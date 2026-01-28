株式会社Sホールディングス運営「ABITOKYO」、韓国発・高機能スキンケアブランド「Differ & Deeper」と日本国内ライブコマース独占販売契約を締結

株式会社Sホールディングス

ライブコマース事業、ブランド事業、AI事業などを展開し、日常と未来を彩る最高の体験を創造する株式会社Sホールディングス(本社：東京都品川区、代表取締役CEO： 燕 咏靖)は、当社が運営するアパレルブランド「ABITOKYO」が、韓国発の革新的なスキンケアブランド「Differ & Deeper (ディッパー・アンド・ディッパー)」を展開する株式会社The Moment(ザ・モーメント)と、同ブランドの日本国内におけるライブコマース業界での独占販売契約を締結したことをお知らせいたします。これにより、日本のライブコマース市場における韓国ビューティーの新たなトレンド創出を加速させてまいります。

■契約締結の背景と今後の展望

昨今、日本のEC市場において「ライブコマース」は、単なる商品紹介を超え、ブランドの哲学や専門的なノウハウを消費者に直接届ける重要なコミュニケーションチャネルへと進化しています。株式会社Sホールディングスは、これまで数々の韓国コスメブランドを日本市場へ展開し、わずか12時間の配信で5,500万円の売上を記録するなど、ライブコマースを通じた圧倒的な販促実績と市場影響力を築いてまいりました。

この度、韓国で「コスメシューティカル(化粧品×医薬品)」として高い信頼を得ている「Differ & Deeper」と独占的パートナーシップを結ぶことで、日本の消費者が抱える高度な肌の悩みに対し、より専門的かつ具体的な解決策を提示することが可能となります。

今後は、当社が提携するインフルエンサーや美容のプロフェッショナルによるライブ配信を軸に、ブランドが持つ「100年の知見」を日本のユーザーへ分かりやすく伝達し、単なる「モノの購入」に留まらない、次世代のビューティー体験の普及を目指してまいります。

■Differ & Deeper (ディッパー・アンド・ディッパー)概要

(左) 株式会社Sホールディングス 代表取締役CEO・燕 咏靖 (右) 株式会社The Moment 代表・アヒョンジュ氏

皮膚の悩みの解決と美容の向上を、よりシンプルかつ効率的に実現することを目的に、100年以上にわたり蓄積されてきた化粧品開発の知見を基盤として、専門家と医師の集合知により誕生したスキンケアブランドです。

単に製品を提供するのではなく、自宅で実践できるホームケアにおいても実用性の高いアドバイスやノウハウの提供を重視。病院・クリニックで蓄積された臨床データや施術経験をもとに、従来の化粧品の枠を超えたソリューションの開発に取り組んでいます。

▶公式サイト：https://differndeeper.com/

■ライブコマース専門プロダクション「S-LIVE JAPAN」について

当社は、ライブコマース専門プロダクション「S-LIVE JAPAN」を運営しています。TikTokを中心に活躍するライブコマーサーが所属し、「燕チャンネル」をはじめとした複数のライブコマースチャンネルを展開しています。TikTok公式クリエイターエージェンシーパートナー(CAP)に認定されており、クリエイターと企業をつなぐパートナーとして、TikTok上でのプロモーションおよびコラボレーション施策を支援しています。

▶URL：https://www.tiktok.com/@slive.japan

■燕チャンネルについて

TikTokライブコマースにおいて国内トップクラスの販売実績を誇るライブ配信チャンネル。美容・韓国コスメ・健康食品から、自社アパレルブランド「ABITOKYO」まで、多岐にわたるジャンルで高感度なライフスタイルを提案しています。

特に、昨今注力しているのが、TikTok Shopの枠組みを活用した「地方再生プロジェクト」です。宮城県や三重県、北海道といった日本各地の自治体・地元企業と連携し、現地から特産品の魅力をダイレクトに発信。2日間で売上4,000万円超を記録するなど、ライブコマースを通じた新たな地域活性化モデルの構築を目指しています。

▶URL：https://www.tiktok.com/@enyonjin

【会社概要】

社名：株式会社Sホールディング

本店所在地：東京都品川区上大崎3-5-11 MEGURO VILLA GARDEN 4階

代表者：代表取締役CEO 燕 咏靖

設立：2012年5月14日

資本金：5,000万円

事業内容：ライブコマース事業、ライブコマーサー育成事業、ブランド事業、アパレル事業、AI事業・ITシステム事業

URL：https://www.s-hldgs.co.jp/

※インタビュー取材、ならびにライブコマース現場への密着取材が可能です。

取材をご希望のメディア様は、広報担当までお気軽にお問い合わせください。

【TikTok】

燕チャンネル：https://www.tiktok.com/@enyonjin

ABITOKYOチャンネル：https://www.tiktok.com/@abitokyoen

みぽりんチャンネル：https://www.tiktok.com/@mihoabitokyo