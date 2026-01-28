TVアニメ「私を喰へ?たい、ひとて?なし」のDMMスクラッチが登場！ 《ぬいぐるみ×ルームウェア》がテーマの新規描き下ろしイラストを使用した商品にご注目♪
TVアニメ「私を喰へ?たい、ひとでなし」のDMMスクラッチが登場です。
今回のくじのために描き下ろした《ぬいぐるみ×ルームウェア》がテーマの可愛いイラストは必見です！
作品の魅力がたくさん詰まった、TVアニメ「私を喰へ?たい、ひとでなし」スクラッチをお見逃しなく！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340179/images/bodyimage1】
【商品ラインナップ】
《A賞》 B2タペストリー(全2種から選択可能)：当せん確率2/100
《B賞》 マグカップ（全1種）：当せん確率3/100
《C賞》 アクリルスタンド (全2種からランダム)：当せん確率11/100
《D賞》 アクリルキーホルダー（全5種からランダム）：当せん確率36/100
《E賞》 缶バッジ（全8種からランダム）：当せん確率48/100
＼TVアニメ「私を喰へ?たい、ひとでなし」スクラッチ発売記念キャンペーン／
「Wチャンス賞獲得」が出たら、Wチャンス賞【アクリルカード】を1枚プレゼント！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340179/images/bodyimage2】
キャンペーン期間中でも、規定数に達し次第 Wチャンス賞が終了となるので、お早めにトライしてみてください！！
【第01弾】 アクリルカード（八百歳比名子《描き下ろし》）：1月28日 (水) 17:00～2月3日 (火) 23:59
【第02弾】 アクリルカード（近江汐莉《描き下ろし》）：2月4日 (水) 00:00～2月10日 (火) 23:59
【第03弾】 アクリルカード（八百歳比名子《ミニキャラ》）：2月11日 (水) 00:00～2月16日 (月) 23:59
【第04弾】 アクリルカード（近江汐莉《ミニキャラ》）：2月17日 (火) 00:00～2月22日 (日) 23:59
【第05弾】 アクリルカード（社 美胡《ミニキャラ》）：2月23日 (月) 00:00～2月28日 (土) 23:59
サイズ：約W63mm×H89mm ×D1mm以内
素材：アクリル
【各景品詳細】
----------------------------------------------------------------------------
《A賞》 B2タペストリー（全2種から選択可能）
描き下ろしイラストを使用した“B2タペストリー”です。
素敵なイラストを大迫力で堪能できちゃいます♪
・素材：スエード
・サイズ：B2サイズ（約W515mm×H728mm以内）
----------------------------------------------------------------------------
《B賞》 マグカップ（全1種）
描き下ろしイラストを使用した“マグカップ”です。
飲み物を入れる以外にも、小物やぬいぐるみを入れて飾るなど、インテリアとして使用するのもおすすめです！
・素材：陶器製
・サイズ：直径 約82mm×高さ 約96mm以内
----------------------------------------------------------------------------
《C賞》 アクリルスタンド (全2種からランダム)
描き下ろしイラストを使用した“アクリルスタンド”です。
お部屋に飾れば抜群の存在感間違いなし！
・素材：アクリル
・サイズ：本体 約W91mm×H110mm以内/台座 約W45mm×H29mm以内
----------------------------------------------------------------------------
《D賞》アクリルキーホルダー（全5種からランダム）
描き下ろしイラストやミニキャライラストを使用した“アクリルキーホルダー”です。
カバンなどに付けて一緒におでかけしちゃおう♪
・素材：アクリル、金属
・サイズ：約W55mm×H60mm以内
----------------------------------------------------------------------------
