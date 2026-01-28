5人組ロックバンド・LBSTR、ライブで踊れるカオスな曲「Dive!n」を本日リリース！

The Orchard JapanLBSTR「Dive!n」JKJacket designed by Hyoga

LBSTRが1月28日（水）にリリースした3rdシングル「Dive!n」。

"音楽の世界に飛び込む"という意思表明を、踊れるカオスとして完成した一曲。

「Dive!n」は、バンドの1曲目としてリリースされた「Fresh」以前から存在していたデモを起点に、現在のバンドのマインドと完全に一致したことで正式に掘り起こされた楽曲。

ライブではリズムや展開を自在に変化させられる設計になっており、演奏するたびに表情が変わる「ライブ主導型楽曲」として存在し、ライブ全体の盛り上がりを一段階更新できる“飛び道具”的ポジションも担う。

ストレートなロックをベースにしながら、現代的な風を吹き込み、焼き直しではない、今のロックバンドの一つの在り方をこの楽曲で提示している。

【配信リリース情報】

アーティスト名：LBSTR

タイトル：Dive!n

配信日：2026年1月28日(水)

配信形態：デジタルシングル

レーベル：LBSTR2026

配信リンク：https://orcd.co/lbstr_divein

【アーティスト情報】

新たな時代を創るロックバンド・LBSTR

LBSTR アーティスト写真

◇ Profile

2025年、東京を拠点に本格始動したバンド、LBSTR（ロブスター）。

YO（Vo）、Niwano（Composer）、Ian（Gt）、Yuuki（Ba）、Hide（Dr）の米国籍含むメンバーで構成されており、グローバルな視点を持ち合わせた感性と多様なバックグラウンドが、バンド全体のサウンドとスタイルにユニークな個性を与えている。

時代に迎合せず、個の美学を貫くスタイルで、鋭さとエネルギーを併せ持ったサウンドを掻き鳴らす。反骨心とリアルな感情を込めた歌詞が特徴で、同世代の熱と葛藤を代弁する新世代のロックバンド。ライブでは熱量を剥き出しにしたパフォーマンスで、観る者の記憶に爪痕を残し、シーンの中で既存の枠にとらわれないアーティストとして注目される存在。

◇ SNS

・HP：https://lbstr.pages.dev

・Instagram：https://www.instagram.com/lbstrband

・TikTok：https://www.tiktok.com/@lbstrband

・YouTube：https://www.youtube.com/@LBSTRband

・X：https://x.com/LBSTR_band