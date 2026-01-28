県内3人に1人が高齢者の熊本で、移動負担を減らす新たな拠点
2025年11月に、株式会社セルモ（本社：熊本県熊本市、代表：岩上 梨可）が運営する葬祭ブランド「玉泉院」は、熊本県宇城市小川町に「玉泉院 小川会館」を新たにオープンしました。
高齢化が進む地域において、ご高齢の方やご家族の移動負担を軽減し、より身近で安心して利用できる葬儀会館として整備した新拠点です。
■ 高齢者3人に1人の熊本県で、身近で安心な葬儀会館を
熊本県では、令和5年時点で県内人口の約32.3％が65歳以上となり、およそ3人に1人が高齢者という状況です。さらに75歳以上の高齢者は17.4％を占め、日常生活や移動に配慮が必要な方も少なくありません（熊本県高齢者関係資料集）。
これまで小川地域の皆さまには、玉泉院 松橋会館をご案内しており、距離や交通面でご不便をおかけしていました。新たにオープンした小川会館は、JR小川駅から車で約3分、宇城市小川市役所前バス停から徒歩5分と、アクセス性を大きく向上。地域の高齢者やご家族が無理なく足を運べる立地としています。
館内は全館バリアフリー設計とし、車いすや歩行補助器をご利用の方も安心して移動可能です。
「身近で、安心して頼れる場所」であることを大切に、地域の暮らしに寄り添う会館を目指しています。
■ 一日葬・家族葬の全国トレンドに対応した、地域密着型の新拠点
全国的に葬儀の形が多様化する中、近年は「儀式性を大切にしながらも簡素化した一日葬」の割合が増加し、家族葬や直葬も安定した需要を保っています
（出典：LDT株式会社「葬儀トレンド2025上半期」）。
こうした動向を踏まえ、小川会館は一日葬・家族葬を中心に、多様な葬儀スタイルに柔軟に対応できる施設として設計されました。
- 貸し切り利用が可能な式場
- 親族控室・安置室を完備し、移動や待機の負担を軽減
- 高齢者にも配慮した動線と落ち着きある空間設計
ご遺族がゆっくりと心を整えながら、故人様とのお別れの時間を過ごせる環境づくりを大切にしています。
■ 人生の節目に寄り添う企業として
1968年の創立以来、セルモグループは冠婚葬祭事業を通じて、数多くのお客様の人生の節目に寄り添ってまいりました。
一つひとつの儀式に込められた「ご縁」を大切にし、その想いをつなぐお手伝いをすることが私たちの使命です。
玉泉院 小川会館はこれからも、地域の皆さまの想いを形にしながら、心にやさしく寄り添う「安心」と、温かく記憶に残る時間をお届けしてまいります。
■ 館内見学 随時開催
玉泉院 小川会館では、館内見学を随時受け付けています。
実際の空間をご覧いただきながら、葬儀や事前相談についてご相談いただけます。
- お申し込み：お電話または予約フォームhttps://celmo-gyokusenin.jp/event/
- 公式サイト：https://celmo-gyokusenin.jp/
- 公式LINE：https://aura-mico.jp/qr-codes/d806e12afa7106b09caac2299181224c/preview
報道関係の方からのお問い合わせ先
株式会社セルモ（総務部）
TEL：096-362-3390
MAIL：info@celmo.co.jp
■ 店舗概要
店舗名：玉泉院 小川会館
オープン日：2025年11月1日
所在地：熊本県宇城市小川町江頭91-2
電話番号：0120-525-024
アクセス：
・JR小川駅より車で約3分
・バス停「宇城市小川市役所前」より徒歩5分
施設内容：
・式場：中ホール（60名）
・親族控室：1室
・安置室：2室
・駐車場：30台
会館情報：https://celmo-gyokusenin.jp/hall/ogawa/
■ 会社概要
会社名：株式会社セルモ
創業：1968年5月1日
代表者：岩上 梨可
所在地：熊本県熊本市中央区世安1丁目4-1
電話番号：096-362-3390
従業員数：2,500名（セルモグループ全体／2023年4月時点）
資本金：1億円
事業内容：冠婚葬祭互助会事業
URL：https://celmo.co.jp/