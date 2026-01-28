『雀魂』体験会＆自作PC組立体験会を開催します！

横須賀市

このたび、令和8年（2026年）2月11日（水・祝）にコースカベイサイドストアーズにて、人気オンライン麻雀ゲーム『雀魂』を使用した「雀魂体験会」および「自作PC組立体験会」を同時開催します。

本イベントは、近年eスポーツや頭脳競技として注目を集める麻雀と、デジタル人材育成やSTEAM教育につながる自作PCをテーマに、若年層を中心に新たな学びのきっかけを提供することを目的としています。

「雀魂体験会」には、ゲストに日向藍子プロと渋川難波プロを迎え、初心者向けのティーチングとプロ雀士との対局で、麻雀の楽しさを体感いただけます。また、「自作PC組立体験会」では、エムエスアイコンピュータージャパン株式会社による本格的な展示を展開します。

参加賞や豪華景品が当たるくじびきもご用意していますので、ぜひご家族・ご友人とご参加ください！

1.イベント概要

(1) 開催日時

令和8年（2026年）2月11日（水曜日・祝）11時00分～15時30分

(2) 開催場所

コースカベイサイドストアーズ3階 ノジマ前イベントスペース

2. プロ雀士と楽しむ「雀魂体験会」について

(1)概要

人気オンライン麻雀ゲーム『雀魂』を活用し、麻雀初心者でも気軽に参加できる体験会を実施します。

当日は、プロ雀士2名をゲストに迎え、ルールや考え方を解説する初心者向けティーチングに加え、プロ雀士との真剣勝負（ガチ対局コーナー）も実施予定です。

麻雀が持つ「戦略性」「思考力」「コミュニケーション性」といった魅力を、eスポーツ・頭脳競技という新しい切り口で体感できる内容となっています。

観覧自由/参加費無料

- 初心者向け体験コーナー

一局完結型で気軽に参加できる体験コーナーです。プロ雀士の解説を受けながら、実際に対局を行い、基本操作や打ち方の流れを体験できます。

内容：一局戦

参加方法：事前申し込み不要（当日受付）

講師：午前回（11時00分～12時30分） 日向藍子プロ

午後回（14時00分～15時30分） 渋川難波プロ

※12時30分～14時00分はフリー体験台としてお楽しみいただけます。

- 上級者向けガチ対局コーナー

東風戦形式による本格的な対局コーナーです。プロ雀士と直接対局し、実戦を通じて自身の実力を試すことができます。

参加方法：事前申し込み要

ゲスト： 午前回（11時00分～13時00分） 渋川難波プロ

午後回（13時30分～15時30分） 日向藍子プロ

※対戦方法・ルールは、申し込み状況を踏まえて決定します。

申し込み方法

プロ雀士との対局を希望される方は、下記申込フォームからお申込みください。

https://forms.gle/zN2uo6ri4DaEyAGw7

締め切り：2月4日(水曜日)まで

※応募者多数の場合は市内在住者を優先します。

(2)ゲスト紹介（五十音順）渋川 難波プロ

所属：最高位戦日本プロ麻雀協会・KADOKAWAサクラナイツ

異名：魔神

タイトル：雀王・雀竜位・日本オープン・Mトーナメント2023

プロフィール：1986年、広島県出身。最高位戦日本プロ麻雀協会、KADOKAWAサクラナイツ所属。麻雀の分析や解説には定評があり、YouTube『渋川式麻雀通信』での検証も人気を博す。愛称は「魔神」。

公式X：https://x.com/sibukawarou

日向 藍子プロ

所属：最高位戦日本プロ麻雀協会・渋谷ABEMAS

異名：笑顔のサンシャイン

タイトル：プロクイーン・RTDガールズファイト

プロフィール：長野県茅野市出身、1988年生まれのプロ雀士。最高位戦日本プロ麻雀協会所属。

Mリーグでは渋谷ABEMASの一員として人気を集め、明るく親しみやすいキャラクターでファンから愛されている。

イベントMC/実況や麻雀教室にも積極的に取り組み、麻雀の楽しさを広く伝えている。

公式X：https://x.com/hinaai0924

(3)『雀魂』について

『雀魂』は、株式会社 Yostar が日本国内で配信・運営を行っている、オンラインで全国のプレイヤーとリアルタイムに対戦できる麻雀ゲームです。

全世界のプレイヤーと対戦を行うことができる「段位戦」、友人と好きなルールで対戦できる「友人戦」、プレイヤー同士で開催/参加できる「大会戦」など様々な対戦スタイルにより、麻雀の初心者から上級者まで幅広くお楽しみいただけます。

近年、麻雀は戦略性や論理的思考力、計算力、コミュニケーション性が評価され、eスポーツ・頭脳競技として注目を集めています。また、年齢や体力に左右されにくく、世代を超えて楽しめる点も特徴です。

株式会社 Yostar では、小学生向け教室の開催や、公共施設でのイベント実施など、教育分野で『雀魂』活用し、誰もが参加できるeスポーツ体験を提供しています。

ダウンロードはこちら

iOS：https://apps.apple.com/jp/app/id1469186379

Android：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.YoStarJP.MajSoul

web ブラウザ/ Windows版：https://mahjongsoul.com/

DMM 版：https://dmg.mahjongsoul.com/

3.パーツから学ぶ「自作PC組立体験会」について

(1)概要

エムエスアイコンピュータージャパン株式会社（MSI）との共催により、自作ゲーミングパソコンを実際に組み立てるデモンストレーションを実施します。

参加者は、普段触れることの少ないPC内部の構造を学びながら、組み込み作業にチャレンジすることで、ICTやハードウェアへの理解を深めることができます。本企画は、eスポーツだけでなく、将来のデジタル人材育成やSTEAM教育への入口としても位置づけています。

