TVアニメ「私を喰へ?たい、ひとて?なし」のDMMスクラッチが登場！ 《ぬいぐるみ×ルームウェア》がテーマの新規描き下ろしイラストを使用した商品にご注目♪

写真拡大

TVアニメ「私を喰へ?たい、ひとでなし」のDMMスクラッチが登場です。
今回のくじのために描き下ろした《ぬいぐるみ×ルームウェア》がテーマの可愛いイラストは必見です！

作品の魅力がたくさん詰まった、TVアニメ「私を喰へ?たい、ひとでなし」スクラッチをお見逃しなく！

【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340179/images/bodyimage1】

【商品ラインナップ】
《A賞》　B2タペストリー(全2種から選択可能)：当せん確率2/100
《B賞》　マグカップ（全1種）：当せん確率3/100
《C賞》　アクリルスタンド (全2種からランダム)：当せん確率11/100
《D賞》　アクリルキーホルダー（全5種からランダム）：当せん確率36/100
《E賞》　缶バッジ（全8種からランダム）：当せん確率48/100

＼TVアニメ「私を喰へ?たい、ひとでなし」スクラッチ発売記念キャンペーン／
「Wチャンス賞獲得」が出たら、Wチャンス賞【アクリルカード】を1枚プレゼント！

【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340179/images/bodyimage2】

キャンペーン期間中でも、規定数に達し次第 Wチャンス賞が終了となるので、お早めにトライしてみてください！！

【第01弾】　アクリルカード（八百歳比名子《描き下ろし》）：1月28日 (水) 17:00～2月3日 (火) 23:59
【第02弾】　アクリルカード（近江汐莉《描き下ろし》）：2月4日 (水) 00:00～2月10日 (火) 23:59
【第03弾】　アクリルカード（八百歳比名子《ミニキャラ》）：2月11日 (水) 00:00～2月16日 (月) 23:59
【第04弾】　アクリルカード（近江汐莉《ミニキャラ》）：2月17日 (火) 00:00～2月22日 (日) 23:59
【第05弾】　アクリルカード（社 美胡《ミニキャラ》）：2月23日 (月) 00:00～2月28日 (土) 23:59

サイズ：約W63mm×H89mm ×D1mm以内
素材：アクリル

【各景品詳細】
----------------------------------------------------------------------------
《A賞》　B2タペストリー（全2種から選択可能）

描き下ろしイラストを使用した“B2タペストリー”です。
素敵なイラストを大迫力で堪能できちゃいます♪

・素材：スエード
・サイズ：B2サイズ（約W515mm×H728mm以内）

----------------------------------------------------------------------------
《B賞》　マグカップ（全1種）

描き下ろしイラストを使用した“マグカップ”です。
飲み物を入れる以外にも、小物やぬいぐるみを入れて飾るなど、インテリアとして使用するのもおすすめです！

・素材：陶器製
・サイズ：直径　約82mm×高さ 約96mm以内

----------------------------------------------------------------------------
《C賞》　アクリルスタンド (全2種からランダム)

描き下ろしイラストを使用した“アクリルスタンド”です。
お部屋に飾れば抜群の存在感間違いなし！

・素材：アクリル
・サイズ：本体　約W91mm×H110mm以内/台座　約W45mm×H29mm以内

----------------------------------------------------------------------------
《D賞》アクリルキーホルダー（全5種からランダム）

描き下ろしイラストやミニキャライラストを使用した“アクリルキーホルダー”です。
カバンなどに付けて一緒におでかけしちゃおう♪

・素材：アクリル、金属
・サイズ：約W55mm×H60mm以内

----------------------------------------------------------------------------