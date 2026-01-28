「選挙10年スコープ」、第51回衆院総選挙に向け衆議院議員の情報を更新

株式会社自動処理

2026年1月28日

株式会社自動処理（本社：東京都中央区、代表取締役：高木祐介）は、国会議員の過去10年間の活動実績をAIで可視化する無料Webサービス「選挙10年スコープ」（ https://www.10yes.jp/ ）において、2026年1月27日公示・2026年2月8日投票の第51回衆議院議員総選挙に向け、衆議院議員の情報を更新したことをお知らせします。

本サービスは、国会会議録や公開データ等の公開情報をAIで整理し、議員・候補者を「過去の実績」から比較・理解できる判断材料の提供を目指しています。直近10年間の議員の活動とマニュフェストを照らし合わせどんな活動を行ってきたのかをAIを利用して可視化するサイトです。※本衆院選でのマニュフェストではなく、前回の議員のマニュフェストとこれまでの活動を比較するサイトです。

今回の更新（主なポイント）

衆議院議員データの更新（第51回衆院総選挙に向けて）- 会派（党派）ごとに候補者を探しやすい導線へ（一覧性・到達性を改善）- アクセス集中を前提とした安定稼働設計へ（前回の反省を踏まえた耐負荷強化）- PC・スマホ双方での可読性を改善（短期間でも“すぐ探せる”体験へ）- 投票日まで毎日、政治ニュースのまとめを掲載（2/8まで継続予定）- 本日より毎日、現閣僚（および主要人物）の再調査を実施し、順次反映予定議員詳細会派（党派）別に候補者へ到達できるトップページ（PC表示）使いやすさの改善：会派別に探しやすく、スマホでも読みやすく

選挙期間は情報収集の時間が限られます。そこで今回、会派（党派）別の導線を強化し、目的の候補者に素早く辿り着ける構成へ見直しました（大規模会派は五十音分割等）。

会派（党派）別一覧（PC／スマホ両対応）会派（党派）別一覧（PC／スマホ両対応）

通勤中・自宅・投票所へ向かう途中でも確認できるよう、レスポンシブ対応を前提に表示・導線を調整しています。

アクセス集中でも“見られる”ことを前提にした設計へ

前回の選挙期にアクセスが集中し、閲覧が不安定になった反省を踏まえ、今回の衆院総選挙に向けてはアクセス増を前提とした構成へ刷新しました（議員検索機能を除いて、静的ファイル化を行いリクエスト時にプログラムの実行が発生しない設計にしました）。

政治ニュースまとめ（SNSトレンドも手がかりに論点を整理）選挙期間中の情報支援：2/8まで毎日「政治ニュースまとめ」を掲載

投票までの短い期間でも、候補者理解に必要な“論点”へ素早く辿り着けるよう、当サイトでは投票日（2/8）まで毎日、国内政治ニュースのまとめを掲載し続ける予定です。トップから「政治ニュースまとめ」へアクセスできます。

政治ニュースまとめその２ ホットトピックをまとめて情報提供

テーマ別深掘り機能

加えて、本日より毎日、現閣僚の再調査を実施し、政治家レポートの理解補助としても活用できるよう、順次反映を進めます。

背景：投票は“人を選ぶ”行為。だから「その人の過去」を見える形に

選挙報道は党首討論や話題性の高い発言に寄りやすく、各選挙区の候補者個人が「過去10年何をしてきたか」に触れる機会は、意識して取りに行かない限り多くありません。

私たちは、投票が本来「人を選ぶ」行為である以上、候補者の“職歴”にあたる実績が、誰にとっても同じように参照できる状態が重要だと考えています。

情報の中立性と透明性への考え方

全議員を同一基準で整理・可視化し、メディア露出の多寡に左右されない情報提供を目指します。

収集・整理はAIを活用し、意図的な編集が入りにくい運用を志向しています（その一方で誤りの可能性があるため、分析後のファクトチェックも実施）。

本サービスは完全無料・登録不要で、広告収入やスポンサーシップも現時点では受けていません。

本サービスは特定の政党・候補者を支持するものではなく、公開情報の整理・可視化を目的としています。

代表コメント

株式会社自動処理 代表取締役 高木祐介

投票までの期間が短い今回の選挙だからこそ、投票前に“候補者が何をやってきた人なのか”を理解して選んでほしいと思っています。前回のアクセス集中の反省を踏まえ、必要な時に必要な人が見られるよう、落ちにくい仕組みと探しやすいUIに改修しました。事実に基づいた納得感のある投票の一助になれば幸いです。

サービス情報

サービス名：選挙10年スコープ

URL：https://www.10yes.jp/

利用料：無料／登録不要

