ひな人形をモチーフにした氷像を展示

一般社団法人日本人形協会画像は昨年の展示イメージ

一般社団法人 日本人形協会（所在地：東京都台東区、会長：山田徳兵衞）は、2026年2月4日（水）から11日（水・祝）まで開催される 「さっぽろ雪まつり」 において、 ひな人形をモチーフにした氷像の展示 を行います。

三月三日の桃の節句をおよそ一か月後に控えるこの時期に、雪と氷という北国ならではの素材を通して、日本の節句文化に込められてきた「祈り」や「守り」の意味を、多くの来場者に体感していただくことを目的とした展示です。

雪と氷で表現する「ひな人形の祈り」

雛人形は、子どもの健やかな成長と幸せを願い、災いを引き受ける“身代わり”として生まれた、日本の節句文化を象徴する存在です。

今回展示される氷像では、その雛人形を 透明感のある氷 で表現することで、人形に込められてきた「無垢」「祈り」「守り」といった想いを、冬の澄んだ空気の中で可視化します。冬から春へと季節が移ろう二月、来る桃の節句を前に、ひな人形の文化的意味にあらためて触れていただく機会となることを目指しています。

昭和62年から続く、雪まつりとのつながり

日本人形協会による さっぽろ雪まつりへの参加は昭和62年（1987年）が初参加 となり、

以来、ひな人形をはじめとする節句文化をテーマにした氷像展示を継続して行ってきました。

本展示は、一過性のイベントではなく、長年にわたり人形文化の継承に向き合ってきた協会と会員企業の取り組みの延長線上にあるものです。

業界全体で取り組む節句文化の発信

本展示は、日本人形協会の主催のもと、以下の特別協賛・協力を得て実施されます。

【特別協賛・協力】

・株式会社 吉徳

・人形の久月 札幌店

・福田屋人形店

・柴田家千代 スキヨ人形研究所

・起縁プロジェクト

いずれも、長年にわたり人形文化・節句文化の継承に携わってきた担い手であり、本企画は、協会会員による連携を基盤とした業界横断型の文化発信の取り組みです。

日本人形協会 コメント

雛人形は、日本人が長い歴史の中で育んできた子どもの未来を想う「祈りのかたち」です。

雪まつりという多くの人が集う場で氷像として表現することで、普段とは異なる環境の中で、節句文化の意味をあらためて感じていただければと考えています。

この展示が、ひな祭りの文化的価値に触れ、節句文化を身近なものとして感じるきっかけとなることを願っています。

【展示概要】

展示名称：ひな人形をモチーフにした氷像展示

会期：2026年2月4日（水）～2月11日（水・祝）

会場：さっぽろ雪まつり 会場内

主催：一般社団法人 日本人形協会

内容：氷像展示、協賛企業掲示

※本展示は文化啓蒙を目的としたものであり、販売行為は行いません。