プレスリリースの舞台裏を語る新ポッドキャスト番組『プレスリリースの裏側』出演者募集
ポッドキャスト番組のプロデュース・運営サービス「Podcast Studio Japan（ポッドキャストスタジオジャパン）」を運営するOCEAN INCUBATE合同会社（東京都目黒区）は、広報担当者や経営者をゲストに迎え、プレスリリースの舞台裏を語ってもらう新ポッドキャスト番組『プレスリリースの裏側』を配信開始いたします。
■番組開始の背景
プレスリリースは、正確性や公平性を重視するがゆえに、表現が整えられ、情報としては正しく伝わる一方で、背景にある思考や熱量までは十分に届かないことがあります。
しかし、その背景にこそ、事業や取り組みを深く理解してもらうための重要な文脈が含まれています。
音声は、そうした文脈を補い、より多くの人に自然な形で届けるための手段です。
ポッドキャストは、移動中や作業中にも触れられる「声」のメディアだからこそ、情報が点ではなく線として届き、理解と共感を伴った形で広がっていきます。
本番組をポッドキャストで展開するのは、事業の中身や想いを、より多くの人に、より深く届けるためです。
■番組概要
・番組名：『プレスリリースの裏側』
・配信開始日： 2026年2月中旬予定
・配信時間： 各回30～40分程度
・配信先： Spotify、Apple Podcasts、AmazonMusic等の主要音声ポッドキャストプラットフォーム
・MC：さとうりか、YUKAKO
■番組コンセプト
本番組は、プレスリリースという限られた文字数の中では語りきれなかった想いや、形になるまでに重ねてきた葛藤、意思決定の舞台裏を「生の声」で深掘りするポッドキャスト番組です。
飾らない言葉で語られる、プレスリリースが生まれるまでの歩み。
その一つひとつが、テキストの枠を越えて聴き手に届き、情報として消費されるだけの一過性のニュースを共感と理解を伴う発信へと変えていきます。
この番組は、プレスリリースを“出して終わり”にしない。
事業や取り組みに込めた想いを、聴き手との長い関係性へとつなげていくための場です。
■提供できること
1. 過去のプレスリリースを「生きた資産」へ
配信済みのリリースを、背景にある思想やストーリーを伴った音声コンテンツとして再定義。一過性の情報発信で終わらせず、中長期的に活用できる広報資産へとアップデートします。
2. 企業やサービスの「解像度」を高める
テキストだけでは伝えきれない決断の背景や、話し手の温度感が「声」を通して伝わります。
言葉の抑揚や間、語り口から想いが立体的に伝わることで、深い納得感と信頼を育みます。
3. 共感でつながる良質なコミュニティへのアプローチ
リスナーには、事業や取り組みの背景に関心を持つ人々が多く、発信や意思決定に関わる立場の方々を中心に、幅広い層が集まっています。
単なる露出にとどまらず、課題意識や価値観を共有する人々へ深い共感を伴う認知を広げることができます。
■こんな方に出演してほしい
・プレスリリースを配信したことがある方 （PR TIMES等の配信サービス、自社サイト等、媒体は問いません）
・プレスリリースに込めた事業の背景や思想を、改めて言葉にしたい方
・事業やサービスを「売り込む」よりも、共感を通じてファンを増やしたい方
・プレスリリースを一度きりの発信で終わらせず、長く使えるPR・コミュニケーションの場として活用したい方
・経営者、事業責任者、広報・PR担当者として、自分たちの言葉で事業を語る機会を求めている方
■番組概要、収録について
・収録形式： オンライン収録（全国どこからでもご参加いただけます）
・収録時間： 約30～40分
・公開形態： 音声のみ（お顔出しの必要はございません）
・出演費用： 無料
番組内で、貴社のプレスリリースを丁寧にご紹介いたします。
※収録した音声は、内容に応じて一部編集のご相談をさせていただく場合がございます。
■MC/さとうりか
＜プロフィール＞
ラジオパーソナリティ、MC、ライター。私生活では6歳の息子を育てる母。
推しのアイドルはＡぇ! group、推しの仏像は観心寺の如意輪観音像。
＜コメント＞
これまで数多くのインタビューを経験してきましたが、誰もが必ずその人ならではの物語を持っています。番組でピックアップするプレスリリースの裏側にも、サービスが生まれた背景やそこに関わる人の想いや熱が隠れているはずです。そんな様々な想いを、ご本人の声で、温度感や空気感ごとお届けします。
■MC/YUKAKO
＜プロフィール＞
広告代理店に10年勤務し、デジタルマーケティングの戦略立案に携わる傍ら、2歳の息子を育てる母。
趣味は日本酒、読書、旅行。
＜コメント＞
仕事柄、日々多くの情報に触れていますが、本番組ではニュースの「裏側」にある担当者の熱い想いやストーリーを今までの経験を活かしながら丁寧に紐解きます。また、一人のリスナーとしての視点も大切に、皆さんと一緒に新しい発見を楽しみたいと思います。
プレスリリースの背景にある想いを、声を通じて皆さんの元へ届けます。
■応募方法
出演をご希望の方は、下記応募フォームよりお申し込みください。
・応募フォームURL：
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjAxJB77bvRwEc1IBtPEfroR3cyPUD6exWmgM143DL59KQLg/viewform
・応募締切： 随時受付中
■会社概要
会社名： OCEAN INCUBATE合同会社
所在地： 152-0035 東京都目黒区自由が丘2-16-12RJ3
設立：2025年10月
事業内容： ポッドキャスト番組のプロデュース・運営サービス「Podcast Studio Japan」の運営
会社URL：https://www.ocean-incubate.boats/