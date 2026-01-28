システムファイブ、登録講習機関待望の「DJI Mavic 4 Pro用 ATTI＆DUAL対応ファームウェア」を提供開始

株式会社システムファイブ

株式会社システムファイブ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：小川行洋）は、DJI Mavic 4 Pro用の特別ファームウェア「DJI Fly (For Mavic 4 Pro ATTI & DUALコントロールモード)」の提供を登録講習機関および指定試験機関向けに開始いたします。

※本ファームウェアは、登録講習機関および指定試験機関にのみ提供可能です

DJI Fly (For Mavic 4 Pro ATTI & DUALコントロールモード）について

本ファームウェアはDJI Mavic 4 Proに、ATTI（水平位置安定機能解除）モードと、2台の送信機によるデュアルコントロール機能を追加するものです。

一般的なDJI製ドローンは、GPSやビジョンポジショニングシステムによる位置安定機能で安定した飛行を実現していますが、ドローンスクールではこうした機能が働かない事態を想定した講習が実施されているため、Mavic 4 Proのようなコンシューマー機にATTIモードへの切替機能が望まれていました。

また、講習の受講者だけでなく講師も送信機を手にして、講師がいつでも操縦権限を取ることができるデュアルコントロール機能は、受講者の安心と講習の安全をもたらします。

本ファームウェアの機能は、ドローンの国家資格「無人航空機操縦者技能証明」における修了審査で使用する機体に対して、国土交通省が求めている基準を満たしますので、Mavic 3 Classicの販売終了からお待ちいただいていた、既存の登録講習機関やこれから登録講習機関を開校する皆様は、ぜひお問い合わせください。

お問い合わせはこちら :https://support.system5.jp/hc/ja/requests/new?ticket_form_id=35178895658777&tf_subject=Mavic%204%20Pro%20ATTI%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%83%89%E5%AF%BE%E5%BF%9C%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%82%A2%E6%8F%90%E4%BE%9B%E5%B8%8C%E6%9C%9B&tf_35171081876121=%E3%81%9D%E3%81%AE%E4%BB%96&tf_description=%E2%80%BB%E6%9C%AC%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%82%A2%E3%81%AF%E3%80%81%E7%99%BB%E9%8C%B2%E8%AC%9B%E7%BF%92%E6%A9%9F%E9%96%A2%E3%81%8A%E3%82%88%E3%81%B3%E6%8C%87%E5%AE%9A%E8%A9%A6%E9%A8%93%E6%A9%9F%E9%96%A2%E3%81%AB%E3%81%AE%E3%81%BF%E6%8F%90%E4%BE%9B%E5%8F%AF%E8%83%BD%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82%E7%99%BB%E9%8C%B2%E7%8A%B6%E6%B3%81%E3%81%8C%E3%82%8F%E3%81%8B%E3%82%8B%E6%83%85%E5%A0%B1%E3%82%92%E3%81%8A%E6%9B%B8%E3%81%8D%E6%B7%BB%E3%81%88%E4%B8%8B%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82

豊富な基本性能はそのまま

本ファームウェアをインストールしても、Mavic 4 Proの基本性能に変わりはありません。

主な仕様は以下の通りです：

- Hasselblad製 4/3型CMOS メインカメラ（100MP）- 1/1.3インチ 中望遠カメラ（48MP）- 1/1.5インチ 望遠カメラ（50MP）- 最長51分の飛行時間- DJI O4＋伝送システム- 全方向障害物センサー

講習専用機ではなく、高品質な空撮にも活用いただけます。

株式会社システムファイブについて

1989年に名古屋で創業した映像システムインテグレーターで、半蔵門の「PROGEAR半蔵門」では映像機器・音響機器の専門ショールームを運営しています。

ドローンに関しては世界最大手であるDJI社の、コンシューマー機、産業機、物流機の国内正規一次販売代理店としてドローンなど多様な製品を展開し、様々なオプションを組み合わせてお客様の課題を解決するソリューションを提供しています。

社名 ： 株式会社システムファイブ（System5 Co., Ltd.）

代表者 ： 代表取締役社長 小川 行洋

本社所在地 ： 〒102-0093 東京都千代田区平河町1-2-10 平河町第一生命ビル1階

ウェブサイト： https://www.system5.jp/