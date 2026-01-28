ピアジェ、新作「ピアジェ ポロ 79 ツートーン」を発表

リシュモンジャパン 合同会社

#G0A51150 ピアジェ ポロ 79 ツートーン 15,400,000円（税込/予価）

ピアジェは、1979年のオリジナルデザイン、精神、磨きをかけた知性、そして貴金属の卓越性に対するメゾンの揺るぎないこだわりを称える印象的な解釈で、イエローゴールドとホワイトゴールドを組み合わせた新作を発表します。

ピアジェにとって、ゴールドは昔も今も創造力の源です。メゾンは1969年、カフウォッチとスウィンギングソートワールの中間に位置する、前衛的なゴールドジュエリーウォッチシリーズ、「21st Century」コレクションを発表し、ウォッチメイキングとハイジュエリーにおける歴史を完璧に結合させました。ゴールドは常にピアジェの中心にありました。ジュネーブの自社鋳造所で溶解されたゴールドは、 ウォッチとジュエリーを生み出すキャンバスとなりました。1970年代にはエレガントなスティール製スポーツウォッチが登場しましたが、フルゴールド製のエレガントなスポーツウォッチであるPiaget Poloに匹敵するウォッチはありませんでした。熱心な乗馬愛好家であったイヴ・ピアジェは、1980年代の魅力を特徴づけるウォッチに、ポロと華やかな生活に彼が注いでいた愛を融和させ、パームビーチのポロクラブでもニューヨークのシェ・レジーヌでも普段感覚で着用しました。彼はよく「ブレスレット ウォッチそしてウォッチ ブレスレット」と言っていました。

レガシーの再考

左から、2025年発表のホワイトゴールド製、2024年に150周年記念として発表したイエローゴールド製、新作ツートーン

オリジナルのPiaget Poloは、初登場から45年後の2024年、メゾンの150周年を記念してPiaget Polo 79として復活しました。2024年のGPHGで「アイコニックウォッチ」賞に輝き、燦然たるイエローゴールドで復活したこの代表作が復興の幕を開けました。続いて2025年には、洗練されたホワイトゴールドバージョンが登場し、汎用性が向上しました。そして2026年、ピアジェは「ツートーン」を発表します。 貴金属の美しい調和が、1979年に発表されたPiaget Poloのオリジナル構成のひとつを思い起こさせるこのウォッチは、際立つ違いとウェアラビリティにこだわる 目利きの人々のためにデザインされました。新しいPolo 79「ツートーン」は 、単なる金属の組み合わせではなく、「時はゴールドで測られるべきだ」というピアジェの哲学を体現しています。1957 年以来、そのDNAに深く根ざしたこの哲学は、Piaget Poloをアイコンたらしめるタイムレスなコードを尊重しながら、創造力を推進し続けています。ピアジェの特徴的なエクストラレガンザスタイルに忠実なPiaget Polo 79 ツートーン は、ゴー ルドの熟練した職人技を披露します。ブラッシュ仕上げを施したホワイトゴールドケースと一体型ブレスレットに、ポリッシュ仕上げのイエローゴールド製ゴドロン装飾がドラマチックにアクセントを添えています。金属が慎重に相互作用することで、Piaget Poloのシグネチャースタイルを維持しながら、視 覚的な深みと質感を生みます。ソリッドゴールドの文字盤にも同じ哲学がシームレスに統合されており、 ブラッシュ仕上げを施したイエローゴールドの針が洗練された彩りを添えています。

超薄型化の熟練技術

Piaget Polo 79 ツートーンには、キャリバー1200P1が搭載されています。厚さわずか2.35mmの自社製自動巻ムーブメントです。この技術的成果により、このウォッチは、高級スポーツエレガンスに向けたピアジェのアプローチの代名詞である、手首の描くシルクのような格調高い輪郭を保ちます。このムーブメントは、何世代にもわたってピアジェのマニュファクチュールを際立たせてきた専門技術である、超薄型ウォッチメイキングの秀でたレガシーにおける最新の進化を表しています。38mmケースと完全に一体化したブレスレットのデザインを組み合わせることで、さまざまな手首のサイズやシーンに優雅にフィットする極めて快適なウォッチが誕生しました。この思慮に富んだ手法は、ピアジェが紛れもない個性を維持しながらも、一貫して時代のエッセンスを捉えたウォッチを作り続けてきたことを証明しています。

原点への回帰

Piaget Polo 79 ツートーンは、Piaget Poloのオリジナルデザインを純粋に表現し、鑑識眼を持つ現代の人々向けに考え抜かれたアップデートモデルです。ピアジェは1979年初頭からツートーン構成を提供してきましたが、かつてはエレガンスと日常的なウェアラビリティの独創的な組み合わせを求めるスタイリッシュな人々に好まれており、現在ではツートーン構成のタイムピースはほとんど見かけません。一見すると、ブラッシュ仕上げを施したホワイトゴールドとイエローゴールドの相互作用は、ステンレススティールを連想させるかもしれません。しかしこれは、貴金属が測時学上の芸術性で唯一受け入れられるキャンバスであり続けたハウス・オブ・ゴールドには決して当てはまりませんでした。ツートーンの復活は、スポーツ精神と洗練された汎用性を兼ね備えたウォッチに対する現代のコレクターの評価が進化していることを物語っています。スタイル、スポーツ、エレガンスが融合したピアジェの日常のエクストラレガンザを体現する人々のために。

ピアジェについて

ピアジェの独特の魅力はその大胆なスタイルにあります。1874年の創業以来受け継がれるクリエイティビティー溢れるスタイルは、華やかな時計やジュエリーに体現されています。大胆な創造性に対する情熱は、スイスのジュラ山脈にあるラ・コート・オ・フェで生まれました。メゾンの創立者であるジョルジュ=エドワール・ピアジェが、その村にある家族の農場の中に最初の工房を設け、高性能ムーブメントの制作をはじめたのは1874年のことでした。このときから時計職人としてのピアジェの名は広く知られるようになります。パイオニア精神を大切にするピアジェは、1950年代後半に薄型ムーブメントの設計・製造に乗り出しました。メゾンを代表する「アルティプラノ」の礎石となるそのムーブメントはピアジェの代名詞のひとつになり、時計製造の世界に確かな足跡を残しました。同時に、ピアジェは常に創造性と芸術的な価値に重きをおき、ゴールドと色とりどりのカラーの融合、新しいシェイプ、 高価な宝石、オーナメンタルストーンの文字盤といったスタイルを受け継いできました。卓越したクラフツマンシップのもと、メゾンは「アルティプラノ」、「ピアジェ ポロ」、「ライムライト ガラ」、「シックスティ」、「ポセション」、「ピアジェ サンライト」、「ピアジェ ローズ」、「エクストリームリー ピアジェ」などの素晴らしいクリエイションを創り続けています。

