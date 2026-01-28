シバハマ合同会社は、この度2026年1月1日より、『刃衣-HAGOROMO- type4』を正式に公式オンラインショップにて発売いたしました。このフィギュアスケート専用のブレードカバーは、まったく新しい発想で設計された純日本製の三層構造ブレードカバーになります。プレイヤーの大切なブレードを傷つけることなく優しく保護します。2020年のprototypeの制作から、改良を重ね、今回のtype.4は、さらに使いやすく、クッション性も増しています。





刃衣





《刃衣-HAGOROMO- type.4 おすすめのポイント》

(1)中綿を通気性を確保しながら、三重構造に厚み1.5倍(当社比)。

安定感が増しております。





イメージ1





(2)サイズや柄のバリエーションを増えました。

Rサイズの登場により、25cm程度のブレードにもジャストフィット。

Msize 22-24cm／Rsize 24-26cm／Lsize 26-28cm





(3)エッジの角があたる部分を補強。角が直接あたらない構造を実現。





イメージ2





《製品概要》

名称： フィギュアスケート専用ブレードカバー『刃衣ーHAGOROMOーtype.4』

size： M(23cm-25cm)／R(25cm-27cm)／L(26cm-28cm) ※Blade sizeの目安

定価： 8,800円(税込)

製造： シバハマ合同会社

販売： https://www.shibahama.org/ (Shibahamaオンラインショップ)









ぜひオンラインショップ( https://www.shibahama.org )からご覧ください。