フエ科学大学とブライセン及びブライセンベトナムはAI研究・開発の産学連携に関する覚書（MOU）を調印

フエ科学大学と株式会社ブライセン及び有限会社ブライセンベトナムはAI研究・開発の産学連携に関する覚書（MOU）を調印しました。

2026年1月27日、15時30分、フエ科学大学にて、フエ科学大学と株式会社ブライセン 及び有限会社ブライセンベトナムの三者による、AIサービス／AI モデル及び AI駆動開発の研究・開発に関する産学連携の覚書（MOU）の調印式が執り行われました。

この度の産学連携は、大学とブライセンとの連携強化における重要な節目となるものであり、三者による科学技術分野のAI研究・開発・実証の推進を通じて、高度IT人材の育成・強化に貢献することを目的としています。

三者は以下の重点事項において連携して取り組んで参ります。

・AIサービス／AI モデルの研究・開発・実証

・AI駆動開発（AI-Driven Development）に関する研究・開発・実証

・企業ニーズに即した研究プロジェクト、インターンシップ、教育プログラムへの教員・学生の参画促進

・専門知識、経験、リソースの共有を通じたAI研究・応用能力の向上

式典において、フエ科学大学は、三者の連携が最新技術動向、特にAI分野の動向を迅速に取り入れる上で重要な役割を果たすことを強調し、教育及び学術研究の質の向上に寄与するとの認識を共有しました。ブライセン代表は、本協力を通じて、実用性の高いAI活用の効果が期待されるとともに、ベトナムにおける高度IT人材の育成・強化に寄与することへの強い期待を表明しました。

この度の産学連携を新たな起点として、三者はこれまで以上に緊密な協力関係を構築し、教育・研究・産業応用を横断した実践的な連携を段階的に深化させて参ります。

