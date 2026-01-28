【ボーカロイド音楽専門レーベル「KARENT」配信情報】1月22日（木）～1月28日（水）に13作品の配信をスタート！

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社（本社：北海道札幌市、代表取締役：伊藤博之）が運営するボーカロイド音楽専門レーベル「KARENT（カレント）」の、最近の配信情報をお知らせいたします。今回は1月22日（木）～1月28日（水）に新しく配信を開始した13作品の情報を、クリエイターさんのコメントと共にご紹介いたします。どうぞご注目ください！

「KARENT」公式WEBサイト：https://karent.jp/

1月24日（土）リリース

■配信アルバム：『アンダードッグ』

■クリエイター：Somari ／ ボーカル：初音ミク

■KARENT配信ページ：https://karent.jp/album/5388

ギラギラの不撓不屈マインドが迸るアツいダンスチューン。

遠吠えとラップが聴く人を奮い立たせる4つ打ちナンバーです。

【クリエイターコメント】

「アンダードッグ」は何度負けても目標に向かって這い上がる意思を込めた楽曲となっています。力強く前進していくようなトラックと、キャッチーかつ飽きさせない初音ミクの歌とラップをお楽しみください。

1月27日（火）リリース

■配信アルバム：『彩ってく。』

■クリエイター：ぼぉの ／ ボーカル：IA

■KARENT配信ページ：https://karent.jp/album/5353

理不尽だらけの現実を受け入れ、自分なりの彩りで満たしていく。

エレクトロサウンドにシンフォニックな響きが融合した美しい作品です。

【クリエイターコメント】

ネガティブに見える現実を受け止め、それでも前に進もうとする様子を表現しました！透明感のある声とゆるやかなグルーヴを大切にした楽曲です。

■配信アルバム：『大人になることは終わりではない』

■クリエイター：アンメルツP ／ ボーカル：鏡音リン、鏡音レン

■KARENT配信ページ：https://karent.jp/album/5379

大人になったら人生は完結する？

そんな漠然としたイメージを振り払って、新しい出会いと挑戦を後押しするポップロックです。

【クリエイターコメント】

2000年代の邦楽メロコアを目指しました。人生は続ければ続けるほど面白くなる。20代より30代、30代より40代の方が楽しい。そんな希望を込めた一曲です。

■配信アルバム：『アワーグラス』

■クリエイター：市瀬るぽ ／ ボーカル：初音ミク

■KARENT配信ページ：https://karent.jp/album/5381

砂時計をモチーフに真摯な願いを歌いあげるアップテンポのエレクトロポップ。

初音ミク歌唱版とnayutaさん歌唱版を収録したシングルです。

【クリエイターコメント】

砂時計がひっくり返り、同じ時間を何度も巡っていく。

一粒ずつ落ちる砂には、時間と物語が宿っていて、やがてまた元の場所へ戻っていく。

いくつかの哲学に着想を得て描いた楽曲です。

■配信アルバム：『Breathless Silence』

■クリエイター：市瀬るぽ ／ ボーカル：初音ミク

■KARENT配信ページ：https://karent.jp/album/5382

胸を締めつけるような孤独と生への希求がこめられたエレクトロバラード。

透き通るような切ないメロディで繊細な世界観を表現します。

【クリエイターコメント】

冬の静けさ、凍てつく寒さ、その空白に息を潜める感情。

一つの花をモチーフに描いた楽曲です。

■配信アルバム：『大貧民』

■クリエイター：ヒロモト ヒライシン ／ ボーカル：重音テト

■KARENT配信ページ：https://karent.jp/album/5384

ハードなイントロで始まるオルタナティブ・ロック。

日々の息苦しさ、そして偽善や欺瞞への苛立ちが噴き出すような1曲です。

■配信アルバム：『Garakuta Archives Vol.1』

■クリエイター：No.D ／ ボーカル：MEIKO、氷山キヨテル、重音テト、初音ミク、巡音ルカ、鏡音レン、AIきりたん

■KARENT配信ページ：https://karent.jp/album/5389

活動初期の2008年から18年間にわたる活動の軌跡を詰め込んだアルバム第1弾。

代表作『火葬曲』リマスターや他12曲を収録しています。

【クリエイターコメント】

早いもので、活動開始から18年が経とうとしています。

初期の曲から最近の曲まで、色々な楽曲をお楽しみいただけるようご用意しました。

全5回の配信を予定しています。どうぞお楽しみに！

1月28日（水）リリース

■配信アルバム：『恐怖！麻辣湯女現る』

■クリエイター：音無あふ ／ ボーカル：初音ミク

■KARENT配信ページ：https://karent.jp/album/5391

飽和する刺激にもうヤミツキ!?辛味たっぷりの麻辣湯がモチーフ。

聴けばじわじわ耳から痺れていくようなドープなトラックです。

【クリエイターコメント】

音無あふによる、重くて激辛な初音ミクの楽曲「恐怖！麻辣湯女現る」。

中学生のときに修学旅行で訪れた四川にて“麻辣”に惚れ込んだ思い出を元に、巷で噂の麻辣湯を歌った楽曲になっている。

■配信アルバム：『ライフ・リザルト・スクリーン』

■クリエイター：Adeliae ／ ボーカル：重音テト

■KARENT配信ページ：https://karent.jp/album/5399

