2月1日が「FMVの日」として正式認定されました

富士通クライアントコンピューティング株式会社（本社：神奈川県川崎市 代表取締役社長：大隈健史 以下、FCCL）は、2月1日が「FMVの日」として、一般社団法人 日本記念日協会に正式認定されたことをお知らせします。

「FMVの日」をきっかけに、より多くの皆さまにFMVの魅力を知っていただくため、FCCLではさまざまなキャンペーンや特別企画を展開します。新生活を応援する「FMV ’26 SPRING キャッシュバックキャンペーン」をはじめ、富士通ショッピングサイト「WEB MART」限定の特別企画、FMVマイページでのお得なキャンペーンなど、幅広い取り組みを順次スタートします。さらに、学生のがんばる時間を応援するプロジェクト「GOOD CAMPUS LIFE Project」Vol.2で開発した、和紙を活用したPCケースを数量限定で発売。若い世代との共創から生まれた新しいFMVの価値もお届けします。

FMVの日を皮切りに、FCCLはこれからもFMVブランドをより身近で価値ある存在へと進化させていきます。これからもFMVが皆さまの毎日を支えるブランドであり続けられるよう努めてまいります。

【認定の背景】

動画：FMVの日 :https://youtu.be/4UC-Fe3BAmY

「FMVの日」は、2016年2月1日のFCCL設立日に由来し、FMVブランドの原点に立ち返り、社会とユーザーに対して持続的に価値を届けていくという思いが込められています。

FMVブランドは「シンプルでわかりやすいこと」「時代にあった価値観であること」「日本の暮らしを応援すること」をコンセプトに、企画・開発・製造・販売をおこなっており、コンピューティングテクノロジーを通じ、より豊かで快適な日本の暮らしの実現をめざしています。

「FMVの日」をきっかけに、より多くの皆さまにFMVを知っていただき、商品やサービスに触れていただく機会を広げていきます。ファンづくりやFMVユーザーの皆さまとのつながりを深めるイベントや施策を、今後も展開していく予定です。

【今回実施する4つのキャンペーン】

1. FMV ’26 SPRING キャッシュバックキャンペーン

モバイルパソコンを対象とした「FMV ’26 SPRING キャッシュバックキャンペーン」を実施しています。対象商品をご購入・お申し込みいただいたお客様にキャッシュバックを行い、新生活のスタートをサポートします。なんと2026年1月13日に発表した新商品も対象に！新入学・新生活に備えて是非この機会にご活用ください。

・キャンペーン期間※1

ご購入期間 ：2026年1月13日～4月19日

お申し込み期間 ：2026年1月13日～5月31日

キャッシュバックの内容、対象の家電販売店、対象商品、お申し込みの流れ、注意事項などの詳細はキャンペーンサイトをご確認ください。

（「WEB MART」での購入は対象外となりますのでご注意ください。）

・キャンペーンサイト(https://www.fmworld.net/campaign/26spring/)

2. 「WEB MART」限定で「FMVの日」を記念したキャンペーンを実施

「FMVの日」を記念して、日頃のご愛顧への感謝を込めて「WEB MART」限定の特別企画キャンペーンを実施します。

・キャンペーン期間

2026年1月28日14：00～2月4日14：00

・キャンペーン内容

【企画1】「WEB MART」で販売しているカスタムメイドモデルがお買い得になる「2,100円OFF」クーポンを発行します※2

【企画2】Pick Upされた製品※3は特別に！「21,000円OFF」クーポンを発行します

【企画3】対象商品※4各21台限定で、特別価格の「210,000円（税込）」で販売します

キャンペーンの内容、対象商品などの詳細はキャンペーンサイトをご確認ください。

・キャンペーンサイト(https://www.fmv.com/store/pc/ui3210.html)

3. FMVマイページでも豊富でお得なキャンペーンを展開します

様々なお得なサービスを提供するFMVマイページでは、「FMVの日」を記念したキャンペーンを展開します。ネット※5でお買い物するだけで、お買い物金額の一部がキャッシュバックされる「FMVキャッシュバックモール」では、「モールフェスタ」を開催します。「FMVの日」にちなみ、21店舗を対象に特別なキャッシュバック率でご利用いただけます。

・FMVキャッシュバックモール「モールフェスタ」キャンペーン期間

2026年1月28日～2月25日

・FMVキャッシュバックモール「モールフェスタ」 キャンペーンサイト(https://azby.fmworld.net/app/customer/premium/members/special/mallfesta2026/index.vhtml)

その他にも、FMV プレミアムサービスを含む、9つのサービスでお得なキャンペーンを展開します。

その他のキャンペーンの詳細はキャンペーンサイトをご確認ください。

・キャンペーンサイト(https://www.fmv.com/mypage/fmvday2026.html)

4. GOOD CAMPUS LIFE Projectで開発した「和紙×PCケース」を2月1日に発売します

学生のがんばる時間を応援する「GOOD CAMPUS LIFE Project」のVol.2として、「和紙×PCケース」を開発しました。新潟県長岡市の長岡造形大学および小国和紙生産組合と連携。学生の感性と、長岡に根差した伝統技術を掛け合わせ、丁寧に包んで使う、新しいPCケースが出来上がりました。2月1日より小国和紙生産組合オンラインショップにて数量限定で販売いたします。FMVはこれからも学生のがんばる時間を応援する取り組みを続けてまいります。

・販売時期：2026年2月1日～

・販売場所：小国和紙生産組合 オンラインショップ 「おぐに和紙の店」(https://oguniwashi.theshop.jp/)

・価格：6,800円（税込）

【関連WEBサイト】

・一般社団法人 日本記念日協会(https://www.kinenbi.gr.jp/)

・FMV ’26 SPRING キャッシュバックキャンペーンサイト(https://www.fmworld.net/campaign/26spring/)

・富士通ショッピングサイト「WEB MART」

-トップページ(https://www.fmv.com/store)

-「FMVの日」キャンペーンサイト(https://www.fmv.com/store/pc/ui3210.html)

・FMVマイページ

-トップページ(https://www.fmv.com/mypage)

-「FMVの日」キャンペーンサイト(https://www.fmv.com/mypage/fmvday2026.html)

-FMVキャッシュバックモール「モールフェスタ」 キャンペーンサイト(https://azby.fmworld.net/app/customer/premium/members/special/mallfesta2026/index.vhtml)

・和紙×PCケース 特設サイト(https://www.fmv.com/goodcampus_washi.html)

・小国和紙生産組合 オンラインショップ 「おぐに和紙の店」(https://oguniwashi.theshop.jp/)

・FMV パソコン製品情報ページ(https://www.fmworld.net/fmv/)

・FMV公式X(https://x.com/Official_FMV)

・FMV公式Instagram(https://www.instagram.com/official__fmv/)

【注釈】

※1 ユーザー登録、申し込みサイトなどの各種システムは予告なしにメンテナンス等のために休止する場合があります

※2 FMV WU3-K3は対象外です

※3 FMV WU3-K3（カスタムメイドモデル）

※4 FMV WF1-L1、WD2-K3

※5 FMVキャッシュバックモールの各ショップページからご利用ください

