Wireless Broadband Alliance とOpenRoaming対応Wi-Fiのパートナーシップに関するMOUを締結しました
東京都では、令和６年度から令和８年度までの「つながる東京」展開方針・３か年のアクションプランに基づき、災害時やインバウンド等への対応のため、安全で利便性の高い国際規格であるOpenRoaming（オープンローミング）に対応した公衆Wi-Fiを、都内全域に広げる取組を進めています。
このたび、「つながる東京」をさらに加速させるため、東京都は、無線通信の国際的な業界団体であるWireless Broadband Alliance（以下「WBA」という。）と、OpenRoaming対応Wi-Fiのパートナーシップに関するMOU（覚書）を締結しましたので、お知らせします。
MOU名
東京都とWireless Broadband AllianceとのOpenRoaming対応Wi-Fiのパートナーシップに関する覚書
連携事項
- 都内における民間施設等へのWi-Fi整備を促進
- OpenRoaming対応Wi-Fiの活用により国際発信力を強化
- 共同実証等により新たな技術開発を推進
MOU締結日
令和８年１月27日（火曜日）
MOU締結者
東京都知事 小池 百合子
Wireless Broadband Alliance CEO ティアゴ ロドリゲス
MOU締結者からのコメント
東京都知事 小池 百合子
通信は、生活の利便性、快適性、そして安全性を支える、基本的なインフラです。だからこそ、いつでも、どこでも、安全につながる通信環境は、居住地・旅行先としての都市の魅力を高めるとともに、災害時には大きな安心感をもたらすことになります。
世界の通信事業者やテック企業が参画する「Wireless Broadband Alliance」は、先進的な無線通信技術を牽引する存在であり、本日のMOU締結には大きな意義があります。
東京都は、現在、公衆電話ボックスを活用するなど、都内3,000か所以上にOpenRoaming対応Wi-Fiの整備を進めています。
このMOUが、Wi-Fi施策の更なる強化や新たな技術の実装に繋がることを強く期待しております。
先進的な通信技術や活用方法を共に創り出し、未来を切り拓くポジティブな流れを、この東京から世界へと拡げてまいりましょう。
Wireless Broadband Alliance CEO ティアゴ ロドリゲス
本日のMOU締結は単なる式典ではありません。災害時や緊急時等の重要な場面においても、東京のWi-Fiをシームレスで安全かつ誰もが容易に利用できるものとする、その強い決意を共有した証です。
OpenRoamingは、都市や商業施設、交通拠点、イベント会場、そして医療機関等に至るまで、世界各地で急速に拡大しています。東京は、その革新性とリーダーシップにより、この変革の最前線に立っています。
私はちょうど1年前に、東京都の関係者と初めてお会いしました。本MOUは、双方が共有するビジョンを実現するために、積み重ねてきた努力と強い決意の成果です。
私たちは、このパートナーシップが東京に確かな価値をもたらし、世界の都市のモデルとなるような意義ある協力関係へと発展し、今後長きにわたり続いていくことを楽しみにしています。
東京都のOpenRoaming対応Wi-Fiの展開について
概要
東京都では、多様な通信手段を複合的に活用し、あらゆる人やモノが、いつでも、どこでも、何があってもつながる環境の確保を目指しています。その中で、都民や旅行者が災害時を含めいつでも通信できる環境を確保するため、安全で利便性の高いOpenRoamingに対応した公衆Wi-Fiを都内全体に拡大する取組を進めています。
これまでの取組
都有施設へのWi-Fi整備
- 令和５年３月末に都庁第二本庁舎等４か所に整備
- 令和６年度末までに、東京都現代美術館や島しょ保健所など859か所にOpenRoaming対応Wi-Fiを整備
東京都現代美術館
島しょ保健所（大島出張所）
区市町村施設へのWi-Fi整備支援
- 令和６年度から区市町村がOpenRoaming対応Wi-Fiを整備する場合に技術支援及び財政支援を開始
- 令和６年度末までに、175か所に財政支援
昭島市
文京区
電話ボックスを活用したWi-Fi整備・普及啓発
- 令和７年８月にNTT東日本株式会社と協定を締結し、人が多く集まる主要駅周辺や公園等の公衆電話ボックスを活用したOpenRoaming対応Wi-Fiの整備を開始
NTT東日本との協定締結式
Wi-Fiを整備した公衆電話ボックス
OpenRoaming対応Wi-Fiの特徴
盗聴などの危険を回避
OpenRoamingに対応したWi-Fiは、無線通信区間を暗号化するとともに、対応アクセスポイントに自動接続する仕組みとなっているため、盗聴される危険やなりすましのアクセスポイントに誘導されるなどの危険が防止されます。
安全と利便性を確保した国際規格
セキュアでシームレスな国際規格であるOpenRoamingに対応した公衆Wi-Fiを、都内全体に広げることで、通信の安全性と利便性を確保するとともに、インバウンド対応にも大きく寄与します。
【参考】OpenRoamingとは
公衆Wi-Fiサービス関連事業者の業界団体であるWireless Broadband Alliance (WBA)による国際的なWi-Fi相互接続基盤のことをいいます。
本件は、「2050東京戦略(https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/basic-plan/2050-tokyo/)」を推進する事業です。
戦略11 デジタル「デジタルの道「TOKYO Data Highway」の構築」