参加費無料/事前申し込み不要

(2)MSIについて

MSIは世界を牽引するゲーミングブランドとして、ゲーミング業界とe-Sports業界から最も信頼されているPCメーカーです。

日本全国の各販売店でPC本体、PCパーツ、PC周辺機器をユーザーの皆様がご購入できるよう展開を行っており、特にゲーミングノートPCやゲーミングモニターといったゲーミング製品、

また、グラフィックスカードやマザーボードといったPCパーツで多数ご好評をいただいております。

最先端の革新的なテクノロジー、最高のパフォーマンス、最高のユーザーエクスペリエンスを実現するPC、PC周辺機器をユーザーの皆様へ提供することをMSIのミッションとし邁進しています。

4.両方体験して豪華景品を当てよう！「くじ引きチャレンジ」について

両方の体験会に参加すると、豪華景品が当たる「くじ引き」が引けます。

雀魂賞：『雀魂』 オリジナル湯のみ（非売品）

MSI賞：MSI ノベルティ盛り合わせバッグ

Yokosuka e-Sports 賞：めぐリズム 蒸気でホットアイマスク（オリジナルパッケージ）

※景品の数には限りがあります。

5.運営体制

主催：横須賀集客促進・魅力発信実行委員会（事務局：横須賀市観光課）TEL：046-822-8568

公式サイト https://www.cocoyoko.net/e-sports/

公式X https://twitter.com/yokosukaesports

共催：エムエスアイコンピュータージャパン株式会社

協力：株式会社Yostar 運営：麻雀王国株式会社

会場協力：コースカベイサイドストアーズ

6.横須賀市のeスポーツの取り組みについて

横須賀市は令和元年（2019年）からeスポーツの普及と促進のための「Yokosuka e-Sports Project」を開始しました。

さらに、令和5年（2023年）には「Yokosuka e-Sports Partners 制度」を導入し、市内外の関係企業・団体やプロチームとの連携を強化しました。現在、52団体（学校11校と41団体）が参画しています。

これらの産学民官連携の施策によって、eスポーツの普及・振興や新しい価値の創造を、スピーディーかつフレキシブルに展開しています。

横須賀市内におけるその他のeスポーツ関連の取り組み

eスポーツ部設立支援：横須賀市内高校の14校中10校に高性能PCを無料貸し出し中

eスポーツ部環境の整備支援：教育・ネットワーク敷設補助など

プロeスポーツチームの誘致：遊休施設を活用した移住の取り組み

国際交流イベントの実施：市内高校と米海軍基地内高校のeスポーツ交流

ひきこもり者を対象としたeスポーツ大会の実施：市内高校生との交流

高校生自作PC組立教室開催：デジタル人材育成

7.Yokosuka e-Sports Projectへの取材について

以下のとおり、市内の高校や市職員への取材もお受けします。普段の活動や熱い想いを語らせていただきます。

また、横須賀市長のコメントをご希望の場合は事務担当までお問合せください。

市内14校のうち、10校がｅスポーツを導入しています！

※横須賀市では、eスポーツ部設立支援として、横須賀市内の高等学校等で、希望のあった高等学校にハイスペックPCを無償貸出しています。

今後も部活動の活動内容をバックアップしていく予定です。

（２）横須賀市ｅスポーツ担当職員（横須賀市文化スポーツ観光部観光課）左から、文化スポーツ観光部 観光課 関山 篤／笹島 彩未／坂巻 紀子文化スポーツ観光部観光課 主査 関山 篤

平成23 年度（2011年度）入庁。土木総務課・スポーツ振興課を経て、現在は観光課でeスポーツやメタバース、サブカルコラボの統括を担当。

趣味はスポーツ観戦（サッカー・大相撲）と旅行（最近は韓国にハマる）。

eスポーツのオフライン大会での盛り上がりや、メタバースのコミュニティの盛り上がり・観光PRの力など、初心者ながらに肌で感じてきたことを胸に業務に邁進中。フットワークが武器なので、どこにでも行きます！

座右の銘：「やらぬ後悔よりやる後悔」 好きなタイトル：VALORANT/原神

好きなキャラクター：レイズ・キルジョイ（VALORANT）/九条沙羅（原神）

文化スポーツ観光部観光課 担当 笹島 彩未

平成30年度（2018年度）入庁。前所属では、花火大会をはじめとした地区観光協会のイベント運営を経験。その際に鍛えられたタフさを武器に、日々成長中。

ゲーム好きの父とマンガ好きの母からの英才教育により、サブカルチャーへの興味関心は抜群！ 異動を機に、『ストリートファイター６』を特訓中。最近はホラーゲームにもハマっている。

座右の銘：「清廉恪勤」 好きなタイトル：ファイアーエムブレムif/Poppy Playtime/Fit Boxing

好きなゲーム実況者：ドコムス

文化スポーツ観光部観光課 担当 坂巻 紀子

令和７年度（2025年度）入庁。eスポーツについてはまだまだ初心者だが、青春時代は初代プレイステーションと共に過ごし、『バイオハザード』や『ファイナルファンタジー7』を寝る間も惜しんで夢中になってプレイしていた根っからのゲーム好き。

民間企業で培った経験も活かしつつ、現在は３人の子どもの母として、保護者ならではの視点を大切にしながら、eスポーツの楽しく健全な発展への貢献を目指している。

座右の銘：「聞くは一時の恥、聞かぬは一生の恥」

好きなタイトル：バイオハザードシリーズ/ファイナルファンタジー7