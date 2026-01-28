東京ディズニーリゾートの1年間を音楽で綴る決定盤シリーズ第3弾「ベスト・オブ・東京ディズニーリゾート(R)・ミュージック～リメンバー2025～」　1月28日（水）発売！

ユニバーサル ミュージック合同会社

ユニバーサル ミュージック合同会社（本社：東京都渋谷区、 社長兼最高経営責任者（CEO）：藤倉尚 / 以下、 ユニバーサル ミュージック）は、2025年の東京ディズニーリゾートを彩った音楽を一挙に楽しめるアルバム「ベスト・オブ・東京ディズニーリゾート(R)・ミュージック～リメンバー2025～」を1月28日（水）に発売します。

今作は、東京ディズニーリゾートの1年間を音楽で綴る決定盤シリーズの第3弾となるアルバムで、2025年の東京ディズニーランド(R)、東京ディズニーシー(R)の春夏秋冬を振り返る内容となっています。3曲の初音源化、5曲の初CD化を含む全10曲を収録しており、歌詞、写真を掲載したオールカラーのブックレット（36ページ）が付属します。

ディズニー映画『シュガー・ラッシュ』に登場するヴァネロペが思い描いたスウィーツの世界がテーマの第3弾「ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド」から、「スウィーツ・パラダイス・リゾート（「イッツ・ア・スウィーツフルタイム！」より）が初CD化。ドナルドダックが主役の第4弾「ドナルドのクワッキー・ダック！ダック！ダックシティ！」からは、「クワッキーセレブレーション★ドナルド・ザ・レジェンド！（2025 エディット・バージョン）」の初CD化に加えて、2025年版のパレードに加わった新曲のシングルカット、「スーパー・ドナルドダック（「クワッキーセレブレーション★ドナルド・ザ・レジェンド！」より）」の初音源化が実現しました。

東京ディズニーランドからは、エンターテイメント「ベイマックスのミッション・クールダウン」の音楽に「Mrs. GREEN APPLE」が担当する「サマー・クールオフat Tokyo Disney Resort」のテーマソングが追加されたバージョンの音源「ベイマックスのミッション・クールダウン（2025）」を初CD化。東京ディズニーシーからは、アメリカンウォーターフロントの夜をクールに盛り上げた「ドックサイド・スプラッシュ・リミックス」の音楽を、フルバージョンで初CD化しています。また、東京ディズニーシーのハンガーステージでスタートした新エンターテイメントプログラム「ドリームス・テイク・フライト」からは、オープニングのシーンを切り取った新エディット音源を収録しました。

9月に惜しまれつつフィナーレを迎えた東京ディズニーシーの大人気ショー「ビッグバンドビート」からは、「シング・シング・シング（ビッグバンドビート ～15周年アニバーサリー・バージョン～）」を収録。2024年に続き、ハロウィーンの東京ディズニーランドを妖しくも美しいエネルギーで満たした「ザ・ヴィランズ・ハロウィーン“Into the Frenzy”」からは、ミニーマウスとアースラのフロートのショーモード音源の初音源化が実現。「ザ・ヴィランズ・ハロウィーン“Into the Frenzy”（エディット・バージョン）」と一緒に、お楽しみください。

そしてクリスマスシーズンを迎えた東京ディズニーランドでスタートしたのは、10年ぶりの新たなクリスマスパレード「トイズ・ワンダラス・クリスマス！」。このパレードのために書き下ろされた新曲をフィーチャーしたエディット・バージョンを、初CD化でお届けします。

「ベスト・オブ・東京ディズニーリゾート・ミュージック ～リメンバー2025～」

2026年1月28日（水）発売

仕様: 1CD＋歌詞＆写真付き36Pブックレット

CD価格：\3,630 (税込)

品番：UWCD-6075

▶デジタル配信

配信日：2026年1月28日（水）

https://www.universal-music.co.jp/p/uwcd-6075/

※ダウンロード定価は各ストアに準じます。

≪収録楽曲≫

1 スウィーツ・パラダイス・リゾート（「イッツ・ア・スウィーツフルタイム！」より)※初CD化

2 クワッキーセレブレーション★ドナルド・ザ・レジェンド！（2025 エディット・バージョン) ※初CD化

3 スーパー・ドナルドダック（「クワッキーセレブレーション★ドナルド・ザ・レジェンド！」より)※初音源化

4 ベイマックスのミッション・クールダウン（2025)※初CD化

5 ドックサイド・スプラッシュ・リミックス ※初CD化

6 シング・シング・シング（ビッグバンドビート ～15周年アニバーサリー・バージョン～）

7 ドリームス・テイク・フライト（オープニング) ※初音源化

8 ザ・ヴィランズ・ハロウィーン“Into the Frenzy”（エディット・バージョン）

9 ザ・ヴィランズ・ハロウィーン“Into the Frenzy”（ショーモード：ミニーマウス／アースラ)※初音源化

10 トイズ・ワンダラス・クリスマス！（エディット・バージョン) ※初CD化

≪店舗別CD予約・購入特典≫

ディズニー・ミュージック・エンポーリアム限定特典：アクリルキーホルダー

ディズニーストア限定特典：キャラクターカード

ディズニー★JCBカード ポイント交換限定特典：ポストカード

Amazon限定特典：メガジャケ

共通特典：スマホサイズステッカー

※デザインはイメージです。変更になる場合がございます。

※特典は数に限りがあり、無くなり次第終了となります。

※一部対象外の店舗もございます。購入前に店舗にてお尋ねください。

※ディズニー★JCBカード限定特典は、ディズニー・カードクラブサイトからのお申込みが対象の特典となります。他店舗でのご購入は決済時にディズニー★JCBカードをご利用しても対象外となります。

※ディズニー・カードクラブサイトの特典ページ公開は2026年1月下旬を予定しております。

※ディズニーストアでの販売開始は2026年1月下旬を予定しております。

詳細はこちら＞＞

https://www.universal-music.co.jp/p/uwcd-6075/

※発売日、仕様等は、変更となる可能性がございます。

※パーク先行販売は未定です。決定次第お知らせいたします。

