純日本製のフィギュアスケート専用ブレードカバー『刃衣-HAGOROMO- type4』公式オンラインショップにて発売！
シバハマ合同会社は、この度2026年1月1日より、『刃衣-HAGOROMO- type4』を正式に公式オンラインショップにて発売いたしました。このフィギュアスケート専用のブレードカバーは、まったく新しい発想で設計された純日本製の三層構造ブレードカバーになります。プレイヤーの大切なブレードを傷つけることなく優しく保護します。2020年のprototypeの制作から、改良を重ね、今回のtype.4は、さらに使いやすく、クッション性も増しています。
刃衣
《刃衣-HAGOROMO- type.4 おすすめのポイント》
(1)中綿を通気性を確保しながら、三重構造に厚み1.5倍(当社比)。
安定感が増しております。
イメージ1
(2)サイズや柄のバリエーションを増えました。
Rサイズの登場により、25cm程度のブレードにもジャストフィット。
Msize 22-24cm／Rsize 24-26cm／Lsize 26-28cm
(3)エッジの角があたる部分を補強。角が直接あたらない構造を実現。
イメージ2
《製品概要》
名称： フィギュアスケート専用ブレードカバー『刃衣ーHAGOROMOーtype.4』
size： M(23cm-25cm)／R(25cm-27cm)／L(26cm-28cm) ※Blade sizeの目安
定価： 8,800円(税込)
製造： シバハマ合同会社
販売： https://www.shibahama.org/ (Shibahamaオンラインショップ)
ぜひオンラインショップ( https://www.shibahama.org )からご覧ください。