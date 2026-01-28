【日本初上陸】わずか56g！スマホが究極のゲーム機へ覚醒する、マグネット式コントローラー「abxylute M4」がGREEN FUNDINGにて1月28日よりプロジェクト開始
ガジェットの輸入販売を行うEE-Life Storeは、高性能クラウドゲーミングデバイスを展開する「abxylute（アブソリュート）」の最新作、マグネット式ゲームコントローラー「abxylute M4（アブソリュート・エムフォー）」の日本上陸プロジェクトを、2026年1月28日17:00より、クラウドファンディングサイト「GREEN FUNDING」にてプロジェクトを開始いたします。
【プロジェクトページ】
https://greenfunding.jp/ee-life/projects/9219/
※2026年1月28日 17:00 公開
■ 開発の背景：スマホゲームに「本格的な魂」を
現在、スマートフォンでのゲーム体験はクラウドゲーミングやリモートプレイの普及により、コンソール機に匹敵するクオリティへと進化しています。しかし、タッチパネル操作では「あの頃」体験した没入感や正確な操作性を得ることは困難でした。
「abxylute M4」は、MagSafeによる最新の磁気テクノロジーと、90年代のコントローラーに採用されていた「導電性ゴム」の技術を融合。56gという極限の軽さを実現しながら、指先に伝わる懐かしくも確かなクリック感を提供し、スマートフォンの「遊び」を次のステージへと引き上げてください。
■ 「abxylute M4」の4つの核心的特徴
1. わずか56g！卵1個分の軽さが生む「機動力」
本体重量はコントローラーとして極限の56g。厚さも抑えたスリム設計により、ポケットに入れてどこへでも持ち運んでください。長時間のプレイでも手首への負担を最小限に抑え、快適なゲーミングタイムを約束します。
2. MagSafe対応、1秒で「合体」する快感
iPhone 12以降のMagSafe機構にネイティブ対応。スマホの背面に近づけるだけで「パチッ」と吸着し、瞬時にゲーミングモードへ移行してください。Android機種も、付属のマグネットリングを装着することで同様の体験が可能です。
3. 導電性ゴムによる「魂」の操作感
十字キーやアクションボタンには、こだわりの導電性ゴムを採用。メカニカルなスイッチでは味わえない、柔らかくも心地よい反発力と静音性を実現しました。レトロゲームから最新のアクションゲームまで、正確な入力をサポートしてください。
4. 磁気で合体、スタンドで分離～自由なプレイスタイル
強力な磁気リングは、180度調整可能なスタンドとしても機能。新幹線やカフェのテーブルでは、スマホを立ててコントローラーを分離した「セパレートモード」でリラックスしてプレイしてください。
■ 商品概要
製品名：abxylute M4（アブソリュート）
重量：56g
接続方式：Bluetooth 5.3（低遅延モード搭載）
対応OS：iOS、Android、Windows、NS、PS
バッテリー：最大12時間連続使用可能
カラー：ブラック、ホワイト、オレンジ、パープル、ブルー
■ プロジェクト詳細
プラットフォーム：GREEN FUNDING
期間：2026年1月28日 ～ 2026年3月14日
販売価格（超早割）：8,980円（税込）～
発送時期：2026年4月頃を予定
詳しくはこちら
https://greenfunding.jp/ee-life/projects/9219/
■ EE-Life Storeについて
世界中の「まだ見ぬワクワク」を日本のユーザーへ届けるガジェット専門のセレクトショップ。GREEN FUNDINGにて多数のプロジェクトを成功させており、日本のユーザーニーズに合わせたローカライズとサポートを提供してください。
【本件に関するお問い合わせ先】
EE-Life Store
メールアドレス：eeliftstore@gmail.com
公式サイト：https://greenfunding.jp/ee-life