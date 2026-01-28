同年代のお友達と歯科予防に取り組める「タケノコちゃんねる」好評につき増枠提供を開始【タケノコ歯科矯正歯科クリニック】

医療法人朋武会

今年からスタートした小児スクール型メンテナンスの「タケノコちゃんねる」

第一・第三金曜日のみの開催でしたが、多くの保護者の皆様からご好評をいただき、予約枠が満員となりました。

急遽予約枠を増枠し、第一・第三火曜日にも提供開始することを決定いたしました。

◆タケノコチャンネル概要

来院間隔：毎月1回特定の曜日に定期的に来院

対象年齢：小学1年生～6年生

1回の所要時間：60分

実施内容：歯磨き指導・染め出し・歯石取り・口腔育成指導・食習慣の聞き取り

参加費用：1100円（入会歯ブラシセット）※お子さま一人に対しての費用です



お子様の健康のために参加しませんか？

同年代のお子さまたちと一緒に、楽しく歯磨きをしながら、お口の健康だけでなく体全体の健康につながる知識を学びます。お子さま自身が正しい歯磨き方法を身に着けることで、毎日の習慣づけがスムーズになり、保護者の方の仕上げ磨きの負担軽減にもつながります。

また、むし歯予防のためのフッ素塗布を毎月実施し、継続的にお口の健康をサポートします。

保護者の方とのやり取りは、主に連絡帳を通じて行います。当日歯科衛生士がクリーニングをする際に、虫歯があるか・歯肉炎があるか・シーラント（予防処置）が必要か等を確認します。

スクール実施中は、お子さまをお預かりする形となるため、保護者の方は送迎のみで、お買い物など外出も可能です。





予約方法

医院へお電話いただくか、ご来院の際にお声がけください。

開催場所

タケノコ歯科・矯正歯科クリニック

〒340-0002 埼玉県草加市青柳7丁目20-10

東武バス「青柳中央」下車すぐ

大型駐車場20台完備

https://takenoko-shika.com/

※完全予約制となっております。

