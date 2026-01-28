アフリカの若き漫画家３人が、日本で漫画家デビューに挑む！『NFT漫画プロジェクト in アフリカ』

株式会社CAICA DIGITAL

当社の子会社で審査制NFT販売所「Zaif INO」を運営する株式会社カイカフィナンシャルホールディングス（本社：東京都港区、代表取締役社長：鈴木 伸）は、株式会社実業之日本社 ライツ・事業開発部および株式会社実業之日本デジタルと協業し、アフリカの若き漫画家3人が日本で漫画家デビューに挑む『NFT漫画プロジェクト in アフリカ』において、2026年1月28日（水）より、ジンバブエ出身の漫画家 Bill Masuku（ビル・マスク）氏の出版応援プロジェクトの支援受付を開始したことをお知らせいたします。

本プロジェクトでは、

・Zaif INO特設サイトにおけるNFT購入による支援受付

・国内最大級のクラウドファンディングサイト CAMPFIRE による支援受付

という2つの方法で、Bill Masuku氏の漫画出版を応援いただけます。

Zaif INOとCAMPFIRE、どちらのプラットフォームも最終的な目標は「日本での漫画出版の実現」です。

CAMPFIREでの展開においては、支援者の皆様と一緒に階段を登っていく「ステップアップ方式」を採用しております。

Zaif INO特設サイトおよびCAMPFIREの詳細については以下をご覧ください。

■サイトごとに選べる応援スタイル

本プロジェクトでは、皆様に応援方法をお選びいただけるよう、Zaif INO特設サイトとCAMPFIREで異なる「応援プラン」と「返礼品（リターン）」をご用意いたしました。

１．CAMPFIRE（クラファンプラン）

書籍の先行購読権や、漫画のエンドクレジットへの名前掲載、本プロジェクトのために新たに描き下ろしたイラストなど、王道のクラウドファンディング形式で親しみやすいリターンを中心に構成しています。

さらに、書籍／プロジェクトページ／広報物への企業名掲載など、企業向けのスポンサープランもご用意しております。

また、CAMPFIREでは、支援者の皆様と一緒に階段を登っていく「ステップアップ方式」を採用しております。

●CAMPFIRE：ステップアップ方式

○ファーストステップ｜電子書籍の出版

まずはここを目標に資金調達を実施します。大手電子書店をはじめ約200のオンラインストアでの販売を目指します。

○セカンドステップ｜紙書籍の出版

ファーストステップの達成状況により、後発的に「紙書籍出版応援プロジェクト」を開始予定です。全国の書店での単行本販売を目指します。

CAMPFIREとは

インターネットを通して、クリエイターが自身の活動や夢を発信し、その想いに共感した人から資金を募ることができるプラットフォームです。NFTやブロックチェーンの専門知識がなくても、一般的なオンラインショッピングのような感覚で手軽に応援（支援）に参加できるのが特徴です。

２. Zaif INO（NFTプラン）

ブロックチェーン技術を活用した「NFT」としてのデジタルイラストの保有や、NFT保有者限定コミュニティへの参加など、デジタル資産としての価値や新しい体験を楽しみたい方におすすめです。

また、NFT保有者には出版が実現した際のリターンとして、漫画の販売に応じた印税還元もあり、投資の側面も兼ね備えた応援プランをお選びいただけます。

■出版を目指す作家・作品について

Photo by Donald Chasi

Bill Masuku（ビル・マスク）

Forbes「Under 30」選出



ディズニー×Kugaliのアニメ『Iwajú』やNetflix作品にも携わり、Forbes Africa「30 Under 30」にも選出された世界が注目するクリエイター。



作品：『Beanstalkking!! - Faith is a weapon! -』

ジンバブエ神話の魚蛇神「ニャミニャミ」が巨大メカとして登場。「信仰（FAITH）」をエネルギー源とする世界で、信仰を持たない少年が戦うSFアクションです。

■スケジュールと支援者募集開始日時

本プロジェクトでは、クラウドファンディングサイトCAMPFIREとNFT販売を行うZaif INO特設サイトで支援者の募集スケジュールが異なります。

各サイトのスケジュールについては、以下の表をご確認ください。

※以下のスケジュールは状況により変更となる可能性がございます。予めご了承ください。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/97511/table/334_1_d1d664bf5c4817ca6fa8b882f1030fea.jpg?v=202601281051 ]

*1 CAMPFIREでは、まず「電子書籍出版」を目標にスタートし、後発的に「紙書籍出版」の支援募集を開始いたします。募集期間等の詳細は追ってお知らせいたします。

※wimpy nine氏、Tash氏のCAMPFIREページにつきましても、順次公開してまいります。

Zaif INOとCAMPFIRE、どちらからでも応援いただけます。

アフリカから日本へ、夢を追いかける3人の漫画家たちへ、温かいご支援を心よりお待ちしております。

● その他関連リンク

● NFT販売・ビジネス連携をご検討の企業様へ

NFT販売を行いたいプロジェクトオーナー様、企業様を随時募集しております。

