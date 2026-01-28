高校2年生17歳新星シンガーソングライター「実来」2月4日デビュー！
高校2年生17歳のシンガーソングライター「実来」（ヨミ：ミクル）が2026年2月4日に「まだ選ばれていない僕らへ」でメジャーデビューすることが発表となり、アーティスト写真とティザー映像が各アーティスト公式SNSに公開となった。
実来は数々の著名アーティストを輩出している音楽塾ヴォイスにて日々研鑽を積みながらこれまでインディーズから「hana」「Liar」の2曲をリリース。
昨年秋から本格的に自身でソングライティングを始め、わずか3か月で「まだ選ばれていない僕らへ」が完成、リリースすることになった。
今回の楽曲「まだ選ばれていない僕らへ」は激しいギターロックに17歳の彼女の先の見えない不安感や焦燥感を込めた等身大のメッセージが込められた楽曲。
MUSIC VIDEOは2月4日20時より実来オフィシャルYouTubeチャンネルにてプレミア公開される。
新星シンガーソングライターのこれからに注目していただきたい。
実来「まだ選ばれていない僕らへ」
作詞：Kanata Okajima・実来
作曲：実来
編曲：佐々木望（Soulife）
2026年2月4日配信
配信はこちら：https://mikuru.lnk.to/MADABOKU
ティザー映像：https://youtube.com/shorts/5A69ZtnlPFU
MUSIC VIDEO（2月4日20時プレミア公開）：https://youtu.be/_0TGOSJcoyQ
◇HP：https://www.sonymusic.co.jp/artist/MIKURU/
◇YouTube：https://www.youtube.com/@MIKURU_MUSIC
◇Instagram：https://www.instagram.com/mikuru_music
◇TikTok：https://www.tiktok.com/@mikuru_music
【実来プロフィール】
幼いころより音楽に触れ、現在高校2年生17歳でありながら確かな歌唱力と
ギターやピアノも弾きこなす多彩な才能を持つ、次世代の音楽シーンの主役候補。
YUI・絢香・Chilli Beans.・Vaundyなど著名アーティストを多数輩出している音楽塾ヴォイスにて、音楽に没頭する日々を送っている。
2024年夏、先輩アーティストのChilli Beans. がインディーズ時代にYouTubeのみにアップしていた「hana」をリリースし、2025年3月には「Liar」を配信リリース。
25年秋より自身で楽曲制作をスタートし、わずか3か月で17歳のやり場のない鬱屈とした迷いを打ち破るような鋭いギターサウンドに載せたデビュー曲「まだ選ばれていない僕らへ」を完成させた。