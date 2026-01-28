北海道民の皆さま、お待たせしました!!リロの給油カード 北海道割が新登場！～北海道地域平均価格から15円/L引きで給油が可能に～【リロクラブ】

株式会社リロクラブ

リログループ＜東証プライム市場 8876＞の一員であり、福利厚生アウトソーシングサービスのトップカンパニーである株式会社リロクラブ（東京都新宿区、代表取締役社長 岡本 盛 https://www.reloclub.jp/ )が運営する「福利厚生倶楽部」は、寒さが本格化してきた2026年１月より「リロの給油カード」シリーズにおいて[北海道割]を開始し、北海道地域平均価格から１リットルあたり12円引きで給油いただけます。*1

さらに、北海道エリアへの拡大を記念し、2026年1月から朝晩の冷え込みが和らぐ6月30日までの期間、北海道地域平均価格から１リットルあたり15円引きで給油いただけるキャンペーンも実施いたします。

昨年12月から先行開始している「リロの宅配灯油」とあわせて、冬から春にかけての暮らしを、快適に温かく安心してお過ごししていただけるサービスをお届けします。

■ 広域を移動する北海道民には欠かせないガソリン事情

北海道は広大な土地に加え、冬期には厳しい寒さや積雪の中での移動を余儀なくされることから、自家用車での移動距離が長くなる傾向があります。さらに、寒冷地特有の暖機運転（アイドリング）なども影響し、ガソリンの消費量が多くなりやすい地域いであるといわれています。

経済産業省による「自動車燃料消費量調査(2024年度)」*2 においても、乗用車（貨物車・バスなどの商業利用車を除く）の走行距離合計は、都道府県別で自動車大国である愛知県が1位、北海道は3位となっています。その他の上位地域を見ても大都市圏が中心であり、北海道は人口規模に比べて走行距離が長い傾向にあることがうかがえます。これは、自家用車での走行距離が全国平均よりも長いため、ガソリン消費量も相対的に高いことを示しています。

こうした背景を踏まえ、リロクラブでは2026年1月から「リロの給油カード」に、北海道地域平均価格から1リットルあたり15円引きで給油いただける『北海道割』をスタートさせました。あわせて、2025年12月から提供を開始した北海道限定「リロの宅配灯油（一般市況価格*3 から7円/L引き）」とともに、北海道にお住いの会員の皆さまの日常生活を継続的に支援してまいります。

■「リロの給油カード 地域割」概要

2016年からスタートした「リロの給油カード」*4 は、全国18,000店以上*5 で全国平均価格より1リットルあたり1円引きで、レギュラー､ハイオク､軽油が給油でき､会員利用率の高い人気のサービスです。

そのシリーズの中でも、地域を限定し提供する「リロの給油カード 地域割」は普段使いのガソリン(レギュラー、ハイオク、軽油)を、より安価に提供するサービスです。

現在、先行導入しているエリアは３地域にり、それぞれのエリアにおいて、前月対象地域平均価格より9円引き/Lで給油できます。*1

さらに、「リロの給油カード 地域割」新登場を記念し、2025年10月から2026年3月31日まで、対象地域平均価格マイナス12円のBIGキャンペーンを実施しております*6

リロクラブでは、今後も対象店舗および地域割りエリアの拡充を進め、2030年までに全国各地域での「地域割カード」の発行を目指すとともに、会員の皆さまの家計負担の軽減に継続して取り組んでまいります。

■ 「リロの宅配灯油」(北海道限定)」の定期配送なら、3つの「安」で嬉しい応援！

「リロの宅配灯油」は、北海道エリアにおける寒冷地特有の暖房需要の高さなどから、灯油価格が全国平均を上回る水準で推移している状況などを踏まえ、一般市況価格*3 から7円/L安い価格で、宅配灯油（定期配送・都度注文）をお申し込みできるサービスです。

さらに、定期宅配をお選びいただくと、一般市況価格からマイナス７円／Lで給油できる上、会員の方の灯油ご利用サイクルに合わせて定期的に配送へ伺います。毎回の注文がいらず、灯油を切らす心配もないので安心してお任せいただけます。また、近年、ご家庭のタンクから灯油が盗まれる事件が多発しています。もし、定期配送をお申し込みの会員の方が盗難に遭っても、失われた灯油を補償します！*7

そして、定期配送のご利用者は、ホームタンクの無料点検が受けられます。ホームタンク洗浄をご希望の会員の方には、会員特別価格でお受けいたします。夏場にタンクのお手入れをすることで、次の冬も安心してご利用いただける環境を整えています。

■ 課題解決カンパニー“リロクラブ・福利厚生倶楽部”について

リロクラブは、1993年に「福利厚生倶楽部」のサービスを開始して以来、“中小企業にも大企業並みの福利厚生を！”をモットーに世界中で働く人々のくらしを福利厚生サービスで豊かにしてまいりました。

企業規模にかかわらず、全国で地域格差のない多様なサービスを、コスト・パフォーマンス高く25,800社、会員数1,340万人に提供し、高い従業員満足度を得ている福利厚生サービスのトップブランドです。*8

さらに、リロクラブは“課題解決カンパニー”として、企業が抱える人事・労務・福利厚生分野の課題に対し、多角的なソリューションを提供しています。働き方改革による福利厚生制度への注目の高まりに応えるため、育児・介護制度の充実やフェムテック分野の強化、内定者の採用に役立つ「内定者福利厚生倶楽部」の提供、優秀な人材の定着(離職防止)のための支援などに注力しております。

また、ヘルスケアサポート・スポーツジムなどへの利用強化はもちろんのこと、健康経営*9 や女性活躍の推進支援など、時代の変化に対応した幅広いサービスをご用意。総務人事・労務担当者の業務負荷軽減を目指すとともに、従業員エンゲージメントの向上につながるソリューションをお届けしています。

【企業概要】

■株式会社リロクラブ

□所 在 地 ： ＜本社＞

〒160-0022 東京都新宿区新宿四丁目2番18号

TEL：03-3226-0244 FAX：03-3226-0280

https://www.reloclub.jp/

□設 立 ： 2001年8月17日（事業開始：1993年9月）

□資 本 金 ： 1億5000万円（株式会社リログループ100％出資）

□事 業 内 容 ：

・福利厚生代行サービス事業

・会員向け各種優待・特典代行サービス事業

・シニア向け生活支援サービス事業

□代 表 者 ： 代表取締役社長 岡本 盛