もし人生にリザルトがあり、全てを終えるその時に見えるとしたら…？

惹きこまれずにいられないモチーフとテクニカルな構成は必聴です。

■配信アルバム：『黄泉ノ國コンフィデンシャル』

■クリエイター：幽霊一文字 ／ ボーカル：巡音ルカ

■KARENT配信ページ：https://karent.jp/album/5401

大胆強気なエレクトロスウィングにダークなリリック！

地獄で踊り明かすような狂騒感がゾクゾクするほどクールな1曲です。

【クリエイターコメント】

幽霊の本領発揮しちゃいました。

妖艶×狂気に憑かれた巡音ルカがお送りする冥界サウンドをどうぞ！

■配信アルバム：『ストレンジ・ラヴァ』

■クリエイター：幽霊一文字 ／ ボーカル：巡音ルカ

■KARENT配信ページ：https://karent.jp/album/5402

エレキギター×電子トラックのコンビネーションにアガるダークkawaiiダンスチューンです。

軽快な曲調で毒気たっぷりラブが炸裂！

【クリエイターコメント】

毒々しい恋愛ソング（？）です。

どっぷり毒に浸かってみてください。案外悪く無いかもよ！

■配信アルバム：『アクマで魔人間』

■クリエイター：幽霊一文字 ／ ボーカル：巡音ルカ

■KARENT配信ページ：https://karent.jp/album/5403

とある夜更けに現れたアクマが語るのは？

幽霊一文字さんらしい言葉選びで優しいエールをのせた、キャッチーなポップロックです。

【クリエイターコメント】

夜が明けるまでのひと時、内なるアクマくんと向き合うお話です。

想像上ではありますけども、巡音ルカが普段表に見せない感情...みたいなものをアクマに投影させてこの曲を書きました。

■配信アルバム：『アンデッド・ララバイ』

■クリエイター：幽霊一文字 ／ ボーカル：巡音ルカ

■KARENT配信ページ：https://karent.jp/album/5404

シニカルでお洒落な曲調が魅力的なダンスロック。

切ない心情描写とストーリー性を、ぜひMVと合わせてお楽しみください。

【クリエイターコメント】

世界が終わる中で、勇気が出なくて想い人に言えなかった言葉を子守唄（レクイエム）にして歌う。そんな終末の夜を想像しながら書いた歌です。

「KARENT」では、新しく配信を開始した楽曲の情報を毎週水曜日にまとめてお知らせいたします。来週もご期待ください！





▼「KARENT」とは https://karent.jp/

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が運営するボーカロイド音楽専門レーベル。SpotifyやApple Music、YouTube Music、LINE MUSIC等の世界の主要ストリーミングサービス、TikTok、Instagram等のSNS、iTunes Store、Amazon Music等のダウンロードストアへの音源配信を行っている。また、クリプトン公式イベントで使用された楽曲のリリースや、バーチャルシンガーの記念日ごとに実施している配信特集も人気である。



▼『初音ミク』とは https://piapro.net/

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が2007年に企画・開発した、歌詞とメロディーを入力すると歌わせることができる歌声合成ソフトウェア。パッケージに描かれたキャラクターは、ブルーグリーンのツインテールが特徴的な姿を持つ。本ソフトで作られた音楽がインターネット上に多数投稿されたことでイラスト・歌・ダンスなどの創作の連鎖が拡がり、文化現象となった。

今では「バーチャルシンガー」としても多方面で活躍するようになり、国内では初音ミクたちのライブと創作の楽しさを体験できる企画展を併催したイベント『初音ミク「マジカルミライ」』が、2013年からの累計で58万人以上を動員。2026年はOSAKA、TOKYO、HAMAMATSUの3都市で開催される。また国外では、初音ミクの世界ツアーシリーズ「HATSUNE MIKU EXPO」が、これまでに50都市で120公演を巡演。2025年11月にはシリーズ初のアジアツアーを完走、2026年には北米ツアーを控えている。他にもイベントに限らず、伝統芸能や著名なアーティストとのコラボレーションなど、様々な関連コンテンツが国内外で展開されている。



※ 『鏡音リン』『鏡音レン』『巡音ルカ』『MEIKO』『KAITO』もクリプトン・フューチャー・メディア株式会社が展開するバーチャルシンガー

※「VOCALOID（ボーカロイド）」および「ボカロ」はヤマハ株式会社の登録商標です

＜会社概要＞

会社名：クリプトン・フューチャー・メディア株式会社

代表者：代表取締役 伊藤博之

所在地：〒060-0003 北海道札幌市中央区北3条西4丁目1-1 日本生命札幌ビル11F

設 立：1995年7月

サウンド素材を輸入販売する「音の商社」として創業。得意分野の「音」を探究しながらデジタルコンテンツに関わる事業を展開する中、2007年に歌声合成ソフトウェア『初音ミク』を企画開発した。掲げるミッションは、クリエイターが物事を「ツクル」ための技術やサービス、つくった物事を発表する場を「創る」こと。北海道札幌市から国内外に向けて、4,000万件以上のサウンドコンテンツのライセンス販売をはじめ、音声技術開発、音楽配信プラットフォームの開発・運営、キャラクターライセンス事業、ライブ・イベント制作事業、地域を応援するローカルプロジェクトの企画・運営など、多岐にわたるサービス構築・技術開発に取り組んでいる。



コーポレートサイト：https://www.crypton.co.jp/