強化することである。これにより、血管吻合や腫瘍切除時の確実性を高め、外科医の信頼獲得を目指す。ユーザーインターフェースには直感的なタッチ操作とプリセット機能を搭載し、導入後のトレーニング時間短縮にも貢献する。こうした製品差別化は、価格競争だけではない新たな価値提案として作用する。
さらに、当社はグローバルな販売ネットワークを拡充し、欧米・アジアの主要マーケットでのディストリビューション提携を推進する。各地域の臨床ニーズを反映したバリエーションモデルを投入し、ローカルサポート体制を整備することで、導入からアフターサービスまで一貫した顧客満足を実現する。加えて、学会展示やウェビナーを通じた情報発信活動を強化し、臨床コミュニティへのブランド認知度向上を図る。
将来的には、AIベースの画像診断支援プラットフォームへの進化を視野に入れている。装置単体の販売にとどまらず、クラウド連携による術中データの蓄積・解析サービスを提供することで、サブスクリプション収益を創出する。加えて、共同研究や共同開発プロジェクトを通じて、新規蛍光剤や硬件モジュールとの連携可能性を拡大し、イノベーションを牽引する企業としての地位を確立する。これにより、市場シェアの拡大と長期的な収益成長を両立する。
