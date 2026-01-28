支笏湖ブルーの幻想へ、氷の世界をゆったり鑑賞-『しこつ湖 鶴雅リゾートスパ 水の謌』、氷濤まつりプレミアムタイムチケット付きプラン販売開始

鶴雅ホールディングス株式会社出典：千歳市公式「千歳の観光」ホームページ

鶴雅観光開発株式会社（所在地：北海道釧路市阿寒町阿寒湖温泉4丁目6番10号/代表取締役社長：大西雅之）は、北海道千歳市支笏湖温泉にある「しこつ湖 鶴雅リゾートスパ 水の謌」において、2026年1月31日（土）から2月23日（月・祝）まで開催される「千歳・支笏湖氷濤まつり『氷の美術館』」を特別に楽しめる宿泊プラン『【氷濤まつり】氷の世界を満喫！プレミアムタイムチケット＆バーでのドリンク＆カイロ付き』の販売を開始しました。

「プレミアムタイムチケット」は平日・支笏湖宿泊者限定で一般開場終了後の20時15分から入場でき、混雑を避け、ライトアップされた幻想的な氷の世界をゆったりとご堪能いただけます。

氷濤まつりチケット付きプランはこちら :https://www4.489pro.com/asp/489/Ex.asp?p=CxVmaq44PP

・【氷濤まつり】氷の世界を満喫！プレミアムタイムチケット＆バーでのドリンク＆カイロ付き宿泊プラン概要

カウンターバー・アペ

■2026千歳・支笏湖氷濤まつり

支笏湖の透明度の高い湖水をスプリンクラーで吹き付けて凍らせた、大小様々な氷のオブジェが立ち並ぶ、北海道を代表する冬の祭典で、昼は支笏湖ブルーと呼ばれるナチュラルブルーに輝き、夜は色とりどりのライトに照らされ、幻想的な世界を演出します。

出典：千歳市公式「千歳の観光」ホームページ

■プラン概要

「しこつ湖 鶴雅リゾートスパ 水の謌」が提供する【氷濤まつり】氷の世界を満喫！プレミアムタイムチケット＆バーでのドリンク＆カイロ付きは、冬の支笏湖でしか体験できない特別な感動を、快適にお過ごしいただくためのプランです。

【特典1】プレミアムタイムチケット付き

一般開場終了後の特別入場：チェックイン当日の20時15分～21時15分まで、一般の閉場後にゆっくりと氷の美術館をお楽しみいただけます。- 翌朝も利用可能：同じチケットで翌朝10時～12時の一般開場時間も入場できるため、昼と夜、2つの表情をお楽しみいただけます〇昼：「支笏湖ブルー」と称される透明感あふれるナチュラルブルーの輝き〇夜：色とりどりのライトアップが織りなす神秘的な氷の世界

【特典2】水の謌バーにて、ドリンク1杯サービス ～冷えた体を温める至福の一杯～

氷濤まつり鑑賞後は、温かい館内のバーでカクテルなどお好みのドリンクをお楽しみください。

幻想的な体験の余韻に浸りながら、心身ともにほっとひと息つけるひとときをお届けします。

※一部除外メニューあり

【特典3】使い捨てカイロ付き ～万全の防寒対策で快適に～

支笏湖の夜は冷え込みが厳しいため、お一人様につき1個カイロをご用意。しっかり防寒し て、心ゆくまで氷の美術館をお楽しみください。

・施設概要

「しこつ湖 鶴雅リゾートスパ 水の謌」は北海道の中心都市「札幌」より車で約1時間、空の玄関口「新千歳空港」より車で約40分という好アクセスで、「水の力に癒やされる森と湖のリゾート＆スパ」をコンセプトに、温浴、エステ、フィットネス、ウォーキング、食事、睡眠、情報など、あらゆる面から健康と美容をトータルプロデュースする、癒やしと健康をテーマとした新しいスタイルのリゾートホテルです。

施設名：しこつ湖 鶴雅リゾートスパ 水の謌

所在地：北海道千歳市支笏湖温泉

連絡先：TEL0123-25-2211 FAX0123-25-2532

法人名：鶴雅観光開発株式会社

「水の謌」公式サイトはこちら :https://www.mizunouta.com/https://prtimes.jp/a/?f=d44417-125-03ceb95a1b98d7d95ba1edc09aab096e.pdf