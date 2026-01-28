訪日外国人旅行者向け鉄道パスが新しくなります

東日本旅客鉄道株式会社

〇東日本旅客鉄道株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：喜㔟 陽一、以下「JR東日本」）は、訪日外国人旅行者の旅行ニーズにあわせ、エリアごとに様々な訪日外国人旅行者向け鉄道パス（以下「鉄道パス」）をご用意しております。

〇2026年3月14日（土）利用開始分より、新たな鉄道パスの新規設定や一部商品の利用エリアを拡大します。また、鉄道パスの発売価格の見直しを行います。

〇2026年4月1日（水）より、JAPAN RAIL PASS Reservationで予約されたジャパン・レール・パスが、JR東日本の一部のパスポートリーダ付指定席券売機でも引換が可能になります。

1. 訪日外国人旅行者向け鉄道パスの見直しについて

グループ経営ビジョン「勇翔 2034」で掲げた、増加するインバウンドの地域流動拡大（訪日客に占める東北での宿泊割合を1.5%程度から5%に拡大）を実現すべく、JR東日本全線と一部会社線のご利用が可能な「JR EAST PASS」を新規設定いたします。JR北海道との共同設定商品である「JR East-South Hokkaido Rail Pass」は、東北や新潟へのエリアを拡大し、訪日外国人旅行者に人気の高い北海道から東北への流動拡大を目指します。

また、JR西日本との共同設定商品である「Hokuriku Arch Pass」も訪日外国人旅行者に人気の高い甲信越へのエリアを拡大し、これまでよりも更にシームレスにご利用いただけるようにいたします。

なお、今回エリアの変更を行わない商品につきましては、価格の見直しを行い、継続販売いたします。

※「JR EAST PASS(Tohoku area)」「JR EAST PASS(Nagano, Niigata area)」は2026年3月13日（金）を持ちまして販売終了となります。

(1)新規設定ならびにエリアを見直す商品

※購入日に関わらず、2026年3月14日（土）以降ご利用可能となります。

(２)価格を見直す商品

※商品の詳細は【別紙】をご覧ください。

２．ジャパン・レール・パスの指定券売機での引換について

「指定席券売機が便利になります！～新型機を導入！従来機も画面更新・機能拡充により更に便利・快適に！~」（2025年7月3日発表 プレスリリース）にてお知らせをした、Web予約したジャパン・レール・パスの指定席券売機での引換について、2026年4月1日（水）より、一部のパスポートリーダ付指定席券売機で引換が可能になります。

（１）引換開始日時

2026年4月1日(水) 営業開始時刻より

（２）引換可能駅（予定）

東京駅・浜松町駅・品川駅・新宿駅・渋谷駅・上野駅・池袋駅・（東京モノレール）羽田空港第3ターミナル駅・成田空港駅・空港第2ビル駅・仙台駅

（３）引換可能な予約

JAPAN RAIL PASS Reservationで予約されたジャパン・レール・パス

※JR指定販売店・代理店で購入された引換証でのジャパン・レール・パスの引換は、対象外となります。指定の引換箇所で引換をお願いいたします。（ジャパン・レール・パス受取箇所・引換箇所：https://japanrailpass.net/exchange/）

（４）発券イメージ

※パスポートリーダ付指定席券売機での引換方法は2026年3月下旬頃、専用サイト内にてお知らせいたします。（URL: https://japanrailpass.net/）

※画面は、駅により異なる場合があります。

※英語、中国語（簡体字・繁体字）、韓国語画面での発券も可能です。

※JR西日本の一部のパスポートリーダ付指定席券売機でも、同日に利用開始となります。

【別紙】

鉄道パスの詳細について

（価格は2026年3月14日以降発売するパスの内容を掲載しています。）

JR EAST PASS

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/17557/table/1339_1_f8b0fe7533f96c05b8d0fd09ae46a5b4.jpg?v=202601280551 ]

JR East-South Hokkaido Rail Pass

※JR北海道との共同設定商品です

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/17557/table/1339_2_dee28dfa50b63697f1220b1cd7031b4c.jpg?v=202601280551 ]

Hokuriku Arch Pass

※JR西日本との共同設定商品です

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/17557/table/1339_3_78555f1429dc1834f4eb775643f16eb5.jpg?v=202601280551 ]

JR TOKYO Wide Pass

N’EX TOKYO Round Trip Ticket

JR Tohoku-South Hokkaido Rail Pass

※JR北海道との共同設定商品です

SENDAI AREA PASS